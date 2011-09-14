Европарламент таки отложил рассмотрение резолюции по Украине

Европарламент намерен рассмотреть резолюцию с рекомендациями о подписании соглашения об ассоциации с Украиной ориентировочно 16 ноября.

Соответствующая дата указана на сайте Европейского парламента, сообщает Украинская правда.

Перед этим рассмотрение рекомендаций планировалось на пленарную неделю 26-29 сентября этого года. Поэтому последней датой подачи правок в резолюцию было указано 21 сентября.

Между тем министр иностранных дел Константин Грищенко в Страсбурге обсуждает с представителями политических партий Европарламента проект доклада, сообщает УНИАН со ссылкой на источники.

Однако он отказался комментировать свое пребывание в Страсбурге.

Раньше газета Коммерсант-Украина сообщила о том, что евродепутаты не могут договориться по рекомендациям, а потому решили перенести голосование на 16 ноября.

Между тем депутат Европарламента Кристиан Вигенин и глава комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк заявляли, что Европарламент не откладывал рассмотрение резолюции по Украине.

Они также говорили, что голосование по проекту должно быть проведено 1 ноября.