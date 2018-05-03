10 топ-скандалов 20 лет независимости

История независимой Украины, как, наверное, и история любого государства, обозначена чередой мелких и громких скандалов... Мы предложили экспертам – политологам и аналитикам – ранжировать десятку самых громких скандалов двадцати лет, которые самым существенным образом повлияли на ее имидж и репутацию.

1. Президентские выборы 2004 года Беспрецедентно жесткое и даже жестокое соревнованин за должность главы государства не просто являло собой огромный скандал, а состояло из целой вереницы «скандальозов» – начиная с «силовой разминки» на выборах мэра Мукачевого, где в марте 2004 власть испытала методы фальсификации.

Потом были разоблачения печально известных «темников», которые представили миру своего рода «ноу-хау» в методах тотального незаконного контроля информационного пространства; избиение молотками пикетчиков возле ЦИК; скандал с отравлением оппозиционного кандидата; скандальные попытки команды Януковича опубликовать сфальсифицированные результаты выборов; скандальное заседание Верховного суда с разоблачением массовых фальсификаций (многие юристы до сих пор считают, что одно беззаконие усмиряли другим беззаконием - «третьим туром», хотя вроде и политически правильным шагом).

Вот только Майдан вряд ли кто назовет «скандалом». Это был настоящий порыв народа к свободе, акт самоосознания и самовыявления украинской политической нации. Как раз Помаранчевая революция реабилитировала Украину за многочисленные скандалы 2004 года в глазах цивилизованного мира. «В этой стране еще не все потеряно…»

Сейчас теряется все.

2. Процесс над Тимошенко Беспрецедентный для независимой Украины скандал. Еще никогда в ее истории прежний глава правительства не сидел на скамье подсудимых, а тем более за решеткой украинского СИЗО (Павел Лазаренко не успел, сбежал, вроде бы договорившись с Кучмой, и попал в американскую тюрьму, что, согласитесь, совсем другое дело).

Нет смысла пересказывать скандальный ход процесса, сплошные нарушения УПК и элементарных правил общечеловеческой этики со стороны «Гарри Поттера», в поведении которого, по словам одного из наших экспертов, «неловкое ювенильное нахальство и юридическое невежество причудливо-диалектически переплетаются с юношескими комплексами неполноценности перед зрелой и умной женщиной». Действительно, старик Фрейд нашел бы здесь достаточно много поучительного.

По-видимому, нет в мировом демократическом сообществе такой страны, политики и эксперты которой не выразили бы возмущения или, как минимум, обеспокоенности выборочными преследованиями лидеров оппозиции в Украине.

Нынешней властью вся та заграничная шумиха воспринимается как «пурга». За границу пускают, счета не арестовывают, даже по французской азбуке на международных мероприятиях не рассаживают. А остальное – то надоедливое жужжание. Более того, Баррозу умудрился в достаточно большой статье к 20-летию независимой Украины много сказать о «амбициозных планах политической ассоциации» и даже словом не проговориться о политических узниках в современной Украине.

Потому, насколько известно автору, в «высших кругах» существует мнение, что Тимошенко непременно нужно сажать. Лет на семь. Уже и женскую колонию под это неблаговидное дело готовят в одной из восточных областей Украины.

Вот будет скандал! Вот только не поднимется ли после того «пурга» такой силы, что сметет нынешнюю власть с ее рейтингом?

3. Убийство Георгия Гонгадзе Этот скандал, без преувеличения, получил всемирный резонанс. Молодой, талантливый, остро оппозиционный к власти и лично к тогдашнему президенту Кучме журналист и редактор, отец двух маленьких дочек был похищен и зверски убит. И после этого – предание огласке «пленок Мельниченко» с гаденькими репликами Кучмы о «грузине». «Данилыч» как политик с хоть каким-то реноме или респектабельностью после того уже не воскресал.

И сегодня, через десятилетия, не названы поименно заказчики, то есть истинные виновники звериного убийства. Какова, в частности, роль нынешнего спикера ВР Литвина? Причастны ли к убийству отечественные и российские спецслужбы? Немногие верят, что нынешняя власть добивается правды, открыв дело против Кучмы, поймав и допрашивая генерала Пукача. Да нет, скорее безуспешно пытается набрать политические очки.

Будет ли скандальное убийство раскрыто до конца, или, как у нас водится, наказание понесут «стрелочники»? Как знать.

4. Дело Лазаренко И этот многолетний – и многомиллионный – скандал тянется до сих пор и бросает тень не только на Лазаренко и на его тогдашнего соратника Юлию Тимошенко, но и на Украинское государство в целом. Так считают эксперты, хотя в судебном порядке причастность Юлии Владимировны к деяниям Павла Ивановича не доказана. Однако немногие в этой причастности сомневаются.

Например, один из крупнейших знатоков материалов дела прежний американський прокурор Марта Борш утверждает: «Она была, как минимум, или сообщницей Лазаренко, или жертвой вымогательства со стороны Лазаренко». А потому, когда Тимошенко стала главой украинского правительства, экс-прокурор совсем не удивилась: «Я вообще очень скептически отношусь ко власти в Украине – как прежней, так и нынешней».

Эксперты считают, что после вероятного возвращения Лазаренко в Украину в ноябре следующего года старый скандал может разгореться с новой силой.

