Игры с Европой на фоне сдачи национальных интересов?

С кем добазарятся украинские олигархи – с Европейским Союзом или российскими братьями?.. “Напугать” Европу стало модным приемом власти... МИД резко меняет свою позицию…

Вчера в СМИ появилась информация со ссылкой на “источник” в ЕврАзЭС о том, что президент Украины именно в тот день, на который назначен саммит ЕС в Киеве, посетит Москву для участия в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС. Телефоны чиновников АП, которые обычно подтверждают или опровергают информацию, молчали. Спустя некоторое время эту информацию вроде как опровергли МИД Украины и аппарат ЕврАзЭС.

Информация со ссылкой на “источник” часто достоверна и распространяется лицом, которое не хочет называть себя. Порой она появляется потому, что “источник” (политик, чиновник) считает нужным ее обнародовать, чтобы навредить почему-то или наоборот сделать неотвратимым некое развитие событий, участником которых он является. Порой “источник” сливает инсайдерскую информацию из каких-то личных соображений. “Разглашение” даты визита Януковича на заседание Совета ЕврАзЭС выглядит как попытка напугать Европу, которая хочет нам демократию устроить. Мол, не приедете в столицу Украины на саммит, не парафируете соглашение, тогда мы поедем на ЕврАзЭС. Как в таких случаях говорил покойный Черномырдин, захотели “испугать бабу туфлями на высоких каблуках”. Наивная манипулятивная технология, которая просчитывается за секунды.

В целом “напугать” Европу стало модным приемом власти. Вот, например, как “пугал” Европу вице-премьер Сергей Тигипко: «Если от Европейского Союза прозвучат абсолютно четкие сигналы “нет”, то вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно большая. Люди, которые сегодня хотят видеть Украину в Таможенном союзе, могут получить очень серьезный аргумент в пользу тезиса о том, что нужно двигаться в его сторону».

Месиджи политиков, социологические и экспертные опросы тоже могут стать элементом манипуляций. Мы видим, как известные политики, спикеры, оправдывая действия власти или готовя к провалу евроинтеграционный вектор, распространяют сознательную ложь... Украинцы, мол, и сами не хотят в Европу. Странно, что для измерения этого желания власть не воспользовалась ежегодным международным исследованием Института социологии «Европейский мониторинг», которое показывает стабильность евроустремлений общества. А взяла цифру и комментарий Чечетова, который считает, что общественное мнение так среагировало на то, что Европа громко выражает неудовольствие по поводу политических узников в Украине.

«Европа отгораживается от нас бумажной ширмой. Мы не лакеи», – пишет «самостоятельный политик» госпожа Богословская. «Украина не может ждать вечно, что к нам приедет принц на белом коне из Брюсселя» – вторит ей какой-то Олег Витягов, эксперт, воспевающий донецкий политический характер.

В эфире национальных телеканалов ведущие задают вопросы вроде “может ли Европа навязывать нам свои ценности?» И в то же время председателя представительства ЕС в Украине Пинту Тейшейру, который неоднократно просился на эфир, пообещали пригласить в телестудию после 19 декабря. То есть после саммита, когда он уже не сможет объяснить позицию Европы по ситуации в Украине.

До сих пор нет единого мнения относительно требования Януковича зафиксировать членство Украины в ЕС в соглашении об ассоциации – это технология или его искреннее желание. Кое-кто говорит, что дерзкое требование лишь отодвинет от нас перспективу, кое-кто считает, что это мотивированная настойчивость президента.

Хотя, судя по всему, европейский дискурс таки становится неактуальным для нынешней власти. Потому что МИД, который еще неделю назад считал парафирование соглашения об ассоциации принципиальной задачей, вдруг изменил свое мнение. Сегодня в МИД говорят, что Украина не собиралась принципиального парафировать соглашение.

На фоне «исследований» и месиджей, которые обвиняют, «пугают» ЕС и говорят о непопулярности ЕС среди украинцев, звучат другие тезисы.

По словам Николая Азарова, Украина стоит на пороге подписания полномасштабного договора с РФ. Главным пунктом переговоров с Россией станет пересмотр цены на газ. Какую такую новую формулу предложит Украина, неизвестно, переговоры проходят тайно. Раньше сама тема допуска РФ к управлению нашей ГТС и активами была тестом на патриотизм. Раньше появлялось даже эпатажное предложение провести по этому вопросу референдум. С таким предложением соглашался и Леонид Кравчук. В настоящее же время информационное поле напитывается посылами противоположного содержания. Никуда, мол, не денешься, что-то отдавать придется...

«Нравится нам это или нет, без уступок договориться с Россией не удастся, - вещает, где ни глянь, политолог, который никогда не считался экспертом по энергетике. - Это подтверждают истории всех последних соглашений. Кстати, и в 90-ые годы мы тоже договаривались по той же схеме, что и в Харькове 2010 года, - газ в обмен на флот. Сейчас абсолютно очевидно, что филантропией россияне заниматься не будут, далеко не все уступки могут их устроить. У них очень мощная договорная основа относительно действующего договора. Это мы хотим изменить условия договора, а не россияне. Что может заинтересовать россиян и где могут быть уступки? Думаю, что один из наиболее вероятных вариантов — допуск россиян к управлению украинской трубой, то есть создание или газотранспортного консорциума, или совместной компании по управлению. Естественно, это будет допускать участие россиян в модернизации ГТС». Интересно, что эксперты по энергетической безопасности ничего такого не говорят.

Связан ли вопрос евроинтеграции с энергетикой и судьбой украинских газовых активов? Украина – член Энергетического содружества, правила которого обязывают выводить энергетические потоки в прозрачное русло. Реализация (или нереализация) реформ в энергетической отрасли – это своего рода показатель искренности европейских устремлений украинских элит. А готовность украинских властей под покрывалом, без широкой общественной дискуссии делить энергетические активы с российской властью – не что иное как ценностный выбор постсоветской евразийской модели раздела нефтегазовых доходов (от добычи, продажи, раздела ресурсов, использования хранилищ). Сознательный выбор такой «непрозрачности» - это так же симптоматично, как и наличие политических узников.

Отдельные эксперты считают, что европейский или неевропейский курс Украины будет определяться характером газовых договоренностей правящего российско-украинского олигархата. И если украинских олигархов их российские «братья» сумеют убедить в надежности «партнерства», то внешний курс будет легко подвергнут ревизии. Пока еще идут переговоры ключевых игроков на тему – что достанется украинским олигархам в результате уступок.

Помните, в 2004 году после оформления таких договоренностей из военной доктрины Украины были исключены положения о вступлении в НАТО и ЕС, а президент Кучма заявил, что ЕЭП несет колоссальные возможности для наших стран?

Прошло семь лет. Сегодня президент предлагает объявить паузу в европейской интеграции. И вся страна ожидает результаты переговоров с РФ.

Маша Мищенко