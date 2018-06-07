Имеет ли Янукович право объявлять паузу в евроинтеграции?

Надежда получить дешевый газ в обмен на радикальную смену политического курса с европейского на российский довольно иллюзорна. Пример рядом – Беларусь. Президент Янукович когда-то обещал привести страну в ЕС. Обещал избирателям. В апреле, выступая на пресс-конференции вместе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу он говорил, что до конца года соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано, что уже сняты все проблемные вопросы между Украиной и Евросоюзом. Тогда же публично обещал неизменность нашего европейского вектора польскому премьеру Дональду Туску. Первый вице-премьер Андрей Клюев постоянно работает в Брюсселе. Подготовлено соглашение о либерализации визового режима, почти завершена многолетняя работа над подготовкой ЗСТ с Европой.

В то же время в мае возбуждается уголовное дело против лидера оппозиции, главного конкурента господина Януковича на президентских выборах 2010 года - Юлии Тимошенко. В Европе предупредили сразу, что наступление на демократию – не лучший фон для завершения переговоров.

Летом Януковича еще принимают в Европе, венгерский премьер дарит ему бочку с токайским вином. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский получает из его рук орден Ярослава Мудрого. Посол Германии в Украине называет позицию власти последовательной. Баррозу летом еще не отказывался от встречи в Брюсселе.

После ареста Тимошенко призывы прекратить преследование оппозиции и предупреждения, что евроинтеграция может оказаться под угрозой, становятся все более настойчивыми.

Но в августе, в канун 20-й годовщины Независимости, Янукович заверяет общественность, что соглашение об ассоциации будет подписано. Провозглашает об этом в частности, в своей авторской статье в The Wall Street Journal, перевод которой был вывешен на сайте президента.

Все это время дипломаты западных государств по очереди посещают судебные заседания Печерского суда. Все еще верят, что арест Тимошенко – дело временное. Госпожа Акимова из Администрации Президента говорит, что арест Тимошенко не повлияет на динамику переговоров с ЕС.

В октябре после приговора Тимошенко президент заявляет, что приговор не окончательный. Власть то так, то иначе объясняет, что не нужно и даже аморально привязывать европерспективу Украины к делу Тимошенко, и… открывает против нее четыре новых дела.

Европа продолжает убеждать Януковича: соглашение об ассоциации, которое содержит политические требования к судебной системе, и соглашение о свободной торговле невозможны друг без друга. Поляки, давние друзья Украины и наши «адвокаты» в ЕС, в лице Александра Квасневского просят не играть с ЕС в русскую рулетку, Туск предупреждает, что приговор Тимошенко осложнит подписание соглашения. Председатель представительства ЕС в Украине Пинту Тейшейра говорит, что ратификация соглашения с ЕС в парламентах государств Евросоюза не состоится, если в Украине будут политические узники, и очень просит пригласить его на Первый национальный телеканал, на котором ставят вопрос так: имеет ли право Европа нам навязывать свою позицию. Невзирая на манипулятивный характер вопроса, более чем половина аудитории сказала, что имеет право.

Украинцы хотят в Европу. И это подтверждают исследования Центра Разумкова.

Октябрьский визит Януковича в Брюссель не состоялся. Спикеры партии власти продолжают пережевывать тот аргумент, что Европа “должна уважать нас и наш независимый суд”. В середине ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский предупреждает, что декабрьский саммит ЕС в Киеве и парафирование соглашения может не состояться из-за ареста Тимошенко. Европарламент принимает острые резолюции относительно Тимошенко, но дает понять, что нас там еще ждут.

Наконец вчера президент Литвы Дали Грибаускайте на пресс-конференции с президентом Украины Виктором Януковичем подчеркнула, что Европа была шокирована теми решениями, которые были приняты во время судебного процесса над лидером оппозиции Юлией Тимошенко, и что успех декабрьского саммита Украина – ЕС напрямую будет зависеть от решения в Украине вопроса Тимошенко. На что президент ответил, что в вопросе евроинтеграции возможна пауза.

Заявление о паузе довольно четко прокомментировал прежний министр иностранных дел Петр Порошенко: “У Украины нет такой роскоши – лишить себя возможности подписать в декабре Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Это должно быть делом чести украинской власти. Пауза может значить, что мы не воспользуемся тем уникальным стечением обстоятельств, чрезвычайно полезным, эффективным и позитивным для Украины, которое сейчас сложилось и в руководстве Евросоюза, и в Европарламенте, и обществе вообще”.

