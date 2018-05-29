Суд над ЮВТ: дочка Тимошенко поспорила с Киреевым, защита объявила бойкот, нардепы пели

Вчера в деле Юлии Тимошенко в Печерском суде был день ходатайств. Тяжелый день. “ Отказать-отказать-отказать”, – эхом отражался в зале один и тот же ответ судьи Родиона Киреева на заявления защиты. В то же время прокуратуру он удовлетворял практически в полном объеме. Впервые в знак протеста против действий судьи, экс-премьер и ее адвокаты прекратили предоставлять обоснование относительно своих ходатайств, чтобы “не тратить время и нервы”. Впервые дочка Тимошенко вступила в спор с Киреевым, защищая мать. Впервые народные депутаты затянули в зале заседаний украинскую народную песню. Прокуроры ищут, чем подкрепить свое обвинение

Заседание начинается с ходатайств прокуроров. Их где-то с десяток. Государственные обвинители просят приобщить к материалам дела экс-премьера копию постановления Главной военной прокуратуры РФ за 2005 год о закрытии уголовного дела против Тимошенко в связи с окончанием срока давности, справку Нафтогаза о достаточном количестве природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на январь 2009 года, DVD-диск с сюжетами выступлений Тимошенко в январе 2009 года, аудит Ernst&Young относительно деятельности Нафтогаза, рецензии Харьковского и Днепропетровского НИИ судебных экспертиз на судебно-экономический вывод независимого Центра судебных экспертиз "Альтернатива", распечатки из Интернет-изданий, где Ющенко заявлял, что Тимошенко не придерживалась его директив, и несколько других документов.

Защита возражает против приобщения всех документов, кроме аудита Ernst&Young.

- Документы не заверены должным образом и не могут считаться доказательствами, - берет слово адвокат Тимошенко Юрий Сухов.

Он отмечает, что копия постановления Главной военной прокуратуры РФ не имеет никакого отношения к подготовке директив, о которых идет речь в обвинительном заключении.

Идея присоединить диск с высказываниями Тимошенко относительно достаточных запасов природного газа в период газового кризиса с Россией его удивляет не меньше.

- А что должен был делать премьер-министр? Сеять панику и говорить, что газа нет? И таким образом усилить позицию России на переговорах?.. – иронически задается риторическими вопросами Сухов. - Кроме того, эти видеозаписи не имеют подтверждения идентичности, они были переданы в прокуратуру телеканалом, и неизвестно, что с ними дальше делали в прокуратуре.

Адвокат отмечает, что распечатки из Интернет-изданий также не заверены должным образом.

– Относительно утверждения президента (экс-президента Виктора Ющенко – Авт.), что премьер действовала не в рамках его директив, хочу сказать, что президент выдал директивы НАК “Нафтогаз”. Если прокуратура в своем обвинении говорит, что ни одно должностное лицо, кроме министра энергетики, не может вмешиваться в деятельность хозяйствующего субъекта, то по логике обвинения, в первую очередь она имела право возбудить уголовное дело относительно президента Ющенко, который дважды издавал директивы... А относительно так называемых рецензий... И Харьковский, и Днепропетровский НИИ судебных экспертиз как государственные учреждения не могут выходить за пределы своих полномочий и предоставлять рецензии.

Сухов рассказывает, что Министерство юстиции направило вывод Центра судебных экспертиз «Альтернатива» в те институты для рецензии в тот же день, как суд приобщил этот вывод к делу.

– Возникает вопрос, откуда Министерство юстиции взяло оригинал этого вывода, если он находится в суде в материалах дела? Это суд передал или прокуратура передала копию? Еще неизвестно, какую копию. Сделали за три дня рецензию вывода, в котором исследовано больше 500 листов документов. Где они взяли оригиналы документов?.. Очень много вопросов относительно законности получения государственным обвинением этих документов, – резюмирует адвокат.

Тимошенко солидарна со своим защитником. Полностью поддерживает приобщение аудита Ernst&Young и возражает против всех остальных документов, а копию постановления военной прокуратуры РФ вообще называет фальшивкой.

– Это не просто кризис жанра. Прокуратура расписалась в том, что у них нет против меня никаких доказательств, потому она возвращается к событиям 1996 года и пытается дальше заниматься пиар-работой и дальше меня дискредитировать, – отмечает Тимошенко. – Не может документ, выданный военной прокуратурой России, быть заверен прокуратурой Украины. Если вы будете приобщать такие документы, то завтра защита принесет напечатанное в офисе “Батькивщины” постановление о закрытии этого уголовного дела, заверим печатью “Батькивщины” и напишем “с оригиналом верно”... Я вам сейчас четко говорю: не существует оригинала того документа, на котором они поставили печать. Это чистая фальшивка. Она ничего общего с реальностью не имеет...

