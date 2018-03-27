Народных избранников было трудно узнать

Избранники двигались к зданию парламента с двух сторон: со стороны Мариинского парка и с улицы Сагайдачного. Депутатов встречали активисты Общественной сети «Опора». Вырядившись в клоунские костюмы, они встали на ходули, развернули перед входом огромный сине-желтый флаг и образовали из него навес. Вышло так, что ни один депутат, направлявшийся на работу со стороны парка, не мог не пройти под сине-желтым полотнищем. Слугам народа раздавали «Табели депутата», листовки, в которых представителям каждой из пяти фракций напоминалось об их предвыборных обещаниях, касавшихся различных сфер - от экономики до социальной политики.

Проблема заключалась, однако, в том, что мало кто знал новых законодателей в лицо. Подходили какие-то личности, предъявляли милиционерам корочки, а журналисты и «опоровцы» спрашивали друг у друга: «Это депутат?» - «Не знаю». - «Вы депутат? Постойте…» Правда, из всех можно было безошибочно узнать представителей Блока Юлии Тимошенко: на заседание они пришли в белых свитерах с эмблемой Блока - красным сердечком. Учитывая, что у большинства депутатов при этом были брюки темных тонов, смотрелось безвкусно.

Ахметова, конечно, узнали все. Вручили Табель и ему. Ринат Леонидович молча взял листок и направился к входу. Не отказалась от Табеля и Лилия Григорович. С другого фланга подоспели Порошенко, Червоненко и топливный министр Иван Плачков со следами заботы на лице. Прошел Петр Симоненко, который много улыбался и мало говорил. Вскоре подъехал Виктор Черномырдин. Посол России вообще молчал, так что юмористический сайт «Черномырдизмы» остался, увы, без пополнения. Появление Виктора Степановича произвело сильное впечатление на одного правдолюба, пришедшего сюда выразить свое мнение о происходящем.

- Черномырдин, забери своего Януковича в обмен на газ! – кричал активный гражданин послу, проявившему полный флегматизм к происходящему.

Но еще больше поразил правдолюба сам Янукович, прибывший одним из последних – около десяти часов утра. Похоже, лидер самой большой по численности партии осознавал, что имеет на это право. Правдолюб так буянил, что местные правоохранители хотели его увести, но тот закричал: «Видите, какая у нас демократия!» - и милиция отступила.

Неспокойно было и со стороны Мариинского парка. Оттуда лился надрывный колокольный звон. Старались жители палатки с надписью «Святая церковь Святого благоверного князя Александра Невского». Вообще-то эта палатка стоит здесь уже девять месяцев, и колокольный звон раздается под окнами Рады каждый день, но в такой торжественный день прихожане старались особо. А еще рядом ходил мужик. Весь в белом – нет, не БЮТовец, просто духовный очень. У него в руках красовался флаг с надписью «Господь – так!» Мужик сказал, что вместе с Богом будет внимательно следить за работой Верховной Рады. Так что учтите, новоизбранные.

Алексей Просекин