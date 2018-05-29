Соболев: мы бы не шли в Стокгольмский суд - мы бы договаривались с РФ

Юлия Тимошенко никому не будет мстить, но... Янукович ввязался в войну с Россией, не имея за спиной ничего. Они подписали Харьковские соглашения, признав предыдущие - 2009 года...

Премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей Соболев ответил на вопросы УНИАН.

Сергей Владиславович, народносамооборонец Геннадий Москаль отозвал свой законопроект об амнистии Тимошенко и Луценко после критики в свой адрес.

Потому что это логично. По закону, амнистии подлежат лица, не просто подпадающие под соответствующие статьи, а признавшие свою вину. Только после этого человек может быть амнистирован, причем по его собственному обращению или по обращению омбудсмена, то есть Карпачевой. Но все равно человек должен признать свою вину.

Это вообще звучит нелогично. Тимошенко, которая с первого дня доказывает в суде, и об этом свидетельствуют все факты, что дело фактически развалилось сразу, как только зачитали выводы Минюста, подписанные Лавриновичем, и выводы Корняковой, которая тогда была заместителем генпрокурора, а затем работала в ведомстве Бойко в Минтопэнерго, что никаких директив правительства не нужно было, поскольку это не межгосударственное соглашение, а соглашение между хозяйствующими субъектами, - это дело должны были закрыть. И вот представьте себе, что после этого Тимошенко признает свою вину и ее амнистируют. Ну, это путь в никуда.

Если власть хочет выпутаться из ситуации, есть путь декриминализации политических статей Уголовного кодекса. Собственно таких предложений есть несколько, но мы понимаем, что наших голосов на это не хватит.

Какова ваша версия развития событий с Юлией Тимошенко, поскольку сейчас Киреев сделал в процессе многозначительный перерыв на две недели?..

Это вопрос, прежде всего, к власти, потому что не оппозиция ее бросала в тюрьму. Как по мне, власть имеет несколько вариантов развития событий: первый - они действуют так, как и действовали, и дальше это дело будет иметь логическое завершение, если не в Украине, то в Страсбурге, где уже будет суд против государства Украина и его должностных лиц, которые фактически, а это уже теперь доказать очень легко, очень активно вмешивались и оказывали давление на Генеральную прокуратуру, на суд для вынесения соответствующего решения против Тимошенко, Луценко, Макаренко, Диденко.

Второй вариант - отправить дело на дорасследование. Как вариант, дело находится в подвешенном состоянии и не известно, когда выстрелит опять.

Еще один вариант, по которому пошли целый ряд стран, - национальное примирение, независимо от того, были ли это диктаторские режимы или военные хунты. Я еще под впечатлением от встречи с президентом ОБСЕ, греком, который сказал, что они тоже были в условиях диктатуры, буквально несколько десятилетий назад, и вышли из ситуации путем декриминализации политических статей уголовного кодекса.

Ну, какой может быть ответственность премьер-министра, например, если он принимает решения, одобренные коллегиальным органом - Кабинетом министров?! У нас есть статья, гласящая, что такие коллегиальные решения не подпадают под действие Уголовного кодекса, а выходит, что действия премьер-министра подпадают. Поэтому, думаю, вариант декриминализации таких статей абсолютно логичен.

Также очень важны и составляющие части преступления, как то личная выгода, виновность... Если взять дело Луценко или Тимошенко, то какая там может быть личная выгода? Единственное решение, которое принимала Тимошенко совместно с премьер-министром России Путиным, - подписанный ими меморандум о 20-процентной скидке от той цены на газ, которую приняли два хозяйствующие субъекты - РАО «Газпром» и НАК «Нефтегаз». Простите, ну где здесь логика?!

Или так называемое дело Луценко о праздновании дня милиции. Да какая здесь личная выгода? В чем она может быть? Что Луценко по традиции десятилетий отпраздновал день милиции, устроил обед для вдов погибших? И это ему инкриминируется как вина.

Как выйти из ситуации с Тимошенко, Луценко, пусть думает власть, потому что это они загнали авторитет страны в такую ситуацию. Хоть теперь пусть мозгами раскинут, до чего они довели государство в канун подписания Ассоциации с ЕС и ЗСТ. То есть страна как никогда стоит перед важнейшим выбором, и нынешняя власть в лице Януковича, Партии регионов фактически срывает этот процесс.