Впрочем, судья Киреев, невзирая на аргументацию защиты, в целом удовлетворяет прокуроров, отказывая только в приобщении к материалам дела копии поручений Ющенко и распечаток из Интернет-изданий на основании их неподобающего оформления.

О предвзятом суде

Защитник просит закрыть уголовное дело из-за отсутствия состава преступления в действиях Тимошенко.

Пока Киреев идет советоваться сам с собой в совещательной комнате, адвокаты дают во дворе суда импровизированный брифинг для прессы.

– По состоянию на сегодня, анализируя материалы, есть все основания у суда это дело закрыть, – говорит Юрий Сухов. – Это очевидно. И мы надеемся, что суд все-таки примет законное решение и уже будет закончено это криминальное преследование Юлии Тимошенко, незаконное, по нашему мнению.

– Основной признак преступления, что инкриминируется – это причинение убытков, – добавляет Александр Плахотнюк. – Сегодня в конце концов были привлечены выводы Ernst&Young, которые свидетельствуют о том, что убытки никакие не были вызваны. Один из основных признаков данного состава преступления отпал. Этого факта достаточно, чтобы принять решение о закрытии уголовного дела.

– Если ходатайства отклонят? – интересуются журналисты.

– Если суд отклонит наше ходатайство почти в конце исследования обстоятельств дела, то дальше он будет действовать как предвзятый, потому что таким образом признает, что он согласен с обвинением, – отмечает Сухов.

– Будет ли защита в таком случае жаловаться?

– Мы всегда жалуемся, но никто не рассматривает наши жалобы. Суд так построил свою работу.

...Отказ Киреева в удовлетворении этого ходатайства был ожидаемым. В предвзятость суда в этом процессе не верят разве что прокуроры.

В очной ставке Ющенко с Дубиной не сойдутся

Защита Тимошенко повторно настаивает на вызове в суд как свидетелей прежних правительственных чиновников Григория Немыри и Петра Крупко, заместителя председателя КРУ Натали Рубан (под руководством которой делались выводы относительно нанесения убытков НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаза» в результате подписания в 2009 году газовых соглашений), руководителей телеканалов «Интер», ICTV, «Украина» (для выяснения подлинности приобщенных сегодня видеозаписей), следователей ГПУ (которые своими подписями заверяли и направляли в суд копию постановления Главного управления Военной прокуратуры РФ о закрытии в 2005 году уголовного дела против Тимошенко).

Также для установления истины по делу просят провести очную ставку между прежним руководителем «Нафтогаза» Олегом Дубиной и экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

– Есть противоречие между показаниями Дубины и Ющенко. Ющенко сказал, что не отзывал Дубину с переговоров в Москве, а Дубина сказал, что отзывал. Устранить противоречие можно лишь через проведение очной ставки, - аргументирует Сухов.

Слово берет Тимошенко.

– Мы работаем, скажем так, по определенным нашим возможностям и с Администрацией Президента, и с прокуратурой. Так как нам передали информацию, 15-16 сентября вам поставили задание вынести приговор, причем обвинительный, не обращая внимания ни на какие показания «стягивают «Беркут» со всех регионов для того, чтобы объявить приговор... – обращается экс-премьер к судье.

– Мы уже слышали ваши заявления о Дне Независимости, - перебивает ее Киреев. – Суд подчиняется лишь закону. У нас сегодня нет прямой аудиотрансляции? У нас вчера все так красиво было, вы пренебрежительно не высказывались... “уважаемые друзья”, “пан судья”.., а сегодня опять.

– Во-первых, идет прямая аудиотрансляция, – не отступает Тимошенко. – А, во-вторых, в этом судебном процессе никогда ничего не было нормальным. Потому я не удивлюсь, если ни один из ключевых важных свидетелей, которых сейчас заявила защита, не будет приглашен... Пока мои защитники детально объясняли, для чего нужны свидетели, которых нужно приглашать, прокуроры откровенно зевали и спали, а судье вообще не интересно, “что они здесь треплют языками”...

Тимошенко права. Киреев опять отказывает. Ни один свидетель по ее просьбе уже не придет.

Как Евгения Карр маму защищала Ходатайство адвокатов о вынесении оправдательного приговора Тимошенко Киреев тоже оставляет без рассмотрения, к тому же расценивает его как попытку защиты повлиять на решение суда.

– Пан судья, может, уже достаточно всех мучить? Объявите уже приговор, который вам написали в Администрации президента, – заявляет Юлия Тимошенко в ответ на бесконечные отказы. – Что вы мучаете Криминально-процессуальный кодекс, СМИ?

Киреев начинает рассказывать о попытке подсудимой сорвать рассмотрение дела.

– Да ну! Мы предлагаем вам действовать с опережением поставленного вам графика, – улыбаясь иронизирует Тимошенко.

