Кинах знает, как сформировать будущую парламентскую коалицию

Министр экономики, лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины ответил на вопросы УНИАН.

ПППУ НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКАЗОВ Анатолий Кириллович, несколько дней назад апелляционный суд вынес решение, не удовлетворив жалобу Вашей партии на обнуление списков “Нашей Украины” (см. подробнее). Каковы Ваши действия – или будете обжаловать это решение? Я еще не видел этого документа, все зависит от его качества. То есть мы изучим это решение суда и тогда будем оценивать ситуацию и действовать адекватно.

Ведёт ли Партия промышленников и предпринимателей переговоры с Партией регионов об общем избирательном списке? Такие переговоры ведутся. Это не большой секрет. Переговоры ведутся практически со всеми субъектами политической жизни в Украине, разделяющими принципы ПППУ, – защиту общегосударственных, общенациональных интересов и приоритетов. Мы никогда не будем поддерживать авантюрные сценарии за пределами Конституции.

Мы никогда не были и не будем “карманными” и не будем выполнять какие-либо политические заказы. Мы будем на всех этапах защищать принципы верховенства права в Украине. И никогда не будем поддерживать политику по принципу “чем хуже, тем лучше”.

Что касается блокирования – решение должно быть принято на съезде партии, который состоится в начале августа.

Чего еще ожидаете от съезда?

Предстоит принять обновленную программу партии, которая сформирована на основе стратегии развития. С ней и будем идти на выборы. Мы их не боимся. Главное – выборы должны происходить в правовом поле.

Ведь это нормальная демократическая процедура – волеизъявление граждан: как скажет народ, так и должно быть. Но имеет принципиальное значение, чтобы это не были выборы “стенка на стенку”, состязание черного пиара или компромата.

Сейчас реализуется сценарий авантюрного образца – чем хуже тем лучше.

Не могу согласиться с политиками, которые называют себя оппозиционными, которых беспокоит то, что экономика демонстрирует достаточно высокие показатели.

В ПЕРЕГОВОРАХ С ПАРТИЕЙ РЕГИОНОВ АНАТОЛИЙ КИНАХ НЕ УПОМИНАЕТ О КВОТАХ В СПИСКАХ, А ГОВОРИТ ЛИШЬ О ПРОГРАММНЫХ ЦЕННОСТЯХ Существует ли гипотетическая возможность, что ПППУ пойдет на выборы в списках оппозиционных блоков? Мы не рассматривали такой возможности.

На какую квоту в списках для своей партии вы рассчитываете, договариваясь с Партией регионов? Речь идет не о квотах. Когда мы принимали решение, не было никакой торговли, за что я ценю своих соратников. Мы ведем разговор в первую очередь о программных ценностях. Хочу напомнить, что мы обещали людям на Майдане консолидацию общества, верховенство закона, подбор кадров по профессиональным качествам, а не политическому цвету. Мы и сейчас защищаем такие ценности. И, когда проводим дискуссию с нашими потенциальными партнерами, говорим именно об этом. А все другое – второстепенно.

Возможен ли раскол в партии, ввиду того, что, скажем, во Львовской области ваши однопартийцы в облсовете заявляют о намерении остаться в блоке с “Нашей Украиной”?

Раскола не будет точно. Это были единоличные решения...

Партия никогда не принимала решения методом давления на людей. Несмотря на то, что хватало админресурсов, все происходит лишь на основе добровольного объединения, моральных политических принципов. Если человек хочет идти другим путем, мы пожмём друг другу руки: идите себе другим путем. Жизнь расставит точки над “і”.

ЛИДЕР ПППУ НИКОГДА НЕ БЕГАЛ ЗА ДОЛЖНОСТЯМИ, А НАОБОРОТ – ДОЛЖНОСТИ БЕГАЛИ ЗА НИМ Чего можно ждать перед выборами от правительства? Могут ли повториться ситуации наподобие тех, которые возникали перед президентскими выборами?

Есть такие риски. Если войдем в избирательную кампанию без ответа по крайней мере на два вопроса: о легитимности роспуска парламента и о законодательном обеспечении прозрачных выборов.

В таком случае существуют риски, что выборы будут проходить на фоне углубленного противостояния. А затем, если кому-то не понравятся результаты выборов, пойдут процессы обжалования, ревизии и прочее. Эти риски выше конъюнктуры любой партии.

Следует согласовать позицию основных политических субъектов – это может быть соглашение или меморандум. Четко нужно прописать: пройдут выборы, мы признаем их результат и так далее. Если будем проводить кампанию не в атмосфере состязательности программ, а в формате компромата и черного пиара, это приведет к более негативным последствиям.

Правительство должно, независимо от хода выборов, выполнять свою основную задачу – работать на высоком профессиональном уровне. Правительство будет делать все, чтобы работать ответственно, нивелировать политические влияния на экономику, и не допустит популистских решений, разрушающих основные законы экономики.

АНАТОЛИЙ КИНАХ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРИМИТИВНОЙ ТОРГОВЛИ ДОЛЖНОСТЯМИ В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ Сколько рассчитываете оставаться на нынешней должности?

Я работал на многих должностях и со всеми президентами. Ни у кого из них я не просил ни должностей, ни решения частных вопросов. Мой принцип: не человек должен бегать за должностью, а должность за человеком. Это вопрос второстепененный, и я принимал это решение (о получении должности министра экономики. – Авт.), видя риски для экономики Украины. А есть ведь прекрасные возможности – высокий интерес инвесторов к сотрудничеству с Украиной, рост новой прослойки бизнеса, которая хочет работать цивилизовано, и тому подобное. Больно, что все возможности можем потерять. Когда говорим, что у нас 22,4 млрд. прямых иностранных инвестиций, опытные люди просто улыбаются. Даже Узбекистан за 15 лет независимости имеет 21 млрд. инвестиций.

В этом контексте, когда говорим о выборах, очень важно, чтоб они проходили в условиях развития программ.

Хочу констатировать, что есть проблема, которая за все годы так и не решена, – не сформирована позитивная критическая масса политической элиты, которая способна поставить национальные интересы в качестве более высокого приоритета по сравнению с должностной или политической конъюнктурой. Потому что лишь в условиях консолидации политэлиты можно обеспечить развитие и занимать достойное место в мире.

Эта проблема серьезнее, чем проценты ВВП, инфляция и т. п. Решать ее нужно путем выборов, почему и стоит высокая планка к их качеству.

До сих пор у нас как-то не складывалось с состязательностью именно программ на выборах... Что-то может измениться?

К сожалению... Риски этой сжатой предвыборной кампании в том, что людей просто будут зомбировать, чтобы выйти на те же параметры “свой–чужой”.

Нужно, чтобы коалиция нового парламента строилась не методами примитивной торговли – должностями, экономическим ресурсом, а на основе программных принципов.

Но не думаю, что это произойдёт в обновленном парламенте. Будущий состав Верховной Рады не будет лучше, чем нынешний.

Беседовал Дмитрий Стаховский