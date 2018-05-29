В годовщину смерти Гонгадзе медиа-профсоюз вспоминает погибших журналистов (список)

16 сентября, в день исчезновения Георгия Гонгадзе, во Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20) состоится панихида в память о журналистах, погибших в связи со своей профессиональной деятельностью, сообщает Киевский независимый медиа-профсоюз. Начало панихиды в 18.30. Погибших журналистов в этот день помянут и в других храмах Киева. КНМП призывает работников СМИ, принадлежащих к разным конфессиям, в этот день поставить свечу в церкви в память о коллегах.

В это же время на Майдане начнется вечер памяти Георгия Гонгадзе. Акция состоится возле монумента Независимости (в случае перекрытия места сбора из-за съемок «Майданса» или по другим причинам место сбора переносится к большому телевизионному экрану на Майдане, который установлен возле банка “Укоопсоюз” через ул. Институтскую). С зажженными свечками мы двинемся к администрации президента. Там вспомним всех погибших журналистов за время независимости Украины, объявим свои требования к власти и традиционно проведем минуту молчания.

Организаторы напоминают, что как церковная, так и общественная акции происходят без партийной и организационной символики. Даже символика на футболках или кепках будет считаться циничным самопиаром на памяти погибших.

В этом году исполняется 11 лет с тех пор, как исчез Георгий Гонгадзе. Традиционно в этот день работники медиа вспоминают всех коллег, погибших в связи с выполнением профессионального долга.

Справка КНМП:

За годы независимости в Украине погибли больше шести десятков журналистов. Связь этих смертей с профессиональной деятельностью работников масс-медиа официально признана лишь в небольшом количестве случаев. В то же время, коллеги и родственники погибших имеют основания считать, что трагедии были вызваны профессиональной деятельностью журналистов. В большинстве случаев виновные не наказаны. Киевский независимый медиа-профсоюз и сайт «Майдан» обобщили известные на сегодня факты гибели работников масс-медиа в Украине. В приведенном перечне - имена журналистов, которые погибли в связи со своей профессиональнрй деятельностью, при выполнении профессиональных обязанностей или при обстоятельствах, которые не были расследованы или результаты этого расследования вызывают сомнения.

1. Валерий ГЛЕЗДЕНЕВ, военный журналист газеты «Красная звезда» (Львов), 1992, погиб в Афганистане при выполнении профессиональных обязанностей;

2. Мирон ЛЯХОВИЧ, редактор газеты «Жизнь и труд» (г. Львов), 1992;

3. Вадим БОЙКО, тележурналист телекомпании «Гарт» (г. Киев), 1992, погиб от взрыва в квартире;

4. Николай БАКЛАНОВ, собственный корреспондент газеты «Известия» (г. Киев), 1993, умер от черепно-мозговой травмы, полученной при нападении;

5. Юрий ОСМАНОВ, редактор крымской газеты «Арекет» (г. Симферополь), 1993, был найден мертвым на улице Симферополя с черепно-мозговой травмой;

6. Андрей ЛАЗЕБНИКОВ, начальник пресс-центра ЧФ (г. Севастополь), 1993, застрелен у своего дома;

7. Сергей ШЕПЕЛЕВ, редактор газеты «Вечерняя Винница», 1993, погиб в огне в собственной квартире; по словам независимых экспертов, журналист был привязан к кровати;

8. Виктор ФРЕЛИХ, внештатный корреспондент газеты «Молодой буковинец» (г. Черновцы), расследовал ситуацию с утечкой ракетного топлива, вызвавшей массовые заболевания, 1995, умер от отравления неизвестным веществом, незадолго до смерти получал угрозы физической расправы;

9. Юрий ДЖЕДЖУЛА, журналист газеты «Киевский вестник» (г. Киев), 1995;

10. Владимир ЖИТАРЕНКО, специальный корреспондент газеты «Красная звезда» (г. Львов), 1995, погиб в Грозном при исполнении профессиональных обязанностей;

11. Анатолий ТАРАН, редактор газеты «Оболонь» (г. Киев), 1995, найден мертвым на пустыре в Киеве;

12. Владимир ИВАНОВ, редактор газеты «Слава Севастополя» (г. Севастополь), 1995, погиб от взрыва на пороге собственного дома, взрывчатка была заложена в мусорник;

