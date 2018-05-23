Резолюция Европарламента: победа или последнее предупреждение?

Сегодня на пленарной сессии Европарламента была принята резолюцияпо ситуации в Украине.

Несмотря на то, что значительная часть документа была посвящена Тимошенко и Луценко, МИД в лице своего представителязаявил, что текст резолюции - это большая победа Украины, и "приветствует то, что европарламентарии признали за Украиной право апеллировать к статье 49 договора о ЕС, то есть претендовать на членство в ЕС при условии достижения соответствующих критериев ...». Мы попросили прокомментировать текст резолюции экспертов и политиков.

Александр Палий, эксперт по международным вопросам:

У КАДДАФИ ТОЖЕ БЫЛО МНОГО ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК

Европарламент в своей резолюции пытается до последнего сохранить возможности для возобновления нормального диалога с Украиной. Им нужна не Тимошенко, а сохранение плюрализма в Украине, что в европейском понимании является ключевым признаком демократии. Когда два лидера избирательных списков, которые одержали победу на прошедших выборах (!) сидят, а украинская власть демонстрирует, что основная цель ее существования (кроме чисто меркантильных) - посадить Тимошенко - ЕС это не может воспринимать нормально.

Порой мне кажется, что депутаты Европарламента на пару порядков больше беспокоятся об интересах Украины, чем в большинстве депутаты Верховной Рады нашей постгеноцидной страны, не говоря о правительственных чиновниках.

Однако есть еще и не только слова, а фактическое измерение европейской интеграции.

Сейчас власть начинает говорить о близком компромиссе с Россией в вопросах газа. Весьма вероятно, параллельно это будет означать отказ от интеграции в ЕС, вину за которую власти попытаются спихнуть не на собственную безответственность и мстительность, а на сам ЕС.

Своим решением Европарламент, сигнализируя Украины о европейской перспективе, фактически устраняет для украинских властей возможность спихнуть на ЕС свертывание европейской интеграции. Если перспектива членства в ЕС будет не в Соглашении об ассоциации, а в решении Европарламента и базовых учредительных документах ЕС - что это принципиально меняет?

Однако хуже другое. Власть, обвиняя Тимошенко в газовых соглашениях сейчас готовит еще худшую сдачу интересов Украины. Власть выбрала самый нелепый момент для сдачи ГТС. Переговоры России с ЕС о возможной смене «Третьего энергопакета» зашли в тупик. По сути, все это означает, что проект «Южного потока» постиг коллапс - монополия Украины в транзите российского газа сохраняется на длительную перспективу.

Несмотря на списание половины долгов Греции, финансовый кризис продлится минимум до 2014 года. В это время будет происходить мощное давление «вниз» на цены на нефть и, соответственно, газ. Даже такой локомотив Европы, как Германия, сократила прогноз роста экономики в 2012 году с 1,8 до 1%. Ситуация в ЕС уже сама по себе сбивает цены на нефть. Даже Китай притормаживает. Между тем, Ливия, которая до революции производила 1,6 млн. баррелей нефти в день, сейчас восстанавливает эти объемы (а это 10% потребления Европы) практически с нуля. Поэтому сейчас сдача контроля над украинской ГТС выглядит редкой бессмыслицей. В соглашении Путина-Тимошенко есть один плюс - они скоро, в 2019 году, закончатся. Даже монголо-татарское иго за 80 лет закончилось. И в таких условиях ради «балансирования бюджета», как говорит премьер, отдать украинскую ГТС будет полнейшей бессмыслицей. Тем более, что это сразу снизит интерес к Украине со стороны Европы и мира, колоссально снизит субъектность нашей страны. Власти, заключая соглашения с Россией, надо спросить себя, почему до сих пор все соглашения в газовой сфере были в ущерб Украине? Следует считать тысячу, а не семь раз, прежде чем взять и не отрезать.

Тимошенко судили за куда меньшие прегрешения. Власть, разумеется, судьи Киреева не боится. То хотя бы побоялась наглядного примера Каддафи, у него тоже было много вертолетных площадок. Судя по всему, власть думает, что 2004 год - это был сон, а для повторения Ливии в Украине мало ливийцев.

