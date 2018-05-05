Немцов: Я возьму бюллетень, перечеркну его, напишу: «верните выборы, гады»

4 декабря в России состоятся выборы в Госдуму. Чего ждут от них россияне и есть ли шанс у оппозиции попасть в Думу, в интервью УНИАН рассказал один из самых известных оппозиционных политиков в РФ, сопредседатель “Партии народной свободы” Борис Немцов.

Борис Ефимович, в России фактически установилась однопартийность. Есть ли хоть какой-то шанс у оппозиционных партий пройти в Госдуму? Каково ваше видение представительства партий в будущем парламенте?

У нас все партии, которые участвуют в выборах, находятся под контролем Кремля: и коммунисты, и Жириновский, и “Яблоко”, и все остальные. Это и финансовый контроль, и информационный контроль, и кадровый контроль. Ни одна из оппозиционных партий, которая от Кремля не зависит, зарегистрирована не была, включая “Партию народной свободы”.

Выборы без оппозиции – это не выборы, а клоунада, фарс.

В Госдуму, по данным социологов, проходят четыре карманные партии: партия жуликов и воров Путина “Единая Россия”, партия Жириновского, партия Зюганова и “Справедливая Россия”.

Состав Думы качественно не изменится, единственное – чуть-чуть уменьшится число путинцев, хотя у них останется большинство.

На выборы готовятся массированные фальсификации. В Москву приезжают 40 тысяч нашистов, которые с открепительными талонами будут устраивать правонарушения – ходить с участка на участок и по 10 раз голосовать.

Кроме того, открепительные талоны и голосование на дому, а также изгнание наблюдателей во многих регионах позволяет жуликам и ворам вбросить миллионы бюллетеней.

Народ наш все понял и ни в какие выборы не верит.

Вообще выборы в России состоялись 24 сентября, когда Путин сам себя назначил пожизненным президентом, а своего младшего партнера – премьером. Поэтому, все, что сейчас происходит – это спецоперация по удержанию власти.

В российском обществе есть смертельная усталость от Путина. И свист в Олимпийском– только начало его невеселой дальнейшей пожизненной жизни в Кремле.

Оппозиция призывает всех протестовать в день выборов – прийти, перечеркнуть бюллетень, написать: “долой власть воров” и бросать его в урну.

Каковы успехи вашего движения: “наХ-наХ: голосуй против всех”? Есть ли какие-то социологические данные о том, сколько россиян готовы последовать вашему совету и испортить бюллетени?

Есть результаты опросов. 18% слушателей и читателей “Эхо Москвы” готовы так сделать. Опрос телекомпании “Дождь”, одной из немногих независимых, дал 8,5%.

Обычно полпроцента избирателей голосуют против всех, а сейчас говорят, что проголосуют около 2% или более.

2% – это больше миллиона человек. Миллион человек, которые перечеркивают бюллетени – это много.

Какова действенность этих испорченных бюллетеней? Какова ваша цель?

Во-первых, по закону – это единственный способ в этот день показать, что ты не согласен с системой. Голосование за любую партию – это голосование за марионеток. Только когда ты перечеркиваешь бюллетень – ты протестуешь.

Во-вторых, по закону – это единственный способ отменить выборы. Даже по путинскому закону. Если таких бюллетеней будет очень много – 40% – выборы отменяются.

В-третьих, очевидно, что если миллионы граждан в этот день перечеркнут бюллетень, это сигнал власти, что режим, который они установили, – антинародный.

В-четвертых, это фактически мобилизация того протеста, который назревает в стране. Но назревает довольно медленно.

По сути, возможность превратить Триумфальную площадь в избирательные участки от Калининграда до Владивостока – это то, что терять нельзя.

Наш подход запрещают рекламировать. Сегодня угрожали “Эхо Москвы” из-за нашего ролика: “голосуй против всех”. И “Эхо Москвы” было вынуждено наш ролик снять, к большому сожалению. Осталась только Интернет-реклама, листовки на улицах, наклейки с надписью “поставь крест воровской власти” на машинах и ленточки, которые вешают на сумочки, автомобили. Только уличная агитация.

Социологические опросы показывают, что “Единая Россия” потеряет конституционное большинство в новом составе Госдумы. Верите ли вы, что парламент перестанет быть настолько управляемым, как был до сегодня?

Нет, забудьте. У нас парламент - не место для дискуссий. Парламент не играет никакой роли в авторитарной стране. У Путина будет большинство в любом случае. Даже если число мест “Единой России” уменьшилось, Жириновский всегда голосует так, как ему скажет Путин, поэтому никаких изменений в парламенте не произойдет.

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров обещает, что парламентские выборы в России будут организованы лучше, чем в странах Европы…

Представители миссии ОБСЕ и Совета Европы в шоке от того, как у нас происходят так называемые выборы.

Что касается Чурова – он шут гороховый и один из организаторов крупномасштабных фальсификаций. У вас был такой "Кидалов", а у нас Чуров. Это примерно одно и то же. Может даже у вас и поприличнее…

Раньше вы сравнивали Госдуму с кладбищем. Что она вам сегодня напоминает?

Так ничего не изменилось! На кладбище редко перемены происходят…

А вы пойдете на выборы?

Издеваетесь? Конечно, пойду. Я возьму бюллетень, перечеркну его, напишу: “верните выборы, гады”. Покажу журналистам, сфотографируюсь вместе с ним и брошу в урну.

А митинги, протесты на этот день готовите?

5-го декабря у нас будет митинг.

Недавно Дмитрий Медведев сделал резкое заявление о том, что РФ может разместить на Западе и Юге страны ударные системы для борьбы с ПРО НАТО в Европе. Некоторые эксперты уже характеризуют этот мессидж как начало холодной войны… Что вы думаете по этому поводу?

Да не будет никакой холодной войны. Россия не имеет экономических возможностей осуществить крупномасштабную гонку вооружений. И то, что Медведев грозно заявил, на самом деле – предвыборный крик, который призван мобилизовать антизападно настроенных избирателей. Больше ничего за этим на стоит.

И никто его грозного заявления, кстати, не испугался.

Жалко только, что вместо того, чтобы поддерживать образование, здравоохранение, наших ветеранов, деньги будут тратиться на милитаризацию общества. И Россия окончательно превращается в полицейско-военное государство.

Беседовала Анна Ященко

Фото с сайта Бориса Немцова