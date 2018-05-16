Дарина Степаненко: Цветы для Табачника – это была заранее спланированная акция
«Это на самом деле очень красиво, когда девушка идет одна и бьет букетом министра по морде. Это зрелищно. Формат акции, может, не совсем художественный, но он абсолютно несиловой...» Интервью
«Это на самом деле очень красиво, когда девушка идет одна и бьет букетом министра по морде. Это зрелищно. Формат акции, может, не совсем художественный, но он абсолютно несиловой...»
Сегодня в клубе Кабинета министров во время Форума министров образования Европы после выступления Табачника к нему подошла студентка Киево-Могилянской академии Дарина Степаненко и ударила министра по голове букетом бело-розовых цветов. После этого Дарью забрали в милицию – в отделение Печерского района Киева (ул. Цитадельная, 4), которое занимается подростками. Там она пробыла не более получаса, народный депутат Украины Андрей Парубий, прибыл в райотдел, и добился, чтобы девушку отпустили.
Во время инцидента в зале присутствовали сорок европейских министров. После того, как Дарину освободили, мы разыскали ее и задали несколько вопросов.
Дарина, поздравляем с быстрым освобождением из милиции...
Меня отпустили. Мне скоро восемнадцать лет, и я сделала это своевременно, поэтому пока не несу уголовной ответственности как несовершеннолетняя.
Ваш поступок – это предварительно спланированная акция?
Да. Я член Братства Святого Луки. Это художественный союз. Нас немного, но вы видите, количество не главное, главное – качество. Наша цель изменить что-то, но ненасильственными действиями. Мы проводим разные художественные акции. Недавно мы установили символический памятник убийце Столыпина Дмитрию Богрову. Сегодняшний удар цветами и памятник убийце антиукраинского деятеля Столыпина – события связанные между собой. Это не угроза, это наша историческая ассоциация, это напоминание и предупреждение. Предупреждение о том, что министр Табачник должен подумать о своей антиукраинской деятельности.
Кроме того, мы не считаем, что следует сейчас популяризировать Столыпина на всеукраинском уровне, как это делают наши должностные лица. Сейчас именно эта фамилия - олицетворение всего антиукраинского.
Есть ли у вас четко сформулированные претензии к Дмитрию Табачнику?
Речь идет не только о его деятельности в сфере образования. Еще он нас возмущает как деятель, который позволяет себе антиукраинские высказывания.
А вам не кажется, что было некрасиво бить по носу министра своей страны в присутствии сорока его коллег?
Кому-то это кажется некрасивым... Но мне кажется, что это привлечет внимание и покажет реальное отношение к нему молодежи и всего общества. Мы же все за правду, не так ли?
Я просто хочу понять. Молодежная нелюбовь к министру – это результат работы национально-демократической прессы, которая порой обостряет и преувеличивает, или это зрелые чувства молодежи?
Я не являюсь жертвой пропаганды даже национал-демократической прессы. Любой студент Киево-Могилянки почувствовал действия Табачника... На Могилянку идет серьезное давление. И из-за того, что она проукраинская, и из-за того, что там малое количество студентов, и по ряду других причин.
Это и моя личная позиция.
А почему братство поручило удар цветами именно вам?
А это на самом деле очень красиво... Когда девушка идет одна и бьет букетом министра по морде. Это зрелищно.
Хочу сказать, что формат акции, может, не совсем художественный, но он абсолютно несиловой.
Откуда вы родом?
Из Черкасс.
У вас украиноязычная семья?
Я не могу сказать, что она полностью украиноязычная. Но она за украинский язык. Я училась в украинском классе российской школы.
Знает ли ректор Могилянки о вашем поступке?
Еще нет. Я завтра буду на парах.
А ваши родители уже в курсе?
Думаю, они узнают из новостей. Они в любом случае оценят этот поступок.
Я, кстати, в Могилянку поступила по своим способностям, по результатам ВНО.
На каком факультете учитесь?
Факультет гуманитарных наук. Специальность – история.
Разговаривала Елена Мигачева