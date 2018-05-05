Выборы по-российски: партия власти побеждает при любых обстоятельствах

Тихо и более чем с предсказуемым результатом. Именно так 13 марта в России прошли региональные выборы. В так называемый Единый день голосования выборы состоялись в 74 субъектах РФ – от сел до крупных городов и обласных/республиканских центров. На кону было более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей, среди претендентов - 50 тысяч кандидатов.

Результаты голосования снова подтвердили абсолютное политическое лидерство партии власти. «Единая Россия» практически во всех регионах получила большинство голосов избирателей. Традиционно основное внимание привлекли выборы в региональные парламенты 12 субъектов РФ. Так, в республике Адыгея им досталось 75,93% мест, в республике Дагестан – 68,89%, в республике Коми - 83,33%, Калининградской области - 60%, Кировской - 51,85%, Курской - 73,33%, Нижегородской - 60%, Оренбургской – 68,08%, Тамбовской - 84%, Тверской – 65%, Ханты-Мансийском АО - 71,43%, Чукотском АО - 58,34%.

Впрочем, в семи из этих двенадцати регионов «Единая Россия» не смогла получить 50% по партийным спискам, и компенсировала это за счет мажоритарных кандидатов (напомним, что региональные выборы в РФ проходят по смешанной избирательной системе: 50% кандидатов идет по партийным спискам, 50% - по мажоритарным округам).

Самой неудачной для партии власти стала Кировская область, где они сумели набрать лишь 36,7% голосов по партийным спискам. Такие тенденции – повод единоросам задуматься. Ведь на предстоящих выборах в декабре 2011 года в российскую Госдуму им придется идти только по партийным спискам.

Пока же «ЕдРо» празднует успех и наслаждается региональной победой. Как заявил ЦИК России, «выборы прошли в законодательно установленные сроки, при высокой явке избирателей, высокой состязательности, в спокойной обстановке». На радостях даже премьер-министр страны и лидер единоросов Владимир Путин пообещал подумать, не возглавить ли ему список «Единой России» на думских выборах. Оценивая итоги избирательной кампании, он сказал:

- Многие из наших граждан столкнулись с негативными результатами кризиса: и рост безработицы, и снижение заработных плат. И тем не менее уровень поддержки «Единой России» оказался не ниже, а даже чуть выше, чем в 2007 году на аналогичных выборах. Тогда в среднем по стране, по регионам, в которых проводились выборы, поддержка была 46% в среднем, а сейчас 46,2%.

Впрочем, несмотря на очередной оглушительный успех, в столичном регионе, где выборы не проводились, звуки фанфар были почти не слышны. Даже центральные российские СМИ и главные телекнопки страны ограничились сообщениями по факту, мол, россияне по-прежнему продолжают голосовать за единоросов.

Тем временем, независимые аналитики и оппозиционеры снова заявили о грубых нарушениях и «рисовании» результатов в пользу «ЕдРа». В комментарии УНИАН секретарь бюро московского отделения «Справедливой России» Александр Агеев сказал, что успех «Единой России» в первую очередь достигается за счет админресурса:

- Если бы Путин не возглавлял «Единую Россию», то такой партии уже не было бы в российской политике. Партия без идеологии существовать в принципе не может. Победы только на админресурсе уже раздражают россиян и уверен, что момент негодования народа еще придет.

Агеев поясняет, что сегодня все губернаторы в России - члены «Единой России» А значит, «у единоросов есть возможность пользоваться наглядной агитацией, контролировать избирательные комиссии, влиять на правоохранительные органы, которые корректируют избирательный процесс и так далее»

- В некоторых регионах нас вообще не допустили на телевидение. Убежден, что единоросы в среднем набирали от 18 до 25% , остальное было дописано. Использовались открепительные удостоверения, специально подвозили людей на выборы, был и подкуп избирателей. Широко применялось досрочное голосование, которое проконтролировать просто невозможно, - жалуется справедливоросец.

По его словам, часто используется технология: день выборов объявляется рабочим днем и исполнительные власти контролируют подвоз и голосование на участках, при этом подсчет осуществляется без наблюдателей. Молодой политик прогнозирует, что на думских выборах единоросы вряд ли возьмут больше 50%.

Наблюдатели со стороны еще более категоричны, и именно поэтому дают противоположные прогнозы. Так, российская журналист и обозреватель Юлия Латынина считает, что на самом деле выборов никаких не было, поэтому говорить об этом бессмысленно.

- Выборы происходят внутри избирательных комиссий, которые насчитывают «Единой России» нужное ей количество голосов. В России выборы проходят также как в Советском Союзе. Не сомневаюсь, что в декабре на парламентских выборах «Единая Россия» получит 70% голосов, также не сомневаюсь, что до следующих выборов новый парламент не доживет – его снесет революция. В течение ближайших шести лет это произойдет, судя по той скорости, с которой сам Путин выводит активы из России, вверху это тоже ожидают, - сказала Латынина в комментарии УНИАН.

Очевидна и другая тенденция. Победа «Единой России» уже не воспринимается как нечто должное. Это, в частности, отмечает российский политолог Валерий Соловей. По его словам, проблемы у партии власти могут возникнуть уже на думских выборах.

- Не смотря на цифры, популярность «Единой России» снизилась по сравнению с предшествиями выборами. Ведь показатели других партий выросли в полтора-два раза. Экстра-высокие показатели единоросами достигнуты в первую очередь в национальных регионах, где голосование чрезвычайно сильно регулируется административным способом.

Впрочем, списывать все на административное давление было бы тоже не совсем правильно. Администрации могут увеличить результат партии на 15 – максимум на 20%. Как бы там ни было, а у «Единой России» все еще есть немалая популярность. По словам политолога, партия ассоциируется с властью, а практически в любой стране (не только в России) 15% населения всегда голосует за действующую власть.

- Если бы были честные выборы, «Единая Россия» - 30% получила бы повсеместно. У нее есть популярность, в том числе и благодаря умело поставленной рекламе. «Единая Россия» ассоциируется со всем хорошим, что в России делается. Детский садик или школу построили – «Единая Россия».

Хотя, уточняет Соловей, международные наблюдатели практически все выборы в России ( как же , как и в Беларуси) характеризуют как хорошо организованные, но ни честные, и ни прозрачные.

Гораздо интереснее наблюдать за ходом региональных выборов было в российской блогосфере. Так, известный российский блогер и борец с коррупцией Алексей Навальный на страницах своего «живого журнала»организовал конкурс плакатов с анти-рекламой партии власти.

Плакаты- победители:

Результатом выборов Навальный не был расстроен. Ведь по его словам, «власть жуликов не может быть сменена на выборах, организованных жуликами».

- Задача - понижать реальную поддержку Партии Жуликов и Воров (под этим названием в блоге Навального фигурирует «Единая Россия» - авт.), а не гоняться за циферками в протоколе. В этом смысле, у кампании против ЕР нет сроков, графиков и дедлайнов, - пишет блогер по результатам выборов, и добавляет:

- Что удалось сделать сейчас: с помощью усилий пары сотен человек, затративших 0 рублей 0 копеек, мы добились, что как минимум миллион человек в стране на вопрос "Какое настоящее имя Единой России?" не задумываясь ответит "Партия Жуликов и Воров". На вопрос "Что надо делать на выборах?", они ответят "Придти и голосовать за любую партию, против Единой России".

Нужно работать, пока таких не станет десять миллионов. Мы обязательно этого добьемся, потому что то, чем мы занимаемся, это не политтехнология: мы не навязываем мем, мы помогаем его сформулировать.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве