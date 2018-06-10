Две трети опрошенных считают, что Рудьковский должен подать в отставку

Подавляющее большинство – почти две трети – опрошенных посетителей УНИАН-сайта считают, что министр транспорта после львовской катастрофы на железной дороге должен уйти в отставку независимо от того, кто виноват. Еще более двадцати процентов выступают за отставку главного транспортника в случае доказательства вины министерства. И только 8 процентов высказались о том, что отставки не должно быть в любом случае.

Всего проголосовало 2233 посетителей УНИАН.

Вопрос на сайте УНИАН сформулирован следующим образом:

Должен ли министр транспорта уйти в отставку после львовской аварии?

Ответы распределились таким образом:

Да, независимо от того, кто виноват – 63,6%.

Да, если будет доказана вина министерства – 21,5%.

Нет, в любом случае – 8,0%.

Не знаю – 0,9%.

Мне все равно – 4,7%.

Другое – 1,3%.

Среди присланных “собственных вариантов” наиболее толерантны следующие: “Ему нужно давно было пойти и не возвращаться”; “После такой аварии в отставку должно пойти и правительство, и Президент”; “Правду о катастрофе и так никто не скажет, потому что это изменит?”; “Нет, за всеми идиотами не уследишь”; “И премьер вместе с ним”; “Их каленым железом не выгонишь из кормушки”; “Должен уйти главный таможенник”; “Его душа ему не принадлежит: все решает Виктор Федорович Янукович”; “Если постоянно менять министров, пользы не будет”; “Он должен навести порядок”; “Таких вообще к любым государственным делам допускать нельзя”; “Спрашивать нужно с гендиректора Укрзализницы”; “Да, и все, кто отвечал за транспортировку груза и участок железной дороги”; “Немедленно и с треском!”; “Еще после первой аварии”.

Здесь учтены интегрированные показатели – на украиноязычной и русскоязычной версиях сайта. Вы можете оставить ваш голос на странице для голосования.