Василий Киселев, народный депутат Украины (Партия регионов):

ГЛАВНАЯ ЗАСЛУГА РЕЗОЛЮЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРЕЗИДЕНТУ ВИКТОРУ ЯНУКОВИЧУ

Я, как политик, понимаю, что резолюция - достижение нашего внешнеполитического ведомства МИД и Кабинета министров. Потому что переговоры вел первый вице-премьер Андрей Клюев. Но главная заслуга в этом принадлежит президенту Януковичу. Эта резолюция нормальная абсолютно. Открывается путь. Нам сказали, что считают необходимым предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Имеется в виду подписание договора об ассоциированном членстве в ЕС. Также видим, что открывается путь к подписанию протокола о зоне свободной торговли с ЕС. Я не вижу предостережений. В 13 пункте резолюции говорится, что Европарламент считает необходимым предложить и провести недавно отложенную встречу с нашим президентом Виктором Януковичем. Резолюция - это достижение. Она дает Украине карт-бланш. Она требует проводить реформы, как требует того Евросоюз у каждой страны-претендента. То, что там в значительной части текста есть оговорка относительно Тимошенко и суда над Луценко, то я этого ждал. Я не удивился. Ибо они исповедуют свои принципы. Я как сказал бы так: когда в 2004 году оранжевые пришли к власти и выбросили на улицу 27 000 подготовленных специалистов, то тогда ЕС и США не говорили, что новая власть творит недоброе. Я считаю так: Тимошенко подала апелляцию, она будет рассмотрена. И я убежден, что будет принято взвешенное решение в рамках украинского законодательства. И всем нужно будет с этим смириться и с ним нужно будет считаться. И Европе нужно будет смириться, потому что они исповедуют демократию и верховенство права, и нам тоже надо будет смириться. Ибо мы исповедуем эти же принципы, придет время - у нас ко всему будет абсолютно такой подход, как у них. Поэтому всем надо будет считаться с решением (суда).

Тарас Чорновил, народный депутат (внефракционный):

ЯНУКОВИЧ СОРВЕТ ПЕРЕГОВОРЫ И НЕ ПОЕДЕТ В БРЮССЕЛЬ РАЗГОВАРИВАТЬ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сам текст резолюции - это очень скомпилированный компромиссный вариант, потому что было пожелание, чтобы он объединил весь Европарламент. Надо было привлечь к подписанию этой резолюции в том числе и европейских левых. Это было очень важно для авторов резолюции. То есть, чтобы это была общая позиция всего ЕП, а не отдельных фракций.

Поэтому, во-первых, это свидетельствует о том, что даже ближайшие соратники Януковича, у которых есть договор с Партией регионов о сотрудничестве, выставили серьезные предпосылки, каких бы они хотели необходимых изменений в Украине, чтобы дальше можно было вести с ней переговоры.

Во-вторых, поскольку компромиссный текст и часть евродепутатов была за то, чтобы прекратить переговоры с Украиной, но вторая часть настаивала, чтобы их продолжить, состоялась немножко странная коллизия. С одной стороны, включен целый ряд положений, которые должны быть приятны для Украины, например, упоминание 49 статьи, также, что обязательно нужно парафировать Соглашение об ассоциации. Упоминается необходимость визита Януковича, упоминается необходимость проведения саммита Украина-ЕС, а мы уже начали сомневаться, что он состоится. То есть эти все позитивы есть, но в итоге они все очень четко увязаны с определенными требованиями. И эти требования меня немного беспокоят, так как Европарламент увидел только отдельные проблемы, но не общие, которые есть в Украине: полное отсутствие судопроизводства вообще как такового, полный беспредел силовых структур, полное нарастание централизации власти ... То есть вместо всего этого, есть лишь отдельные упоминания о заключении Юлии Тимошенко и в каком-то пункте - Юрия Луценко. Состоялась своеобразная фетишизация Европарламента к событиям в Украине.

