Мэр Киева возмущен состоянием Театра на Подоле

Власть Киева обещает завершить строительство Театра на Подоле ко Дню города 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, поручение завершить строительство и открыть «Театр на Подоле» дал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

В частности, он выразил возмущение тем, что строительство помещения театра продолжается более 10 лет. «Мы должны завершить работы и ввести объект до следующего Дня Киева. Открытие следующего театрального сезона должно состояться в новом помещении», – сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что работы на объекте начнутся в конце сентября, и по состоянию на 1 января в помещении должны быть завершены фасадные работы, крыша, все работы с электричеством и системами отопления и начаты работы по внутренней отделке.

По словам председателя КГГА, до конца года на указанный объект из бюджета города будут выделены 11 млн. грн. В целом же стоимость работ, включая сценическое оборудование, составит около 40 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, строительство второй очереди “Театра на Подоле” на Андреевском спуске, 20-б, со зрительным залом почти на 300 мест было начато в 2004 году. Открыть для зрителей этот зал предусматривалось в декабре 2006 года.

С целью ускорения темпов сооружения нового помещения театра и обеспечения соответствующего финансирования в начале 2006 года было принято решение по уменьшению расходов на строительство Малой оперы на Лукьяновке. При этом планировалось, что соответствующее финансирование для завершения строительства и введения в эксплуатацию Малой оперы в полном объеме будет предусмотрено в 2007 году.

В сентябре 2010 г. в комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма выразили обеспокоенность состоянием долгостроя “Театр на Подоле”. В распространенном сообщении отмечалось, что под давлением депутатов указанной комиссии в бюджет Киева включались деньги на достройку театра, но реально не выделялись.

В результате, по информации комиссии, недостроенное здание дошло до того состояния, что начались необратимые процессы, которые могут привести к ситуации, когда дом нужно будет не достраивать, а демонтировать. "Стены покрылись грибком, кровля разрушается, оборудование, уже установленное внутри, портится”, - говорись в сообщении.