Думаете, они боятся обострения отношений с Европой? Эта власть понимает только одно - что они теряют от того или иного развития событий. Сейчас проблемы с МВФ связаны и с тем, что фонд, помимо экономических требований, выдвигает требования политические, потому что деньги должны работать в условиях, когда их будут отдавать, а не разворовывать. Думаю, МФВ никогда не даст деньги просто так, за красивые глаза. Это для власти первая проблема.

Вторая проблема, несомненно, - переговоры с ЕС, которые подошли очень близко к завершению, причем к завершению, уникальному для Украины за последние десятилетия.

Именно поэтому, думаю, власть задумалась, что это может закончиться фиаско. С другой стороны, они начали эту так называемую газовую войну с Российской Федерацией, когда на войну пошли с луком и стрелами, а точнее - со своими собственными пожеланиями. Мне вообще логика этой войны не понятна.

Тимошенко не подписывала соглашения в Москве, их подписывали хозяйствующие субъекты. А вот в Харькове, когда сдавали Черноморский флот на 45 лет, Янукович додумался подписать соглашение с президентом России Медведевым, где он признал (!) соглашения предыдущие - московские. Почему-то тогда, когда в них был так называемый аргумент сдачи собственной территории, они не договаривались об изменении соглашения. Только теперь начали рассказывать, почему базовая цена высока, почему там есть штрафные санкции. Чего же вы тогда не договаривались, когда сдавали суверенную территорию?

ЧФ - это был последний козырь. А договорились, используя этот козырь, вроде бы о скидке лишь в сто долларов - и все. Но в действительности нет никакой скидки в сто долларов!.. Любой экономист прочитает четко, что эта скидка накапливается в счет будущих платежей за аренду ЧФ после 2017 года.

Ключевой вопрос там в другом: если мы расторгнем Харьковские соглашения, тогда все, что россияне нам давали как скидку, будет выставлено как долг перед Россией.

В течение 2010 год, когда начала действовать эта «скидка», мы закупили 40 миллиардов кубометров газа, получив 4 миллиарда долларов в счет будущих платежей за аренду ЧФ, но если это соглашение расторгается, то мы должны эти 4 миллиарда вернуть России, поскольку мы досрочно расторгли соглашение.

То есть там спрятаны такие скелеты в шкафу, что когда его откроют, то они накроют и Януковича, и всю его команду. Люди начнут задумываться, что наделал Янукович в Харькове: сто долларов - это фактически долг, который накапливается для нас как государства Украина.

А Харьковские соглашения должны быть расторгнуты! И всех следующих президентов ставят в условия, когда нужно возвращать эту сумму. Поэтому, думаю, ситуация еще будет иметь свое продолжение.

Возможен ли такой вариант, когда Тимошенко хоть и не посадят, но до выборов ее не допустят?

Тогда ее нужно не допускать и к парламентским выборам, и к президентским, которые состоятся в 2015 году.

Представляете, какой рейтинг будет у Тимошенко на президентских выборах, если ее не допустят на парламентские?! Поэтому, считаю, аналитики и все, кто планировал эту авантюру в кабинете Кузьмина, предложив ее Януковичу, несколько заигрались, потому что таким способом этот вопрос не решится.

По вашему мнению, дело Тимошенко делалось так неграмотно от невеликого ума?

Я впервые в своей жизни побывал как посетитель в Лукьяновском СИЗО. После того, что я там увидел, я по-новому понял психологию лиц, побывавших в местах заключения. По статистике, каждый третий будет освобожден и признан невиновным, но сейчас они сидят. СИЗО рассчитано на 2,8 тысяч человек, по нашим нормативам, а там четыре тысячи. Они еще и достраивают третью койку наверху. Простите, нужду справляют в неотделенном хоть какой-то перегородкой от места, где находятся. Люди имеют право принимать душ раз на неделю, и то, если до них дойдет очередь.

