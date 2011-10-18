Азаров забирает у Нафтогаза 48 облгазов, чтобы продать
На передачу акций дал месяц
Кабинет министров Украины своим постановлением поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации.
Соответствующее постановление Кабмина (№1053 от 10 октября 2011 года), обнародовано на правительственном портале.
Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в месячный срок.
Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.
При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.