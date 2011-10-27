МИД заявляет о «большой победе для Украины»

Министерство иностранных дел Украины приветствует резолюцию Европарламента, в которой признается право Украины претендовать на членство в ЕС после достижения соответствующих критериев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«МИД приветствует то, что европарламентарии признали за Украиной право апеллировать к статье 49 договора о ЕС, то есть претендовать на членство в ЕС при условии достижения соответствующих критериев… Это большая победа для Украины», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, закрепление европейской перспективы в соглашении об ассоциации будет иметь большое значение для двусторонних отношений Украины и ЕС.

Он также подчеркнул, что в Украине внимательно следят за оценкой европарламентариями внутриполитических процессов в Украине.

О.ВОЛОШИН также подчеркнул, что вскоре состоится очередной раунд переговоров по заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также выразил надежду, что представители ЕС, которые принимают участие в этих переговорах, учтут резолюцию Европарламента.

Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой 27 октября, говорится о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

“Европарламент придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права”, - написано в первом пункте резолютивной части документа.