Я по-новому посмотрел и на Януковича. То есть я понимаю, что это люди с подорванной психикой. Это люди, для которых месть за то, что с ними сделали в свое время, становится ключевым принципом жизни. По-другому это объяснить нельзя.

Посмотрите, кому отомстил Янукович в первый год президентства - судейскому корпусу. Поставив их всех на колени, он сказал: все будете служить мне. Лишив, в частности, Верховный Суд, всех его полномочий.

Тимошенко для Януковича - олицетворение тех, кто не пустил его в 2004 году в президентское кресло.

Что касается Лукьяновского СИЗО, то оппозиции справедливо замечают, что оно стало таким не сегодня - вы же имели возможность его изменить...

Кое-что сделали. В этом году, скорее всего, будет введен в эксплуатацию еще один корпус, который называют «Юлин», потому что именно Тимошенко в 2005-м при содействии, в частности, швейцарцев начала его строительство.

Конечно, к нам и тут есть вопрос, но я бы просил не забывать, что мы впервые в истории Украины были правительством меньшинства, и работать было чрезвычайно тяжело. Хотя мы и подготовили несколько сот законодательных актов, в том числе по декриминализации, но когда пришло правительство Азарова, они первое, что сделали - двести законодательных актов предыдущего правительства отозвали.

Вы говорили о мести... Юлия Владимировна, когда придет к власти, тоже будет мстить? «Регионал» Владимир Олейник говорит, что его уже предупредили, что он будет сидеть...

Меня Олейник и подобные ему добивают больше всего. Когда он рассказывает, что он открыл глаза на Тимошенко и на все, что она наделала, то у меня возникает вопрос, а ты открыл глаза, когда зашел во фракцию БЮТ и стал депутатом по списку Тимошенко? Но я на всех них смотрю по-философски...

Что касается мести...

Меня всегда приятно поражали такие люди, как Левко Лукьяненко. Это человек, который в советское время был приговорен к смертной казни, этот приговор был заменен на 25 лет заключения. И вот потом он стал одним из ключевых инициаторов амнистии. Потому что если месть будет двигать обществом, это очень плохо закончится.

Для сильной личности месть - низкое чувство.

Но тут я бы не хотел отделять вопрос коррупции. Тут никаких гарантий никто не будет давать. Потому что когда, простите, за год правления Януковича его дети становятся миллиардерами, когда все его окружение пользуется госбюджетом как своим собственным карманом, - то это немного другое...

Думаю, времена политической мести должны закончиться...

То есть Янукович будет отвечать за заключение Харьковских соглашений?

Знаете, эти вопросы должны рассматривать компетентные органы. Первое, что должно быть с Харьковскими соглашениями, - решение Конституционного Суда об их отмене. Но я считаю, что никакие соглашения не могут быть предметом уголовного преследования.

Москаль говорит, что отношения Януковича и Путина испортились из-за Тимошенко...

Думаю, они не потому испортились. Янукович как представитель партии, которая должна была бы стоять на рыночных принципах и руководствоваться принципами рыночной экономики, привык жить в абсолютно других условиях. Они остались в своей «донецкой резервации», которую создали для четырех миллионов граждан, а для себя - дворцы и райскую жизнь.

Посмотрите, что произошло... Тимошенко подписала с Путиным меморандум о скидке на 20% от рыночной цены на газ. Можно обсуждать: цена должна быть ниже, выше, но это все есть переговоры хозяйствующих субъектов. Но мы впервые постепенно за три года перешли к рыночной цене. И почему-то ни у кого не возникает истерик, что у нас цена 111 доллара на российскую нефть, а на нью-йоркской бирже - под 90 долларов. Требовать скидку на какие-то другие товары даже язык ни у кого не поворачивается. А вот газ все почему-то привыкли получать по «более низкой» цене. Кстати, сама Россия в 2014 году на внутреннем рынке перейдет на мировую цену: и для населения, и для предприятий...

А Янукович думал, что за свои поклоны и признания в любви Россия будет брать газ по нерыночной цене. Но к этому возврата уже не будет! И для Януковича это был шок, потому что он же практически все был готов сделать: и второй русский язык, и историю переписать, и даже сказать, что мы не украинцы, только дайте нам дешевый газ. А ему сказали «нет», захотели трубу, - а это уже не совпадает с интересами олигархов, окружающих Януковича. Потому грозят идти в суд менять договор. А зачем вы тогда подписывали Харьковские соглашения, когда вы признали это договор?!

