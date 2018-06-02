Суд над Луценко: «проверка на вшивость» и рассказ о ночных допросах

На заседании по делу Луценко чуда не произошло - удовлетворить ходатайство адвокатов о его освобождении из-под стражи суд традиционно отказался. Но еще два свидетеля стали на сторону Луценко, сообщив суду интересные детали о ночных допросах и недозволенных методах следователей...

Ходатайство об освобождении как "проверка на вшивость"

Заседание по делу Луценко начинается с ходатайства адвоката Алексея Баганца. Он просит освободить из-под стражи экс-министра внутренних дел.

- Установление судом на предыдущих заседаниях фактов фальсификации досудебным следствием материалов уголовного дела по обвинению Юрия Луценко как раз и являются теми новыми основаниями, которые требуют изменить моему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, - отмечает адвокат.

Он говорит, что все свидетели подтвердили отсутствие преступления со стороны Луценко, что экс-министр уже более 9 месяцев безосновательно находится под стражей, что все обвинения - "не более чем фантазия прокуроров".

Адвокат Игорь Фомин добавляет, что и президент Виктор Янукович, и Верховная Рада выступают против содержания под стражей лица, якобы совершившего экономическое преступление.

- В очередной раз адвокат Баганец пробует прибегнуть к анализу доказательств и свою позицию навязать уважаемому суду, - со строгим лицом заявляет прокурор Дмитрий Лобан. - Его высказывания содержат не только анализ, но и упреки относительно того или иного досудебного следствия.

В целом, по мнению прокуроров, ходатайство об изменении Луценко меры пресечения основывается "на преждевременной, необъективной и предвзятой позиции" и удовлетворению не подлежит.

- Я лично не верю в то, что позиция президента Януковича позволит суда изменить меру пресечения, - берет слово Луценко. - Ходатайство адвоката Баганца служит очередной проверкой на вшивость всей украинской системы судопроизводства...

После этой фразы судья Оксана Царевич с недовольным лицом оборачивается к председательствующему Сергею Вовку и начинает ему что-то шептать. Впрочем, Луценко не перебивают, и он продолжает говорить в поддержку ходатайства об освобождении.

- Никаких оснований для ареста человека как не было на 26 декабря прошлого года, так и нет на протяжении всего текущего судебного процесса, на котором мы заслушали 9 свидетелей, 8 из которых заявили, что их показания сфальсифицированы Генпрокуратурой, а девятый - что ему и в Генпрокуратуре, и здесь нечего было сказать по этому уголовному делу. Я слышу от "дятлов" Пшонки, что защита прибегает к преждевременной и предвзятой оценке доказательств. Интересно, кто из присутствующих на этом судебном заседании не так же, как защита, понимает слова свидетеля Мельника, что его пытали во время 8-часового допроса? Если бы у нас был независимый, объективный суд, то уже с прошлого судебного заседания дело против Луценко должно быть объявленно делом против Генпрокуратуры, которая таким образом получает показания для политической расправы, заказанной президентом Януковичем, над своим политическим оппонентом. Все, что прокуроры написали в этой макулатуре на несколько тысяч страниц под названием "обвинительное заключение" не подтверждено ни одним из допрошенных свидетелей, - экс-министр поднимает вверх огромный талмуд дела и размахивает им в воздухе.

- Если после 9 месяцев европеизации украинской судебной системы, которую будто бы проводит Янукович и его команда, суд продолжает считать законным арестовывать политика на основании того, что он не признает свою вину, не дает показания Генпрокуратуре и дает интервью СМИ, тогда все эти разговоры о продвижении в Европу можно засунуть куда?..

- Под стол, - тихонько говорит жена Луценко Ирина.

- Правильно, под стол, - соглашается Луценко, добавляя: - Конечно, это решение будет прелюдией к завтрашнему решение "большой сцены" Печерского суда. Я жду политического решения. Я прекрасно понимаю, что правового решения по ходатайству Баганца ждать в Украине, а тем более за день до политической расправы над Тимошенко, не стоит. Поэтому, поддерживая ходатайство, я хочу добиться лишь одного - еще раз публично продемонстрировать ложь о европейских стандартах судопроизводства в Украине.

Судьи идут советоваться, конвой удаляет журналистов из зала.

Перед тем как выйти в коридор, передаю записку Ирине Степановне для Юрия Витальевича. Хотим услышать его прогнозы относительно решающего для Юлии Тимошенко дня и спрашиваем, что бы Луценко пожелал леди Ю.

О ночных допросах и недозволенных методах следователей

После 40-минутного отсутствия судья Сергей Вовк прогнозируемо отказывает в удовлетворении ходатайства. Луценко остается в клетке.

10-й свидетель по делу экс-министра - Владимир Шаповал, который был руководителем аппарата МВД Украины при трех министрах, а в структуре МВД всего проработал 40 лет - с 1967 по 2007-й.

Прокурор Лобан подробно выспрашивает Шаповала об обстоятельствах знакомства с Мельником, об особенностях разделения их должностных обязанностей и даже о расположении их кабинетов.

- Чем вы можете объяснить, что кабинет Мельника находился рядом с кабинетом министра, а ваш - в другом корпусе? - С претензией на непонятное "разоблачения" спрашивает прокурор.

Свидетель искренне удивлен вопросом.

- Мельник первые два месяца был моим помощником, а лишь затем заместителем руководителя аппарата. Матчасть надо учить, прокуроры! - Отмечает Луценко.