Судья Киреев, игнорируя шпильку, дальше зачитывает ходатайство о приобщении доказательств к материалам дела. В ходе его обсуждения председатель предоставляет слово дочке Тимошенко Евгении Карр как защитнику, чтобы выяснить ее мнение. До этого времени Евгения только соглашалась с защитниками, а тут вдруг к удивлению всех собравшихся выступает с заявлением, призывая Киреева прекратить нарушать закон.

– Ведется полная аудиофиксация процесса. И все эти нарушения лишь усилят нашу позицию в Европейском суде, – уверенно произносит дочка Тимошенко.

– Есть ли у вас юридическое образование? – спрашивает у нее Киреев.

– Это у вас нет юридического образования, – вместо дочери отвечает сама Тимошенко.

Евгения добавляет, что имеет право обращаться к суду как защитник.

– Вам суд предоставил право выразить позицию по ходатайству, а вы оскорбительно высказываетесь в адрес суда, – отмечает Киреев, сурово добавляя. – Такие действия могут быть основанием для устранения защитника.

Зал недовольно гудит.

Бойкот Кирееву

Уже третий день защитники не могут внести возражения на действия председателя. (Напомним, 7 августа Киреев постановил подавать заявления относительно возражений на действия председателя исключительно перед завершением судебного заседания. Впрочем, в конце заседания, которые и так завершаются после 19:00 в нарушение трудового законодательства, у судьи почему-то не остается времени и желания рассматривать возражения).

Александр Плахотнюк делает заявление.

– Мы лишены права должным образом реагировать на нарушения председателем при рассмотрении данного уголовного дела. Нивелируется вообще норма возражений, – возмущается он. – Актуальным является возражение после нарушения...

– Вы уже приводили аналогичные доводы, – перебивает его Киреев.

– Я буду приводить аналогичные доводы каждый раз, когда будут такие нарушения, – делая акцент на каждом слове не спеша произносит Плахотнюк. – Я не могу оптом реагировать на все нарушения. Нам сейчас в этом судебном процессе сказали: потом заявите все возражения. А это недопустимо! Это нарушение наших прав!

Он произносит возражения на действии Киреева блоками. Тот его останавливает и опять переходит к ходатайствам. Теперь – о вызове свидетелей и экспертов ради их допроса в суде.

Когда судья просит защитников обосновать их, они в знак протеста против действий председателя отказываются предоставлять объяснения.

– Мои защитники и я не видим абсолютно никакой необходимости провозглашать какие-то правовые позиции, – говорит Тимошенко. – У вас есть письменные ходатайства. Мы хотим всей командой дать вам возможность досрочно выполнить задание, чтобы вы нам каждые 5 минут не повторяли, что мы затягиваем процесс. Я думаю, что вы и без наших правовых обоснований дали бы всему отказ.

– Действия судьи Киреева свидетельствуют о том, что в Украине не действует адвокатура в этом заседании, – добавляет адвокат Николай Сирий. – Поэтому нет никакого смысла высказывать обоснование.

– Вы пренебрежительно относитесь к суду! – затягивает свое Киреев, а после объявляет перерыв и идет в совещательную комнату.

В зале суда звучат песни, будут ли дебаты? В назначенное время судья не появляется. Проходит минут 5. Собравшиеся начинают откровенно нудиться. Как вдруг народные депутаты тихонько затягивают “ Їхав, їхав козак містом”. “ Під копитом камінь тріснув”, – подхватывают мужские баритоны и басы. В зале прекращаются все разговоры. Поют красиво, в унисон. Под конец песни появляется Киреев

– Благодарю! Молодцы! Так красиво пели! – улыбается соратникам Тимошенко.

– Судом рассмотрены все ходатайства, поданные через канцелярию суда и в судебном заседании. Суд объявляет судебное следствие завершенным и переходит к судебным дебатам, – сообщает Киреев.

Он объявляет это решение, невзирая на требование адвокатов Тимошенко рассмотреть их ходатайство об отмене меры пресечения относительно подсудимой и завершить судебное заседание в связи с окончанием рабочего дня.

Будут ли дебаты?

– Если вы не предоставите нам времени для подготовки моих защитников и меня к дебатам, мы сделаем публичное заявление, что мы отказываемся от участия в них, – заявляет Тимошенко.

Защита просила 5 дней на подготовку. Киреев дал лишь один. Но если Юлия Владимировна все же захочет дискутировать с прокурорами, украинцы этого не увидят собственными глазами. Потому что суд разрешил фото- и видеосьемку только на последний стадии – во время объявления решения по делу. Хотя прокуроры и сами хлопотали о телетрансляции во время дебатов. Но в этот раз не повезло – засветиться на экране Киреев им не дал.

Анна Ященко