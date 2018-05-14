Кому и зачем понадобилось новое дело против Тимошенко?

Вчера СБУ возбудила против Юлии Тимошенко новое уголовное дело. Следствие обвиняет Тимошенко в том, что она, сговорившись с бывшим премьером Павлом Лазаренко, перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тысяч долларов в госбюджет Украины. Основанием для возбуждения уголовного дела якобы послужило письмо Минобороны России с требованием вернуть долг. Впрочем в Москве очень удивлены, что в новом деле против Тимошенко фигурирует письмо их министра. Говорят, никогда не поддерживали Киев в преследовании ЮВТ. А бывший чиновник из Минобороны вообще заявил, что ЕЭСУ долг отдала. Так кому и зачем понадобилось второе дело против Тимошенко, мы спросили у экспертов.

Геннадий Москаль, народный депутат (НУ-НС), первый заместитель Председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией:

ЭТО ДЕЛО ВЫТАЩИЛИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ШУМИХИ

Это дело вытащили для информационной шумихи, чтобы перебить негативную реакцию Запада и России на арест Тимошенко.

Это акция спецслужб. И такого неординарного и экстравагантного сейчас вылезет масса.

Началась информационная война.

Уже звучат заявления - "мы экстрадируем Лазаренко!" Если бы это говорили люди из палаты № 6, я бы не удивлялся. Но это же заявляют люди из партии. На основании чего его экстрадировать? Какого законодательства? Мы же самые недоразвитые в вопросе экстрадиции!

Какое это дело может иметь продолжение, если там вообще уже ничего нет? Уже уголовного кодекса того нет, там все истекло!

Еще один момент касательно гражданско-правовых отношений. Долги ЕЭСУ перед Минобороны РФ были переведены под правительственные гарантии. А существует преемственность правительства. Это же правительство независимой Украины принимал, а не УНР. Значит, уважаемые, будьте добры - заплатите. А если это принимал лично господин Лазаренко (ведь это сегодня покрыто большой тайной), то в порядке гражданского кодекса предъявите ему претензии о возмещении убытков уже государству Украина. Но там тоже все вышли сроки исковой давности. Потому что по закону сроки исковой давности в гражданском праве - 3 года.

Кроме того, если это было постановление правительства, то вообще никакой ответственности нет, потому что у нас отсутствует коллективная ответственность в уголовном кодексе.

Об этих деньгах сегодня бы никто и не знал, если бы не стали искать корыстного мотива в действиях Тимошенко по подписанию газовых контрактов. Сказали, что она подписала контракты в обмен на списание долгов ЕЭСУ перед Минобороны РФ. Минобороны предъявило претензии в виде обычного письма. Если бы наш министр обороны Ежель написал Путину письмо - наверняка хохотала бы вся Россия.

Вадим Колесниченко, народный депутат (ПР), член Комитета ВР по вопросам правосудия:

Я БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ РАД, ЕСЛИ БЫ ЭТО ДЕЛО ДОВЕЛИ ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ

Это дело нужно в первую очередь для всего украинского народа. Благодаря решению Верховного Суда летом 2005 года долг частной структуры ЕЭСУ стал долгом государства и теперь все украинцы ежемесячно выплачивают этот долг. Это дело чести украинского государства, если это дело будет в соответствии с действующим законодательством доведено до конца. Это станет облегчением для нашего государственного долга, он снова станет долгом частного предприятия, которым руководила Тимошенко.

Вопрос срока давности начинается с того времени, когда было разоблачено преступление и когда по нему начались процессуальные действия.

Надо видеть те документы, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела. К сожалению, народные депутаты не имеют права знакомиться с этими делами.

Я был бы очень доволен и очень рад тому, если бы это дело довели до логического завершения.

Почему европейцы так стали беспокоиться по поводу газовых контрактов? Все очень просто. Если приговор Тимошенко останется прежним - это является очень серьезным аргументом в борьбе с Россией по пересмотру газового соглашения. Как минимум - о пересмотре цены на транзит. А это значит, что для Европы однозначно поднимут цену на газ. Европейцы озабочены не вопросом Тимошенко, не вопросом прав человека, а ценой на газ и своим политическим будущим в своих странах. А все остальное - это дым над водой.

Мы еще не слышали правового анализа от европейцев, а слышали только политические выводы относительно нашей судебной ветви власти. А при чем здесь власть президентская? Мне непонятно, как можно обращаться к Президенту, чтобы он вмешивался в деятельность судебных органов? Это невежество или сомнительные попытки создать у нас прецедент не правового государства? Мы на это не пойдем!

Но каких-то санкций к Украине они не смогут принять. Соглашение об Ассоциации в декабре будет подписано - у меня в этом нет никаких сомнений.

Татьяна Монтян, адвокат:

ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, КАК ОНИ СОБИРАЮТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ ДАВНОСТЬ

Это подстраховка для Европы. Это просто попытка показать Европе и Америке: извините, за кого вы заступаетесь? Вы что, не знаете, кто такая Юлия Тимошенко?

Не имею ни малейшего представления, каким образом они собираются ликвидировать давность. Возможно, у них есть какой-то коварный план. Поживем - увидим.

Юрий Сухов, адвокат Юлии Тимошенко в газовом деле:

ЭТО ДЕЛО НЕ МОГЛО БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНО

Не знаю, кому и зачем это дело понадобилось. Но точно знаю, что это дело не могло быть возбуждено, там никаких оснований нет и уже давным-давно истекли все возможные и невозможные сроки давности.

Будет ли оно иметь продолжение? В нашем государстве, к сожалению, может быть все что угодно. Исходя из того приговора, который был вынесен Печерским судом, я не исключаю любого развития событий. Но это никак не коснется законодательства.

Виктор Небоженко, политолог:

ЕВРОПУ ХОТЯТ РАЗОЗЛИТЬ

Новые судебные дела нужны лишь для того, чтобы разозлить Европу, чтобы показать, что с ней не считаются. Для этого извлекаются такие нафталиновые и малоперспективные дела, как дело ЕЭСУ.

Это решение Януковича, но его к этому решению подтолкнули. Вы думаете, он помнит ЕЭСУ? Конечно нет.

Думаю, это только начало. Следующим шагом может быть - если какой-нибудь ничтожный следователь вдруг придет к мнению, что Тимошенко всю жизнь была не только коррупционером, но и из-за нее погибли лучшие люди последних 15 лет. Конечно, отравление Ющенко тоже сюда впишут.

Опрашивала Анна Ященко