Этот фетиш, с одной стороны, лишает маневра украинскую власть, потому что сейчас непросто освободить Тимошенко. Снять с нее любые обвинения Янукович не рискнет. А, с другой стороны, ЕП показал, что их не особо и интересует проблема вообще прав человека, правосудия и свобод, которые есть сегодня в Украине. Их интересует конкретная проблема Тимошенко: чтобы ее освободили и сняли обвинения, а на тысячи людей, которые гибнут ни за что в наших тюрьмах, им плевать.

Эта резолюция все же носит рекомендательный документ для органов ЕС, а проблема возникает как раз с украинской стороны - Янукович почему-то уверовал, что он может шантажировать ЕС и что Европе Украина нужна больше, чем Украина Европа. На самом деле это совершенно не так, Европа очень быстро может махнуть рукой. Ибо весь бюрократический механизм, действующий в Европейском Союзе, очень инерционный, его очень трудно остановить. Механизм в Европе на подписание Соглашения был запущен давно, и вот так в один момент не могли его остановить, а Янукович воспринял это как слабость ЕС. Но в действительности все гораздо печальнее, а Янукович еще продолжает играть этим шантажом и требовать перспективы членства в ЕС, чего не будет ни при каких обстоятельствах, учитывая, что у нас делается. Янукович также сорвет переговоры и не поедет в Брюссель разговаривать на определенных условиях, вследствие этого сорвется саммит, потому что не будет на нем что парафировать.

Григорий Немыря, народный депутат Украины (БЮТ):

РЕЗОЛЮЦИЯ - ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Любой непредвзятый читатель скажет, что это беспрецедентно жесткая резолюция. Я рассматриваю резолюцию, во-первых, как подтверждение высказанных со стороны Европарламента предыдущих резолюций в поддержку украинского общества относительно стремлений Украины к европейской перспективе. Европарламент подтвердил это. Во-вторых, европарламент четко предупредил Президента и его правительство, что выбор и вся ответственность за выбор между интеграцией и изоляцией лежит на нем. Подчеркну, это предупреждение и, возможно, последнее предупреждение о последствиях этого выбора и ответственности. И в-третьих. Европейский парламент также считает, что хотя окно возможностей относительно того, чтобы в ближайшее время завершить процесс переговоров существенно сузилось, оно еще не закрылось. Эти три вещи являются ключевыми: поддержка общества, предупреждение режима и сигнал о том, что окно возможностей сузилось, а не закрылось.

Кроме того, я хотел бы сказать о беспрецедентной четкости и детализированности резолюции, которая является результатом поддержки всех политических групп. В этом ее отличие от предыдущей резолюции июня 2011 года. В частности обращу внимание на пункт, которым признается, что процесс против Юлии Тимошенко осуждается Европейским парламентом, как нарушение прав человека и злоупотребление судебной системой для политического преследования оппозиционных политиков.

Подобные прецеденты существуют в соседней стране (имеется в виду Беларусь). Там тоже начиналось с резолюции Европарламента, начиналось с четких сигналов, которые давались потом на высоких переговорных уровнях. И когда на эти сигналы не было никакого ответа, то в Европе перешли к инструментализации политических сигналов. Один из элементов такой инструментализации - не только понижение статуса встреч, отказ от саммитов, которые являются наиболее легкими дипломатическими инструментами. Еще одним элементом является санкции, к которым относятся отказы в визах и замораживании финансовых активов и возможностей ими распоряжаться. Если взять список двухсот белорусских чиновников разного калибра - от президента до его администрации, и заканчивая судьями районных судов и членами избирательных комиссий, и подставить сюда фамилии украинцев, то можно спрогнозировать, что произойдет, если власть и Президент будут продолжать игнорировать четкую позицию Евросоюза. Если в выборе между интеграцией и изоляцией власть выбирает второе, то происходит инструментализация изоляции. И если такие случаи могут быть приняты на уровне отдельных стран, то в случае с Беларусью это решение было принято на высшем политическом уровне ЕС. Итак, украинская власть знает последствия. Она не может ожидать, что будут сделаны исключения. В этом важность последовательной и четкой позиции ЕС, которую продемонстрировал и Европарламент.

Опрашивали Оксана Климончук, Маша Мищенко