Далее Лобан интересуется историей знакомства свидетеля с водителем министра Леонидом Приступлюком.

- Я за водителями не смотрел. Это не мое дело, какие у него водители и чем они занимаются. Они занимались своим делом, я - своим.

- Изменилась практика общения Луценко с руководителем аппарата? - Продолжает допрос прокурор Виктор Клименко.

- Нет, каждый министр выполняет одни и те же функции, - отвечает Шаповал.

- Применялись ли к вам незаконные методы на стадии досудебного следствия? - традиционно спрашивает Клименко.

- Меня удивило, во-первых, почему меня вызвали, - искренне делится свидетель. - И, во-вторых, то, что допрос был ночью. Когда по телефону меня пригласили, меня не было в Киеве. Когда я приехал, я сразу набрал следователя. Следователь сказал - приезжайте сейчас. Я говорю, так сейчас же ночь, давайте завтра. А он: нет, уже сейчас приезжайте. Я с дороги был, уставший. Приехал. Допросили.

- Оказывалось ли на вас физическое или психологическое давление? - Продолжает прокурор.

- Давление - это то, что ночью...

- Об этом вы уже сообщали, - недовольно перебивает Шаповала Клименко.

- Не перебивайте свидетеля! - заступается за экс-руководителя аппарата министра адвокат Фомин.

- Мне задавали вопросы, которые, как мне кажется, не касались дела. Например, спрашивали: "может ли Луценко быть министром? а почему служебная машина возила его из дома на работу и с работы домой?" А что он на трамвае будет ездить? - Иронизирует Шаповал.

Шаповал считает, что это были недозволенные методы допроса.

- Имели ли вы возможность ознакомиться с протоколом допроса? - Не отступает прокурор.

- Да протокол переписывали! - не сдерживая эмоций, восклицает свидетель. - Меня допрашивали два следователя. Один говорил, другой записывал. Когда я прочитал протокол, я сказал: подождите. Тут не так. Давайте напишем так, как было. Такой момент был.

- В дальнейшем перед подписанием исправленного текста протокола реализовали ли вы свое право ознакомиться с ним? - Продолжает атаковать вопросами Клименко.

- Да, я это право реализовал, но устал и из-за дороги, и из-за допроса.

У защиты вопросов не возникает.

- Все вопросы, которые я хотел задать, уже задал прокурор Клименко, - улыбается Баганец.

Отвечая на вопрос Луценко, Шаповал рассказывает, что участия в принятии решения об оформлении на работу Приступлюка он не принимал, к предоставлению Приступлюку жилья отношения не имел, вопросами организации празднования Дня милиции в 2008 и 2009 году не занимался, потому что уже и не работал в органах в то время.

Поэтому странным выглядит его статус свидетеля. А по словам Луценко, по его делу проходят полсотни таких свидетелей, которые ничего не могут сообщить суду, потому что не имеют никакого отношения к этому делу.

"Не будет же министр ехать в секретный департамент на троллейбусе"

Одиннадцатый свидетель - бывший заместитель начальника управления Департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины Владимир Петрук.

Он рассказывает, что сотрудники его департамента регулярно отправлялись для выполнения задач в другие подразделения МВД. И практика оформления водителей министра в их департамент существовала задолго до назначения Луценко.

- С первого дня моей службы в подразделении (а я работаю еще с советских времен) это существовало.

Что касается Приступлюка, по словам Петрука, его принятие на службу было правомерным - "не судим, состояние здоровья позволяло, армейскую службу он имел, общесреднее образование также позволяло".

- Выполнял ли Приступлюк возложенные на него обязанности? - Интересуется прокуратура.

- Я не мог контролировать, поскольку он работал за пределами подразделения. Я не исключаю, что выполнял.

- Известно ли вам, почему водители министров оформлялись на работу в ДРПД? - Уже спрашивает свидетеля защиты.

- Это секретный департамент, там имеет право бывать ограниченный круг людей - заместители министра, министр и непосредственно сотрудники департамента, - объясняет Петрук. - Разумеется, не будет же министр ехать туда на троллейбусе? Его должен кто-то отвезти. А отвезти его мог только сотрудник нашего департамента. Так должно было быть, это логично.

Луценко желает Тимошенко и дальше быть символом борьбы

Дело Луценко продолжает разваливаться - говорят адвокаты, хотя это и так понятно, если послушать показания. Впрочем прокуроры не согласны.

- Утверждение адвокатов о том, что дело разваливается, это их желание - они желаемое выдают за действительное. На самом деле, свидетели, в том числе и сегодняшние, полностью подтвердили показания - те, которые они давали на предварительном следствии, - говорит Лобан.

По словам прокурора, в ходе сегодняшнего допроса оба свидетели подтвердили, что водитель Луценко Леонид Приступлюк не выполнял обязанности, возложенные на него как на сотрудника ДРПД.

- Он был действительно водителем Луценко, а никаким не разведчиком, - отмечает Лобан.

***

Перед окончанием судебного заседания получаем письменный ответ от Юрия Витальевича по делу Тимошенко.

- В тотализатор судьбы человека в условиях тоталитарного режима не играю, - пишет Луценко. - Я желаю Тимошенко быть и дальше той Юлей, которая для миллионов украинцев является символом борьбы за справедливость.

Анна Ященко