5. Скандал с «Кольчугами» Система пассивной радиолокации самолетов «Кольчуга» – одно из немногих стоимостных «ноу-хау» украинских военных технологий. Она способна «видеть» даже знаменитый американский самолет-невидимку «Стелс» по его собственному локатору.

Потому таким громким стал скандал вокруг гипотетических поставок украинских «Кольчуг» в Ирак. В апреле 2002 года прежний майор госохраны Николай Мельниченко дал показания Большому жюри Сан-Франциско, рассказав, что в его записях зафиксирован разговор двухгодичной давности: президент Кучма и руководитель Укрспецэкспорта Малев (впоследствии он погиб в таинственной автокатастрофе) якобы обсуждают детали «спецоперации» относительно возможной продажи в Ирак четырех станций «Кольчуга».

Скандал нанес чрезвычайно мощный удар не только по Кучме (которого западные политики начали избегать, будто прокаженного), но и, по словам экспертов, по международному имиджу Украины в целом. И хотя «Кольчуг» американцы впоследствии в Ираке вроде бы не нашли, но, как говорят, послевкусие осталось.

6. Гибель Вячеслава Черновола 25 марта 1999 года, незадолго до президентских выборов, в загадочной автокатастрофе погиб культовый украинский политик, родоначальник отечественной национал-демократии Вячеслав Чорновил. До сих пор остается непонятным, как мог его водитель, мастер спорта по ралли, врезаться на прямом отрезке трассы в КАМАЗ, почему грузовик был развернут поперек дороги, каковы были обстоятельства внезапной смерти главного свидетеля события.

Соратники Вячеслава Черновола до сих пор уверены, что он погиб не своей смертью. Депутаты Кендзер и Стойко якобы видели на голове покойного следы от ударов кастетом («добивали»), но эксгумация этой информации не подтвердила.

Бесследно потерялись где-то в сейфах экс-генерала СБУ Марчука видеозаписи прежнего милиционера, который якобы рассказывал о подготовке убийства Черновола.

Остается много вопросов, которые возможно так и останутся без ответа.

7. Расстрел Евгения Щербаня 3 марта 1996 года в аэропорту Донецка шквальным огнем из огнестрельного оружия был убит один из самых богатых бизнесменов Украины, председатель корпорации «Атон» 50-летний Евгений Щербань. Вместе с ним киллеры убили его жену, а сына тяжело ранили.

Как отмечают эксперты, наиболее вероятной выглядит версия того, что к его трагической смерти приложил руку Павел Лазаренко, который устранял нежелательного и сильного бизнес-конкурента. Сам Павел Иванович свою причастность к делу решительно опровергал.

В мае 2000 года тогдашний заместитель генпрокурора Николай Обиход доложил, что убийца (последний из пяти, который остался в живых) Щербаня задержан. Высокопоставленных заказчиков он так и не назвал.

Сегодня власть пытается реанимировать дело о скандальном убийстве: первый заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин безапелляционно заявил, что в материалах дела против Павла Лазаренко в США есть информация о причастности Юлии Тимошенко к финансированию убийства Евгения Щербаня. Однако упомянутая Марта Борш опровергла эту информацию.

8. Остров Тузла В сентябре 2003 года произошел беспрецедентный в истории украинско-российских отношений скандал. Россия начала силовыми методами решать территориальный спор. От российской станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края в направлении к украинскому острову Тузла, который россияне считают частью российской «косы Тузла», начинают насыпать дамбу с целью соединения ее с российским берегом. Работая в три смены, россияне сооружают по 150 метров дамбы на день. Переговоры начались после того, как насыпь достигла украинского пограничного понтона.

Эксперты считают, что организаторы скандального конфликта имели две цели: во-первых, надавить на Украину, чтобы достичь уступок относительно делимитации границы в Керченском проливе и Азовском море. Во-вторых, дать возможность тогдашнему президенту Кучме красиво «разрулить» ситуацию.

9. Измена Александра Мороза 6 июля 2006 года в 23.15 Александр Мороз был избран председателем Верховной Рады Украины, его поддержали 238 депутатов из фракций ПР, Соцпартии и коммунисты. Тем самым, по словам экспертов, прежняя «совесть украинской политики» сорвала договоренности с «оранжевыми» фракциями и в один момент навеки ушла на политическую пенсию. Должность спикера в этом уже ничего не изменила. Соцпартия стала непроходной в парламент, а Сан Саныч – символом политической неразборчивости.

Эксперты считают, что шлейф того скандала и до сих пор тянется за самим Морозом и его партией, лишая их каких бы то ни было политических перспектив.

10. Расправа над Ахатем Брагиным Настолько жестокого и скандального убийства независимая Украина не знала ни до, ни после. 15 октября 1995 года в Донецке на стадионе «Шахтер» во время футбольного матча один из самых богатых предпринимателей Донбасса Ахат Брагин, известный в определенных кругах как «авторитет Алек Грек», взлетел в воздух вместе со всей трибуной. Радиоуправляемое устройство содержало пять кило мощной взрывчатки пластит (около 11,5 кг в тротиловом эквиваленте). Тело Брагина опознали лишь по часам «Ролекс», которые он носил.

В Донбассе началась эра Рината Ахметова.

Подготовил Николай Писарчук