ГПУ против ФПУ: борьба за государственное имущество входит в новую фазу

Проверки деятельности ФПУ, из-за которых развернулась настоящая борьба между прокуратурой и профсоюзами, начались с мая этого года. Их необходимость надзорное ведомство аргументировало многочисленными обращениями от народных депутатов, контролирующих органов и общественности с сообщениями об активизации руководством ФПУ отчуждения имущества.

Едва успели Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок за полгода, достигло почти 40. По сообщениям прокуратуры, среди прочего, надзорным органам удалось предотвратить реализацию Федерацией свыше 20 объектов санаторно-курортного назначения. В частности, это специализированный спинальный санаторий им. М.Н.Бурденко, ряд детских санаториев: „Дубки”, им. Щорса „Сонячний”, санатории „Зірка”, „Слов’янський”, подразделения „Ялтакурорт”, „Алуштакурортпостач”. Также не разрешили отчуждение под видом заключения инвестиционного соглашения с одной из израильских фирм 25 объектов государственной собственности на сумму 1,5 млрд. грн.

Предъявлено почти 200 исков в отношении незаконного отчуждения коммерческим структурам имущества на сумму свыше 116 млн. гривен и около полусотни гектаров земли. Из этих исков удовлетворены почти половина. Среди прочего, судами признаны недействительными решения и правове акты, на основании которых из государственной собственности изъяли имущество санаториев „Гопри”, „Скадовськ”, „Орлине гнездо” „Львів”, им. Пирогова, пансионатов „Буковина”, „Зелені Холми”, оздоровительных заведений „Переяславський”, „Перемога”, туристической гостиницы „Нова Каховка”.

Как сейчас утверждает прокуратура, к незаконной продаже имущества непосредственное отношение имеет высшее руководство ФПУ, в том числе и сам Василий Хара. Последний горячо возражает: имущество – не государственное, оно принадлежит Федерации. В сущности, профсоюзы с самого начала несколько лукавили. На самом деле в их руках сосредоточена как собственность, им действительно принадлежащая (те санатории, которые они построили за свои средства), так и та, что отошла им в наследство от Советского Союза. Но еще в 2007 году Верховная Рада приняла мораторий на отчуждение имущества ФПУ и постановила провести его инвентаризацию. Однако разобраться, где государственное имущество, а где – профсоюзное, так и не смогли, поскольку профсоюзы проверкам препятствовали.

Семейный бизнес Как оказалось, к прибыльным сделкам были подключены и члены семьи главы Федерации. В частности, активное участие в дерибане имущества ФПУ (а в сущности, нашего с вами), принимала его дочь – Елина Калюк.

Стечением обстоятельств можно считать тот факт, что лично Василий Хара как руководитель Донецкого звена профсоюзов в 2004 году позволил реализовать танцевальную площадку санатория „Святі горы”. Впоследствии она вместе с помещением для отдыха и библиотекой была продан через несколько лет дочери первого лица ФПУ.

Через некоторое время этот же санаторий, и опять не без участия Хары, отказался от земли рекреационного назначения площадью 2,5 гектара. В конце прошлого года она была передана в аренду на 25 лет – догадайтесь кому? – так, опять-таки Калюк. Также по стечению обстоятельств? Прокуратура обратилась в суд с иском о признании этого договора недействительным. Недавно иск удовлетворили.

Выяснилось, что без соответствующих разрешительных документов на спорном участке началось строительство. Были уничтожены почти все из 465 деревьев, переданных по договору Калюк на хранение. Убытки оцениваются в 160 тысяч гривен. Прокуратура по этому факту возбудила уголовное дело, а суд согласился с ее требованиями.

Еще одним выгодным приобретением дочки руководителя ФПУ стали семь спальных корпусов пансионата „Слов’яногірський”. Их Донецкий облпрофсовет якобы по требованию Хары реализовал Елене Калюк в июле прошлого года за 120 тысяч гривен. Настоящая же стоимость зданий была более чем вдвое большей – почти 300 тысяч гривен. Прокуратура заявила иск об отмене правовстанавливающих документов на это имущество.

А руководитель – кто? Правоохранительные органы, кроме нарушений в работе Федерации, установили еще довольно много интересных фактов. По нашим источникам Василий Хара с 2003 года и до этого времени является одним из основателей (50%) донецкого общества „Виробничо-будівельне предприятие „Гранум”. В декабре 2008 года Донецкая облгосадминистрация с предприятием заключила договор подряда на выполнение работ, связанных с ликвидацией подтопления сооружений центральной части города Славянска стоимостью 1,6 миллионов гривен. Работу так никто и не выполнил, а полученные деньги осели на счетах двух фиктивных фирм. Относительно должностных лиц предприятия уже возбуждено уголовное дело.

Любовь на бумаге и не только Безумная любовь между прокуратурой и профсоюзами идет и в информационном просторанстве. Последние интервью Василия Хары изобилуют богатыми эпитетами в адрес Генпрокуратуры, главный надзорный орган также не остается в долгу и информирует общество о новых разоблачениях и фактах злоупотреблений со стороны руководства профсоюзов.

Но невзирая на все упреки по адресу ГПУ, система, как оказалось, работает. Уже более чем половина дел направлена в суд. К уголовной ответственности привлекаются причастные, по мнению прокуратуры, к незаконному отчуждению имущества, в частности, прежний председатель правления Укрпрофоздоровници. Станет ли следующим сам руководитель профсоюзной организации? Будет ли его бизнесовым сделкам дана надлежащая правовая оценка? Интересный вопрос, на который пока еще нет прямого ответа. Последнее интервью Хары одному из Интернет-изданий свидетельствует о том, что Василий Георгиевич надеется задействовать давние знакомства и использовать свое членство в Партии регионов. А уж сможет ли он сохранить свою неприкосновенность, если Генеральная прокуратура поставит вопрос ребром, и как на это отреагирует Верховная Рада мы, с учетом достаточно-таки высокого градуса общения между обоими ведомствами в СМИ, увидим вскоре.

Сергей Огородник