Глава НБУ: «Теневому» рынку наличной валюты нанесен серьезный удар

Любые решения Национального банка всегда вызывали острые дискуссии банкиров, клиентов банков, экспертов, политиков - у всех есть мнения о том, как нужно регулировать денежный рынок для достижения максимального эффекта экономических реформ. В связи с изменением правил обмена наличной валюты регулятор и вовсе оказался в эпицентре всеобщего внимания. О причинах и первых результатах действия измененных правил проверки резидентности физлиц при осуществлении валютно-обменных операций - рассказал глава Национального банка Сергей Арбузов.

Сергей Геннадьевич, насколько целесообразно было вводить новые правила обмена наличной валюты? Здесь есть неточность в интерпретации. Во-первых, обязательная проверка резидентности лица, обменивающего валюту, существовала с 1993 года, согласно Декрету Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля». В этом смысле никаких принципиальных нововведений нет: те правила валютно-обменных операций, которые существовали для банков, - не поменялись, а мы лишь обязали своим постановлением № 278 их выполнять.

При всем уважении к нашей финансовой системе, лимиты осуществления валютно-обменных операций одним лицом в течение дня в одном банке (не более 80 тыс. грн.) не соблюдались. Это приводило к тому, что любая подпитка инфляционных ожиданий граждан или оживление «теневого» сектора экономики создавали ажиотажный спрос на наличную валюту и приводили к ее изъятию из банковского оборота. Поэтому мы приняли решение увеличить лимит валютно-обменных операций с 80 тыс. до 150 тыс. грн., но при этом ужесточить контроль над их осуществлением.

Перед нами и правительством поставлена задача обеспечить курсовую стабильность. Со своей стороны мы уделяем большое внимание увеличению золотовалютных резервов и уменьшению ажиотажного спроса на наличную валюту со стороны населения и «теневого» сектора. Принятые меры позволят нам сгладить последствия ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках, уменьшить спрос на наличную валюту со стороны «теневого» сектора и населения и не допустить колебания курса гривны

Мы готовы и дальше совместно с правительством обсуждать и принимать меры, направленные на поддержание стабильного курса гривны. Поэтому, еще раз повторю: никакого риска девальвации или ревальвации гривны нет и не будет.

Во-вторых, если мы посмотрим на практику таких развитых стран, как Италия, Венгрия, Греция, Китай, Япония, Россия, Болгария - там обязательно предъявление паспорта при обмене валюты. Еще один аргумент в пользу данного решения – это необходимость противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Директивы FATF требуют от государств, в которых расчеты осуществляются с использованием значительного объема наличных средств, контроля над тем, чтобы клиенты не использовали эти средства в преступных целях.

Почему бы в таком случае не ввести лимит продажи валюты в одни руки? Я считаю такой подход не рыночным. Что-либо запрещая, решить проблему нельзя.

Многих украинцев волнует, как дальше могут быть использованы ксерокопии их паспортных данных? В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» эта информация является банковской тайной и раскрывается только в порядке, предусмотренном этим законом. Налоговая служба или Госфинмониторинг смогут истребовать эти данные только по решению суда. Регулятор может изучить эту информацию только при проведении проверки в банке или обменном пункте, но опять же в рамках банковской тайны.

Кстати, не во всех случаях при продаже валюты необходимо будет предъявлять паспорт. Совершенно анонимно можно будет продать валюту через банкомат, что является важным элементом либерализации валютного рынка и удобным подспорьем для граждан.

Как изменились правила обмена валюты для иностранных граждан в преддверии ЕВРО-2012? Никаких изменений правил обмена валюты для иностранных граждан не произошло. И тогда, и сейчас они имеют право только продавать валюту и осуществлять ее обратный выкуп при выезде с территории Украины. Свободной продажи валюты иностранцам у нас не было с 1993 года.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что граждане, не желая оставлять свои паспортные данные в банках, будут обращаться на «черный» рынок валюты. Это станет стимулом к появлению нескольких параллельных курсов – официального, банковского и курса «черного рынка»…

Не забывайте, что «теневой» рынок для осуществления, прежде всего, расчетов по импортным товарам, изначально приобретает валюту на легальном наличном рынке. Чем больше валюты покупал «теневой» сектор, тем больше банки «дробили» такие операции на более мелкие, чтобы избежать контроля. Поскольку теперь для осуществления валютно-обменных операций требуется предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий резидентность, поступление наличной валюты на нелегальный рынок через банки резко сократилось. Уже можно говорить о том, что «теневому» рынку наличной валюты нанесен серьезный удар.

Мы понимаем, что устранить глубинные причины существования «теневого» рынка за счет действий одного НБУ, осуществляющего валютный контроль, крайне трудно, точнее сказать – вообще невозможно. Очевидно, что в этом вопросе нужны согласованные действия регулятора, Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров. Необходимо увеличение доли безналичных расчетов и создание новых инструментов, которые обеспечат гражданам сохранность их сбережений. Мы рассчитываем совместно с правительством до конца этого года предложить гражданам ипотечные кредиты под 14% годовых, что приведет к уменьшению спроса на наличную валюту. В конце концов, рассчитываясь в гривнах, а не в долларах, мы кредитуем свою экономику, а не иностранную.

По вашим данным, как с 23 сентября изменился спрос населения на наличную валюту: увеличился, уменьшился? По результатам отчета за пятницу, 23 сентября, объем продажи наличной валюты сократился почти в четыре раза.

Готов ли НБУ пойти на какие-то послабления правил обмена наличной валюты для граждан? В настоящее время мы анализируем ситуацию на рынке и обсуждаем целесообразность таких мер. Мы не исключаем, что через некоторое время, когда граждане привыкнут к новым правилам, и все волнения улягутся, мы разрешим банкам осуществлять обмен валюты на незначительную сумму без предъявления клиентом паспорта. Лимит таких операций пока называть рано.

Я уверен, что повышение лимитов валютно-обменных операций с 80 тыс. до 150 тыс. грн., с одновременной проверкой резидентности клиентов, упростит жизнь рядовым гражданам при покупке валюты и снизит ажиотаж на рынке. А вот спекулянты к новым правилам не привыкнут никогда. И скоро все в этом убедятся.

Алла Присяжнюк