Имеет ли право президент, половина страны за которого не голосовала, и рейтинг которого значительно снизился, совершать действия, которые могут изменить цивилизационный выбор всей страны? Имеет ли президент право пренебрегать настроениями людей?

Эти вопросы мы задали лидерам общественного мнения, людям, которые имеют неопровержимый авторитет в обществе, в научных и экспертных кругах.

Леонид Кравчук, первый президент Украины: МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫДВИГАТЬ УСЛОВИЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕВЕСТКА НЕ ВЫДВИГАЕТ УСЛОВИЙ Сегодня сложилась ситуация, когда мы впритык подошли к европейской перспективе. И эта власть много сделала для этого. Потому нам нужно подписывать соглашение. Не надо говорить, готовы или нет. Мы готовы. Мы хотим. И это исторический шанс.

Мы не должны выдвигать условия, потому что невестка не выдвигает условий. Это мы хотим туда, это нам оно нужно. И президент, и правящая партия, и власть, и в чем-то даже оппозиция должны преодолеть собственную традицию, страх и привычки, и сделать все, чтобы соглашение было подписано.

Юрий Андрухович, писатель: ЯНУКОВИЧ БЛЕФУЕТ И УГРОЖАЕТ РАЗВЕРНУТЬСЯ В СТОРОНУ МОСКВЫ Это заявление – это, конечно, угроза. Янукович таким образом блефует и угрожает Европе, что вот когда, мол, будете меня и дальше обижать из-за этой вашей Тимошенко – развернусь в сторону Москвы. Так, будто он от Москвы вообще когда-то отворачивался. Но он лишь на нее смотрит завистливыми глазами – как красиво Вован рулит...

Сегодня это заявление получило свое продолжение в том, что появилась новость о 19 декабря: Янукович якобы проигнорирует саммит Украина-ЕС, и поедет в Москву. Все это не что иное, как типичный розводняк. Типа того, что мне оно не очень и надо, а вам же хуже будет – притворная обида с дальнейшей угрозой, такая себе лукашенковщина.

Я еще вначале этого года в интервью для "Франкфуртер Рундшау" говорил, что Европе следует держать Януковича на как можно более коротком поводке, иначе это будет еще один Лукашенко.

На меня тогда многие люди набросились за то, что я, мол, безответственный провокатор и в политике совсем не понимаю: с Януковичем нужно осторожно и мягко, потому что он, мол, поддается перевоспитанию. Вот этот "перевоспитанный" Янукович и устраивает теперь Европе спектакль с демонстрацией своего твердого характера.

Эти штучки добром для него, конечно, не кончатся.

Был бы он президентом Луганской и Донецкой областей, то и имел бы еще какие-то шансы. Но проблема Януковича в том, что ему досталась значительно большая, более сложная и более неоднозначная страна. Терпение которой, между прочим, вот-вот лопнет.

После свержения этого режима Европа вздохнет с облегчением и моментально откроет нам все двери. Настолько он, Янукович, уже, как говорят, сидит в ее печенках. Освобождение Украины от нынешнего режима станет просто общеевропейским праздником.

А Москва, кстати, еще никого из своих сателлитов не спасла.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”: ЯНУКОВИЧ СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖИГОРЬЯ, КАК ЮЩЕНКО БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ БАНКОВОЙ Президент не имеет права изменять выбор страны. Украина - не абсолютная монархия, где монарх может принимать то или другое решение, не обращая внимания на позицию своих граждан. А умный монарх даже в условиях абсолютной монархии этого делать не будет. Потому что сознает, какими последствиями это может обернуться.

Поскольку в Украине с формальной точки зрения внедряется даже не монархия, а система власти, которая являет собой смесь раннего феодализма и позднего рабовладения, то руководитель страны делает и свою страну, и себя персонально заложником тех процессов, которые он не сможет контролировать. Как это ни парадоксально выглядит с позиции вроде бы монолитного единства нынешней властной клики, но лично для президента это может закончиться плачевно. Он станет президентом Межигорья, так же, как Ющенко в конце срока президентства оставался президентом Банковой.

Очевидно, что у президента и его окружения есть иллюзия, что они - игроки, которые делают серьезную геополитическую игру. В действительности, они - пешки, чьи амбиции и неадекватные представления об окружающем мире использует российский режим. Надежда получить дешевый газ в обмен на радикальную смену политического курса с европейского на российский достаточно иллюзорна. И не в том смысле, что Россия может уступить в цене на газ, а в том, как она это сделает и чем это обернется для режима Януковича и в целом для страны.