13. Георгий ОВЧАРЕНКО, журналист телеканала УТ-3, ведущий программы «Черный квадрат», 1996, найден мертвым в квартире своего соседа;

14. Анатолий ЯГОДИН, военный журналист газеты «Красная звезда» (г. Киев), 1996, погиб в Чечне при исполнении профессиональных обязанностей;

15. Игорь ГРУШЕЦКИЙ, корреспондент газеты «Украина-центр» (г. Черкассы), 1996, найден мертвым на одной из улиц Черкасс с ранением головы;

16. Игорь КУЗИК, ответственный секретарь газеты «Армия Украины» (г. Львов), 1996, пропал и через несколько месяцев был найден мертвым в парке в центре Львова;

17. Анатолий ТАНАДАЙЧУК, корреспондент газеты «Панорама» (г. Винница), 1996, после смерти на теле журналиста обнаружили следы уколов;

18. Александр МОТРЕНКО, ведущий передачи «Субботний экспресс» радиостанции «Транс-М-радио» (г. Симферополь), 1996, по пути на работу подвергся нападению трех мужчин, один из которых был в милицейской форме, умер от удара в голову, милиция заявила, что Мотренко был пьян и сам напал на стража порядка;

19. Виталий КОЦЮК, корреспондент газеты «День» (г. Киев), 1997, возвращаясь домой на электричке, получил ожоги неизвестного происхождения, перед смертью говорил, что неизвестные вытащили его из электрички, облили бензином и подожгли;

20. Петр ШЕВЧЕНКО, собственный корреспондент газеты «Киевские ведомости» в Луганске, 1997, за месяц до смерти опубликовал серию репортажей о противостоянии местной власти и СБУ, вышел из офиса на встречу, с которой в назначенное время не вернулся; был найден повешенным возле аэропорта Жуляны;

21. Владимир БЕХТЕР, старший редактор Гостелерадиокомпании (г. Одесса), 1997, умер от удара в голову при избиении работниками милиции;

22. Борис ДЕРЕВЯНКО, главный редактор газеты «Вечерняя Одесса», 1997, расстрелян возле редакции, следствие арестовало исполнителя, заказчики не названы;

23. Святослав СОСНОВСКИЙ, редактор издательства “Таврия”, 1997, умер от ножевых ранений, которые ему нанесли нападающие недалеко от его дома;

24. Алексей ЕФИМЕНКО, редактор газеты “Відродження” (г. Саки), 1998, умер в результате падения из окна пятого этажа;

25. Василий ЗАГОРНЫЙ, редактор газеты «Знамя победы» (г. Шахтерск Донецкой обл.), 1998, погиб в ДТП;

26. Николай РАКШАНОВ, журналист черкасской газеты “Факты”, 1998, умер от черепно-мозговой травмы, по версии милиции травма не была результатом нападения, однако, по показаниям врачей, повреждения имели насильственный характер;

27. Альберт БОРИСОВ, главный редактор газеты “Шахтерские вести” (г. Краснодон), 1998;

28. Марьяна ЧЕРНАЯ, журналистка телеканала «СТБ» (г. Киев), 1999, найдена повешенной в собственной квартире, версия следствия - самоубийство;

29. Игорь БОНДАРЬ, директор одесской частной телекомпании “АМТ”, 1999, расстрелян из автомата неизвестными;

30. Александр ГОЛУБЧИК, генеральний директор телекомпании «Приват-TV», 1999, погиб в ДТП;

31. Василий ЧУДИК, главный редактор радио “Незалежність”, 1999, был найден мертвым в подъезде своего дома;

32. Георгий ГОНГАДЗЕ, руководитель интернет-проекта «Украинская правда», 2000, был похищен по пути домой, исполнители осуждены, заказчики неизвестны;

33. Михаил КАПУЛЯК, заместитель редактора газеты “Світ молоді” (г. Ивано-Франковск), 2000;

34. Владимир ПАЛЬЧИКОВ, журналист Днепропетровского радиоцентра, 2000;

35. Владислав РЯБЧИКОВ, журналист газеты «Крымская правда» (г. Симферополь), 2000, был сбит машиной и умер от травм;