В бюджет следующего года закладывают цену на газ около 470 долларов. Считаете это рыночной ценой?

Такая сейчас рыночная цена. И никуда они не денутся.

Другой вопрос - что теперь нужно срочно включать дополнительные механизмы - то, чем никогда не занимались, когда был дешевый газ, который можно было реэкспортировать и зарабатывать на разнице, можно было экспортировать свой собственный газ, который добывался по 20 долларов, а населению впихивать дорогой российский...

Все! Эти времена прошли, этого уже не будет. Нужно привыкать жить в условиях экономии энергоресурсов. Потому что когда газ дешевый и можно красть налево и направо, никто не будет думать об энергосбережении.

По московским соглашениям, Украина не может реэкспортировать газ. Это нормально?

Реэкспортировать газ можно было, когда его брали по цене ниже рыночной. А какая логика сейчас в реэкспорте? Тем более если кричат, что она выше, чем в Европе, так куда же вы этот газ продадите? А я знаю, зачем это - потому что будут продавать украинский газ.

Или другая схема - может быть создана какая-нибудь частно-государственная компания, которая будет иметь право реэкспортировать российский газ, продавая его в убыток государству, но в прибыль этой компании. Такое было не раз, и их за руку ловили.

Почему, на ваш взгляд, Европарламент отложил рассмотрение резолюции об Украине?

Потому что Европарламент, как и оппозиция в Украине, думает, что делать в этой ситуации. Вот мы понимаем, что стоим на пороге уникального шанса сделать первые шаги по присоединению к ЕС. С другой стороны, понимаем, что Украина будет уникальной (в негативном смысле), где все принципы европейской демократии пренебрегаются. То есть, с одной стороны, хочется в Европу, а с другой - ну с чем мы туда идем? С режимом Януковича? С режимом, где олигархат правит балл, а средний класс полностью уничтожен, а мелкий бизнес уже добивают?

Поэтому европарламентарии в размышлениях: они не хотят сделать плохо для Украины, но и не хотят делать плохо для себя.

Скажете ли вы Януковичу «браво», когда все-таки Европа подпишет с Украиной Ассоциацию?

Без сомнения, если будут соблюдены требования экономических и политических свобод. Не вопрос сейчас подписать это соглашение, потому что потом 27 парламентов должны ее ратифицировать. И вот вы представляете себе ситуацию, когда соглашение будет подписано, все будут кричать «браво», а парламенты один за другим не будут ратифицировать ее, например, из-за дела Тимошенко, Луценко, из-за того, что есть попытки изменить закон о выборах (Венецианская комиссия на днях даст вердикт этому возврату в средневековье).

Так вы считаете, что Украина не должна идти расторгать газовые соглашения в Стокгольмский суд?

Мы бы договаривались из РФ. Так же как договариваются другие компании - государственные и не государственные.

Есть ли шанс расторгнуть соглашения в Стокгольме? Единственный пункт, благодаря которому это возможно, - мы подписывали соглашение в условиях, когда нам был отключен газ, но прокуратура в суде пытается довести противоположное, чуть ли не утверждая, что в ту зиму в Украине цвели пальмы.

Да, без сомнения, было давление, но Янукович не идет по этой схеме, потому что хочет ликвидировать Нафтогаз. За ликвидацией последует создание нескольких дочерних компаний, дальше ликвидируют статью, запрещающую приватизацию, реорганизацию, а затем - приватизация. И это готовится под олигархов.

Хорошо, допустим, что Украина выиграла суд, соглашения отменены. Нужно опять садиться за стол переговоров, ведь на улице опять мороз. А еще как запустят Южный поток. Потому я убежден, что любое следующее соглашение будет хуже предыдущего.

Считаю, что Янукович ввязался в войну с Россией, не имея за спиной ничего, - только желание отработать перед олигархами, которым нужен дешевый газ, но дешевого газа в мире уже не будет.

Беседовала Оксана Климончук