Пример рядом – Беларусь. Беларусь завтра должна подписать пакет соглашений с Россией, которым ей обещают двукратную уценку. Но эта скидка будет действовать на период 2012-2013 годов. В качестве оплаты Беларусь не только политически отдается в руки Кремля в упаковке Евразийского Союза, а еще и за бесценок выставляет на приватизацию свои предприятия. После того, как это будет сделано, все белорусское станет российским, а эпоха «бацьки» подойдет к концу. Он просто станет ненужен России. Таким же путем идет нынешний правящий режим в Украине.

Дмитрий и Виталий Капрановы, писатели: ЭТО БАЗАРНЫЙ СПОСОБ ШАНТАЖА В лице Януковича и его команды в 2010 году мы выбрали себе лицо, которое единолично решает стратегическую судьбу страны.

Заявление о паузе значит, что этот человек хочет поторговаться. Это базарный способ шантажа: тогда, мол, я вообще уйду...

Европа сейчас имеет дело с капризным, неумным ребенком, которым является украинская власть.

Есть такое непристойное высказывание: кошка бросила котят, пусть... как хотят. Где-то так может отреагировать сейчас Европа и отвернуться от нас в профиль, чтобы мы поняли, что следующим может быть поворот спиной.

А вообще мы ужасно удивлены, что Янукович что-то заявил. Это уже очень положительно. До сих пор была традиция говорить: я на судебную власть не влияю... То есть прямой подписи под соответствующими заявлениями мы раньше не видели. Теперь у нас вдруг нарисовался президент. Своеобразный довольно. С диктаторскими замашками. Но хоть слово сказал.

Теперь мы знаем, чего стоит эта власть.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины: МЫ ИДЕМ В НЕО-СОЮЗ Это заявление о паузе в евроинтеграции – следствие отказа власти от парламентско-президентской республики.

В Европе президентских республик в чистом виде как таковых нет. Эта пауза – нежелание прекратить политическое преследование оппозиции. Там, где начинается преследование оппозиции, завершается демократия.

Европейцев не очень волнует обоснование осуждения Тимошенко. Там понимают, что откат от демократии начинается с преследования лидеров оппозиции. Вопрос о праве Януковича делать такие заявления связан именно с переходом к президентской республике, где у президента есть, как по мне, слишком много прав. А для стран с неустойчивой демократией это опасно. Вообще стратегические вопросы должны приниматься или парламентом, или на референдуме.

Впрочем, в государстве с такой формой демократии, как у нас, единственной властью наделен президент. Это традиция, от которой мы не смогли отказаться. Построена жесткая вертикаль с единственным голосом. И у нас единственный голос – президент. Его право законодательно обеспечено. Но законодательство неадекватное и не отвечает требованиям современной цивилизации.

Такие заявления европейское сообщество не принимает. Если мы из-за каждого случая преследования оппозиции будем делать паузы, мы будем терять и шансы, и темпы оказаться в Европе и придем в «Нео-союз». Мы видим, что парламент не играет никакой серьезной роли. Шанс дают будущие парламентские выборы. Нужна действенная Верховная Рада, которая имеет голос. В любой демократической стране решающий голос остается за коллегиально избранным органом – парламентом.

Евгений Сверстюк, диссидент, писатель: НЕ ПРЕЗИДЕНТ ДЕЛАЕТ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР Не президент делает паузу и цивилизационный выбор. Это делает народ. И президент должен только прислушиваться и выполнять его волю. Президент должен понимать, что он является продолжателем того выбора, который уже сделан, той линии, которую избрала Украина еще до его появления.

Если он делает такие заявления, это говорит о его некомпетентности как президента.

Это стыд!

Очень важно не то, как на нас будут смотреть, а то, как мы будем смотреть сами на себя.

Мы будем уважать себя тогда, когда мы достойно будем давать ответ на такие заявления президента.

Александр Палий, историк и политолог: ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ЕВРОПУ Очевидно, что единственная причина этой паузы на сегодня в том, что сидят Тимошенко и Луценко – лидеры оппозиции, которые выиграли предыдущие парламентские выборы.

Напомню, что вместе БЮТ и НУ-НС получили 228 голосов. И вместо того, чтобы, в соответствии с нормами демократии, формировать парламент, они сейчас находятся за решеткой. И тут возникает большой вопрос: это демократия?

И сейчас, вместо того, чтобы выполнять действующие законы – об основах национальной безопасности, об основах внешней политики, которые определяют евроинтеграцию как базовый интерес Украины, - власть пытается снять с себя ответственность за срыв этого курса и перевести ее на Европу.

Маша Мищенко, Анна Ященко