Суд над Тимошенко: в очередной серии - БЮТ бьется с Беркутом, судье вызывают скорую

Помещение Апелляционного суда, где началось предварительное рассмотрение апелляции Тимошенко, - здоровенная многоэтажка, кстати, с саунами в подвале ... И если на заседание Печерского суда журналисты занимали очередь с ночи, потому что всем там было не уместиться, то перед этим слушанием проблема будто бы отпадала автоматически.

Однако журналисты в зал не попали вообще.

9.30 - это время, когда заседание должно начаться, но информации, за какими дверями, - нет. Соратники Тимошенко во главе с Александром Турчиновым бегают по коридорам ... Наконец узнали, направляются туда, а тут живая изгородь из милиции и «Беркута». Бютовцы начали штурм, вступив в физическое противостояние с милицией.

Но силы, конечно, неравны - и депутаты пошли к председателю Апелляционного суда Антону Чернышенко. Через некоторое время они таки попали в зал. Но ни одного журналиста. Для прессы - лишь трансляция в конференц-зале.

Заседание начинается с ходатайства об отводе судьи, ведь Елену Ситайло назначили буквально за сутки до начала процесса. Кстати, госпожа судья, как пишут СМИ, до этого занималась делами в основном гражданскими, такими как разводами и алиментами ...

Конечно, Ситайло посчитала, что оснований для ее отвода нет, поскольку она выбрана «автоматизированной системой». А судья Горб, по ее словам взяла самоотвод, так как в 2010 году рассматривала дела Диденко и Макаренко. Только странным кажется, что о таких резонансных делах в своей судейской карьере Горб вспомнила за день до слушания ...

Судья заметно нервничает: заговаривается, призывает «Господа», когда не может произнести слово ... Она удивительно долго сидит в совещательной комнате. Пошла рассматривать ходатайство защиты Юлии Тимошенко о приостановлении рассмотрения апелляции в связи с ухудшением здоровья ЮВ и вернулась с отказом, написанным на одном листе бумаги, только через два часа.

Вернувшись с перерыва, Ситайло зачитала доклад судьи, предусмотренный процедурой апелляции на предварительном слушании. Из доклада ясно, что она решила все апелляции слепить в кучу: от Власенко - о его отстранении Киреевым от дела Тимошенко, от Титаренко - о его отстранении, об изменении меры пресечения для Тимошенко. Власенко требует определить порядок рассмотрения всех апелляций.

Его коллега адвокат Серый заявляет, что тоже подавал апелляцию относительно своих профессиональных прав и присоединяется к требованию определить порядок их рассмотрения.

Натиск адвокатов смущает судью.

И когда прокурор Микитенко начал высказывать свои возражения относительно апелляций, судья перебила его:

- Подождите, минутку, пожалуйста, я пишу.

- Что? - сначала, было, не понял прокурор.

- Не спешите, пожалуйста,- и с прилежностью ученицы судья продолжала "конспектировать".

Это не могло не рассмешить присутствующих. Кто-то из адвокатов напомнил о техническом обеспечении суда. Но госпожа судья и дальше выполняла функции стенографистки: когда заканчивала предложение, давала знать, что можно продолжать.

Дальше было еще удивительнее, когда Ситайло просила по несколько раз защитника Сухова или Серого повторить, что они подразумевают:

- Так, давайте, по порядку разберемся, - озадаченно просила она.

- Тогда я могу сократить текст и просто дать печатные фамилии свидетелей, которых защита хочет вызвать, чтобы вы не записывали, - не без иронии сказал Сухов.

Наконец, Ситайло не выдержала непривычного для нее напряжения - когда Власенко доказывал ей, что Киреев вынес незаконное решение о его отстранении от дела, она объявила о техническом перерыве на 15 минут, которые переросли в два часа. Оказалось, что вызвали «скорую помощь», потому что судье стало плохо ...

Между тем начала распространяться информация, что Тимошенко еще раз могут заменить судью. Но Ситайло все же вернулась в судебный зал, чтобы вынести прогнозируемые решения. Так, решением суда признано, что нет оснований для проведения судебного следствия в полном объеме по вызову и допросу свидетелей. Суд также отказал защите в изменении меры пресечения для Тимошенко в связи с невозможностью этого на данном этапе судебного разбирательства. Также суд не удовлетворил ходатайство о прекращении дела в связи с плохим состоянием здоровья Тимошенко. Кроме того, отказано в удовлетворении ходатайства Власенко по привлечению его к делу в качестве защитника Юлии Тимошенко.

Слушание дела по сути назначено на 13 декабря на 11.00. Продолжение следует ...

Оксана Климончук.