Действительно ли Азаров готов судиться с Газпромом?

Даже до власти дошло, что их обвели вокруг пальца и что «скидка на газ», полученная в результате Харьковских соглашений, оказалась полным мифом - если сравнивать с рыночными ценами...

Газовое соглашение Путина - Тимошенко от 2009 года предусматривает возможность пересмотра спорных вопросов через суд.

Пересмотр контрактов вполне можно аргументировать не только вопросами легитимности заключенных соглашений, но и ситуацией на рынке газа. Например, появление в очень большом количестве сжиженного газа в Европе привело к значительному снижению газовой цены для Западной Европы.

Как известно, в конце июля итальянская компания Edison, одна из трех ведущих энергетических компаний Италии, добилась от Газпрома пересмотра контракта в сторону снижения цены, что, по оценке самой компании, даст ей 200 миллионов евро лишь в этом году. Чтобы получить хорошую цену на российский газ, ей не помешало даже пребывание Италии в НАТО и ЕС.

Подача итальянской компании иска в Стокгольмский арбитраж, очевидно, подтолкнула Газпром к поиску компромисса.

Суть иска в том, что итальянская компания несет убытки, закупая российский газ по долгосрочным контрактам намного дороже, чем он стоит на рынке. То есть это то, что имеет на сегодня Украина. На Газпром с аналогичной формулировкой готовые подать иск и другие крупные компании, в частности E.ON., закупающий половину всего российского газа в Германии. Украине будет очень интересно посмотреть на этот судебный процесс, и если немцы выиграют, это существенно усилит наши позиции.

Факт завершения Москвой строительства первой линии «Северного потока», очевидно, не сможет стать серьезной вехой в развитии газовых отношений Украины и России. Во-первых, газотранспортная система Украины ориентирована преимущественно на юг и центр Европы. «Северный поток» может составлять конкуренцию лишь в небольшой части центра Европы, там пересечение составит всего несколько процентов объемов. Во-вторых, начало рыночной прокачки газа по первой линии "Северного потока" намечено российским руководством на 2012 год, а это всего 27 миллиардов кубометров в год. Поэтому даже включение второй линии этого газопровода (стоимостью 54 миллиарда), не является решающим для России, экспортирующей в год свыше 160 млрд. кубических метров газа.

А вот «Южного потока», который мог бы составить реальную конкуренцию ГТС Украине, не существует даже в виде завершенного проекта, поскольку есть очень серьезные основания для недопущения его строительства. В Европе действует так называемый "Третий энергопакет ", согласно которому все имеющиеся, а также строящиеся газопроводы должны быть открыты для всех поставщиков газа. Европа не желает монополии, ей нужная диверсификация поставок и транзита топлива для уценки газа. Это абсолютно неприемлемо для России - чтоб по ее трубам свободно поставлялся газ ее конкурентов. Есть сильная позиция Турции: она формально не против "Южного потока", который должен пройти по ее территории, но фактически этот газопровод подрывает уникальную газотранспортную монополию Турции в регионе, статус этой страны как основного узла торговли газом. И потому Москва ожидает окончательного разрешения от Турции уже очень долго. Именно поэтому "Южный поток" - это просто теория, «страшилка», в которую, несмотря на заявления экспертов, недавно верили или делали вид, что верят, украинские власти. Премьер-министр России Путин недавно сказал, что Россия может создать терминалы для сжиженного газа на российском берегу Черного моря. Это - принципиальная смена газовой риторики, которая, скорее всего, сигнализирует, что «Южного потока» не будет еще одно-полтора десятилетия. А там и всякая целесообразность этого проекта может исчезнуть - в связи с развитием новых технологий добычи и транспортировки газа.

Ситуация для Украины сейчас развивается в выгодном направлении. В мировой экономике серьезные колебания, которые не будут способствовать сильному повышению цен на нефть. Поэтому нужно пытаться спокойно договариваться с Россией, как это сделали итальянцы. И суд здесь может быть одним из инструментов переговоров или финальным итогом их провала.

Теперь даже до власти дошло, что их обвели вокруг пальца, и «скидка на газ», полученная Украиной в результате Харьковских соглашений, оказалась полностью мифической, если сравнивать с рыночными европейскими ценами.

Для Украины, ее власти и экономики очень обидно получать газ по ценам выше, чем в Западной Европе, тогда как Украина является наибольшим потребителем Газпрома, да и транспортные расходы невелики. Неужели все это называется «скидкой»?

Украина должна попробовать убедить Газпром, что, как говорил один любимый в России литературный герой, «согласие есть продукт непротивления сторон».

Украине нужно, чтобы Россия поняла, что Украина наибольший потребитель российского газа в Европе (наша постсоветская анемичная промышленность сжигает российского газа даже больше, чем немецкая). А во всем мире предусмотрены скидки для крупных потребителей. Украина находится значительно ближе к источникам газодобычи, чем страны Европейского Союза, и транспортные расходы невелики. Украинский рынок в целом очень выгоден России. Если Россия стремится сохранить его за собой, для нее было бы рационально пойти на уступки Украине, имеющей достаточно весомые рычаги.

Судебная перспектива вполне вероятна, ведь в случае с итальянцами, как видим, перевод диалога в суд доказал свою эффективность еще до вынесения решения по сути. Но также нужно иметь сценарии - что делать потом: как в случае выигрыша и прекращения действия любых договоров в газовой сфере с Россией, так и возможного проигрыша.

Что касается сдачи ГТС Украины России, то этот вариант не только крайне невыгоден, но и рискован для власти. Ведь сейчас Тимошенко обвиняют в причинении вреда государству, а сдача ГТС будет означать намного больший вред, чем соглашения 2009 года. Те по крайней мере через 10 лет закончатся.

В то же время, думаю, сдача ГТС теоретически возможна, если власть поймет, что в Украине ей уже не жить - то есть за пару месяцев-недель до предполагаемого падения. Другой логики в такой сдаче нет, и вряд ли может быть. Тем более что Беларусь на сегодня - страна-банкрот в полном смысле этого слова, с колоссальным бюджетным и торговым дефицитом и очередями за мясом. Украина, как бы то ни было, в отличие от Беларуси, в известной мере интегрирована в мировую систему торговли и привыкла помаленьку зарабатывать на себя (точнее, на олигархов).

Александр Палий