Вехи недели. Мир вступился за Тимошенко, Ющенко оказался не джентльменом, Мельниченко исчез

Приговор Юлии Тимошенко ознаменовал новый виток политического кризиса в Украине. Недовольство вынесенным лидеру «Батькивщины» вердиктом объединило политиков из разных стран. СБУ организовала для экс-премьера «контрольный выстрел» в виде нового уголовного дела.

Тимошенко вышла на планетарный уровень

Объявив вердикт – 7 лет лишения свободы и 3-летний запрет на занятие государственных должностей – судья Родион Киреев против собственной воли превратил подсудимую Юлию Тимошенко в мировую знаменитость. Фотографии экс-премьера украсили первые полосы самых влиятельных изданий мира, а сюжеты из Печерского суда прошли по ведущим телеканалам мира. Интересно другое: осуждение приговора объединило политиков из большинства стран западного мира, словно устроивших соревнование в остроте заявлений в адрес украинского руководства. Иллюзий относительно независимости отечественного суда и лично судьи Киреева ни у кого не было.

Тимошенко во время оглашения приговора хладнокровно пообещала, что приговор Печерского суда ничего для нее не изменит, и продолжит борьбу с режимом Виктора Януковича. Огорчит Юлию Владимировну тот факт, что поддержать ее к Печерскому суду пришло далеко не так много сторонников, как обещали ее ближайшее окружение. Дело не только в политической апатии, охватившей украинцев, но и неспособности остающихся на свободе оппозиционеров организовывать массовые акции протеста. Порой кажется, что в окружении Тимошенко идет борьба между желанием ее освободить и стремлением заполучить ее политическое наследство. На этом фоне делающий радикальные заявления в партизанском формате «фронтовик» Арсений Яценюк имеет возможность набрать рейтинговые очки. Еще один оппозиционер-одиночка, Виталий Кличко, предпочел высказывать недовольством приговором Тимошенко из-за океана.

На общем жестком фоне оценок представителями мирового политического истеблишмента действий украинской власти по отношению к Тимошенко настоящим холодным душем стало заявление премьер-министров Венгрии, Польши и Чехии, пообещавших препятствовать евроинтеграции Украины, пока Юлия Тимошенко будет находиться за решеткой. От Варшавы в Киеве определенно не ожидали такого демарша. Президент союзной «Батькивщине» Европейской Народной партии Вильфред Мартенс и вовсе призвал прекратить переговоры с нашей страной, но это пожелание пока не нашло отклика в позиции еврочиновников. Пытаются воспользоваться ситуацией и немецкие парламентарии, считающие возможным лишить Украину права на проведение Евро-2012. Не приходится сомневаться, что эти заявления – только начало процесса публичного воспитания в руководстве Украины принятых в Европе манер.

Недоумение относительно приговора бывшему украинскому премьеру высказал и Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что попытка пересмотреть газовые контракты после осуждения Тимошенко будет контрпродуктивной. Любопытно посмотреть, каким образом Николай Азаров собирается достигнуть за 10-15 дней новых договоренностей с Россией о поставках «голубого золота», если взаимопонимание между Киевом и Москвой крепко напоминает диалог слепого с глухонемым.

Наверное, единственным политиком, у которого приговор Печерского суда не вызвал недовольства (показательно огорчился даже Виктор Янукович) стал Виктор Ющенко, отметивший в интервью Би-Би-Си, что Тимошенко предала национальные интересы и внесла сумятицу в ряды демократов, а суд над ней не является политическим процессом. Как говорят в таких случаях – без комментариев.

«Контрольный выстрел» от СБУ

Поскольку перспектива декриминализации статьи, по которой осуждена Тимошенко, становится все более реальной, СБУ не стала тянуть с выдвижением нового обвинения в ее адрес. На этот раз Юлию Владимировну рассматривают в тандеме с Павлом Лазаренко, инкриминируя этой «сладкой парочке» растрату более 400 миллионов долларов из государственной казны. Непонятно, как следствие сумеет обойти срок давности в данном случае. Неизвестно, стал ли более сговорчивым в калифорнийской тюрьме Павел Лазаренко. Очевидно одно: власть вплотную взялась за имидж Юлии Тимошенко, стремясь напомнить не столько собственным гражданам, сколько европейским политикам, что Юлия Владимировна не так давно была «газовой принцессой». Эффективность этой «имиджевой программы» вызывает закономерные сомнения, ведь Россия уже дала понять, что не станет способствовать новому витку уголовного преследования Тимошенко.

«Буревестник» Мельниченко

Некоторое разнообразие в политическую ситуацию внесло сообщение генерального прокурора об объявлении в розыск Николая Мельниченко, не желающего сотрудничать с правоохранителями. На это немедленно откликнулся сам лидер «Украинской люстрации», заявивший, что находится в Соединенных Штатах. Некоторой пикантности ситуации добавляют не столько клятвы украинских пограничников, что Мельниченко не пересекал границу, сколько его превращение в настоящего буревестника политических кризисов.

Евгений Магда