36. Юлий МАЗУР, главный редактор газеты «ЮГ» (г. Одесса), 2000, был найден мертвым недалеко от своего дома;

37. Виктор ШАРИКОВ, журналист украинского телевидения;

38. Виктор РОМАНЕНКО, телеоператор программы «12 минут новостей» ГТРК «Крым» (г. Симферополь), 2000, был найден мертвым в море близ Судака, умер в результате падения со скалы во время ночной съемки;

39. Владимир СМИРНОВ, корреспондент газеты «Время» (г. Николаев), 2000, умер от ранений, полученных при нападении на улице;

40. Олег БРЕУС, издатель газеты «XXI век» (г. Луганск), 2001, застрелен киллером;

41. Игорь АЛЕКСАНДРОВ, телекомпания «ТОР» (г. Славянск, Донецкая область), 2001, умер от многочисленных травм, нанесенных ему бейсбольными битами;

42. Александр КОВАЛЕНКО, главный редактор газеты «Социальная политика» (г. Киев), 2001, был найден мертвым с огнестрельным ранением в лесу под Житомиром;

43. Юрий ГОНЧАР, внештатный корреспондент «Факты и комментарии» (г. Киев), 2001, был найден в квартире с признаками насильственной смерти;

44. Юрий ИВАНОВ, обозреватель газеты “Одесские вести” (г. Одесса), 2001;

45. Олег ЧЕРНЯК, оператор областного телевидения (г. Одесса), был найден мертвым в квартире со следами инъекции;

46. Андрей ФЕЩЕНКО, вице-президент Национальной телекомпании Украины, 2002, найден в машине мертвым с огнестрельным ранением;

47. Владимир ПРОВОРОЦКИЙ, журналист Сумской государственной телерадиокомпании, 2002, был найден с признаками насильственной смерти в собственной квартире;

48. Алексей ТЕРЕЩУК, заместитель главного редактора газеты «Винниччина», 2002, умер от травм через год после избиения неизвестными;

49. Михаил КОЛОМИЕЦ, редактор и основатель информационного агенства «Украинские новости», исчез и позже был найден мертвым в лесу на территории Беларуси, ГПУ возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства, дело не завершено;

50. Алексадр ПАНИЧ, журналист еженедельника «Донецкие новости» (г. Донецк), 2002, был похищен и позже найден мертвым в реке Кальмиус.

51. Юрий ШЕВЦОВ, фотокорреспондент газеты «Крымская правда» (г. Симферополь), 2002, исчез и позже был найден мертвым в лесополосе;

52. Тарас ПРОЦЮК, телеоператор информационного агентства «Рейтер», 2003, убит в Ираке выстрелом из американского танка по гостинице - снаряд попал в комнату, где находился Процюк;

53. Владимир ЕФРЕМОВ, представитель организации «Репортеры без границ», бывший редактор газеты «Собор» (г.Днепропетровск), 2003, погиб в ДТП;

54. Александр КРИВЕНКО, руководитель общественного радио, 2003, погиб в ДТП;

55. Владимир КРИВЕНОК, директор телекомпании «Змиев-ТВ» г. Змиев Харьковской обл., 2003, погиб в ДТП;

56. Александр ШАМРАЙ, редактор газеты «Вести Змиевщини» г. Змиев Харьковской обл., 2003, погиб в ДТП вместе с Владимиром Кривенком;

57. Георгий ЧЕЧИК, генеральный директор ТРК «ЮТА» (г. Полтава), 2004, погиб в ДТП;

58. Иштван КАСАНЕК, оператор телеканала «М-студио» (г. Ужгород), 2004;

59. Александр СУМКО, главный редактор журнала Государственной пограничной службы «Кордон», 2004, упал с балкона своей квартиры;

60. Вадим ГУДИК, независимый журналист и бизнесмен, 2006, застрелен на центральной площади Белой Церкви;

61. Норик ШИРИН, главный редактор газеты «Голос молодежи» (Крым), 2006, был найден с ножевыми ранениями во дворе своего дома;

62. Василий КЛЕМЕНТЬЕВ, редактор газеты «Новый стиль», Харьков, 2010, пропал без вести.