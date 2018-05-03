Прогнозы Арбузова сбылись, но Нацбанк излучает оптимизм

Удивительные метаморфозы произошли в последнее время в настроениях руководства Нацбанка. В апреле главный банкир страны Сергей Арбузов отправил премьер-министру Николаю Азарову письмо, в котором он, образно говоря, кричал «караул». Однако на днях первый заместитель председателя НБУ Юрий Колобов попытался убедить общественность в том, что в украинской экономике на сегодня все прекрасно и не менее благополучно с ней будет в 2012 году. Отчего же столь радикально и в лучшую сторону изменились оценки руководителей Нацбанка за такой короткий период?

Напомним, в апрельском письме Арбузов жаловался Азарову на резкий рост потребительских цен. В частности, глава НБУ указывал, что к середине года инфляция может достигнуть 12-13%, а это намного выше правительственного параметра годовой инфляции. Может быть, правительство сумело добиться значительного прогресса в борьбе с инфляцией и предсказание банкира не сбылось? Так нет же, оно практически точно сбылось – в июне годовая инфляция достигла 11,9%!

Оказывается, очень «вдохновила» господина Колобова июльская дефляция – потребительские цены снизились в прошлом месяце на 1,3%. «Уровень инфляции в годовом измерении снизился с 11,9% в июне до 10,6% в июле. По предварительным оценкам, максимум инфляции 2011 года уже пройден», - оптимистично высказался в связи с дефляцией в прошлом месяце первый замглавы Нацбанка. И спрогнозировал, что по итогам года прирост потребительских цен не превысит 10%, а возможно, составит предусмотренные госбюджетом 8,9%.

Но оптимизм руководства НБУ по поводу инфляции не представляется оправданным. Нужно учесть, что дефляция в июле была достигнута за счет крупного снижения цен всего по трем позициям: фрукты подешевели на 3,7%, овощи – на 32,6%, картофель – на 36,8%. При этом, например, мясо и мясопродукты подорожали в минувшем месяце на 2,8%, рыба и рыбопродукты – на 1,1%, яйца – на 10,8%, хлеб – на 1,0%, подсолнечное масло – на 3,1%. Овощи же, фрукты и картофель дешевеют в июле-августе традиционно, но осенью и зимой они всегда дорожают. Также прибавка к инфляции в последнем квартале произойдет за счет подорожания российского газа до примерно 400 долларов за тысячу кубометров. А заместитель главы администрации президента Ирина Акимова заявила на прошлой неделе, что не исключает возможности повышения тарифов на ЖКУ в связи с началом отопительного сезона - и это тоже подстегнет инфляцию.

Еще в упомянутом письме Арбузова на правительство Азарова была возложена вина за срыв сотрудничества с МВФ, что привело к «снижению доверия инвесторов» к Украине. Однако разве же за прошедшие четыре месяца ситуация в этом плане изменилась? Нет, не изменилась – по крайней мере, к лучшему/ Как не была принята тогда пенсионная реформа, так она не принята и по сей день – пенсионный закон не подписан ни Януковичем, ни даже Литвиным. Цены на газ для населения тоже еще не повышались. А выполнение двух этих условий является обязательным для выделения очередных траншей кредита МВФ Украине.

Также глава Нацбанка предупреждал в своем письме Азарова о вероятности ухудшения ситуации для Украины в связи с возникновением новой волны глобального кризиса. И что? На тот момент это было лишь предположение, а теперь это стало реальностью! Во всяком случае, глава Всемирного банка недавно заявил, что вторая волна мирового кризиса началась. Причем, данный этап кризиса может быть даже опаснее, чем первый – в 2008 году.

Сейчас первый замглавы Нацбанка очень доволен ростом ВВП за счет существенного увеличения сельскохозяйственного производства. В частности, он оценил прирост экономики по итогам семи месяцев в 5%, объяснив улучшение динамики резким скачком аграрного производства – темпы роста сельского хозяйства ускорились почти втрое, достигнув 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и данному обстоятельству радоваться рано, поскольку благодаря действиям правительства произошло резкое сокращение экспорта зерна.

Так, в июле экспорт зерна из Украины уменьшился в 3,9 раза по сравнению с июнем – до 380 тыс. т. В июле 2010 года данный экспорт составлял 700 тыс. тонн, а в июле 2009 года – 1,5 млн. «Такой беспрецедентно низкий уровень экспорта зерна из Украины, скорее всего, является отражением деструктивного действия экспортных пошлин, а также невозмещения НДС при экспорте», - прокомментировал ситуацию зернотрейдер, гендиректор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов. Напомним, с 1 июля Украина отменила квоты на экспорт зерновых, а вместо них была введена пошлина в 9-14% на экспорт зерна до 2012 года. Поэтому аграрии сейчас не спешат экспортировать зерно.

Тем не менее, руководство Нацбанка почему-то «вдруг» решило на пару с правительством описывать всё исключительно в радужных тонах. Прирост реального ВВП Украины в январе – июле 2011 года оценен Колобовым примерно в 5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, а прогноз роста экономики на 2012 год – на 4,6-4,8%.

Особенно «умиляют» цифры после запятой! В условиях начавшихся мощнейших процессов на мировых рынках дай бог угадать с точностью хотя бы до 3-5%... Вообще же, в виду надвигающейся второй волны мирового кризиса, думается, правильнее было бы ожидать на будущий год не роста ВВП, а его падения. Поэтому-то бодрые заявления первого заместителя председателя НБУ и кажутся странными.

Удивляет, например, что он почему-то совсем не уделил внимания другим экспортным отраслям, кроме аграрной. Тогда как понятно, что основное воздействие на экономическую динамику в оставшийся до конца года период и на 2012 год окажет ситуация в главной экспортной отрасли Украины – металлургии. А здесь ничего хорошего на ближайшую перспективу не ожидается.

Вспомним некоторые показатели за 2008 и 2009 годы! За счет роста мировых цен на сталь экспорт черных металлов и изделий из них вырос в 2008 году с 1,5 млрд. долл. в январе и 1,8 млрд. долл. в феврале до 3,0 млрд. в июне и 3,4 млрд. в августе. Но затем на мировых рынках произошел обвал цен на металлургическую продукцию, а также сильное снижение спроса, вследствие чего данный экспорт сократился до 0,7 млрд. долл. в ноябре и 0,8 млрд. долл. в декабре. Несмотря на резкое снижение в последние месяцы, за весь 2008 год экспорт черных металлов и изделий из них достиг 29,9 млрд. долл., тогда как за 2009 год он уменьшился до 13,8 млрд. долл. или в 2,2 раза. И это стало главным фактором тогдашнего рекордного падения ВВП.

А что будет с украинской экономикой в случае, если в 2012 году металлургический экспорт также сократится в 2 раза? В таком случае в Украине практически полностью повторится сценарий 2009 года! Резко уменьшится экспорт металлов и снизится металлургическое производство, упадет производство во многих смежных отраслях промышленности, а также в железнодорожном и морском транспорте, в энергетике, торговле и т.д. И ВВП в 2012 году не вырастет, а значительно упадет. Также не избежать и значительной девальвации, что увеличит цены в гривнях на весь импорт.

При этом нужно отметить, что обстановка на рынках черных металлов уже демонстрирует отчетливые признаки спада. Цены на сталь прекратили расти еще в марте, а в последние два месяца они медленно, но уверенно ползут вниз. Теперь стоит ожидать, что обвалы на фондовых площадках и мощное удешевление нефти подтолкнут к ускорению темпов снижения цен и на черные металлы.

Для того же, чтоб экономика вернулась по реальному ВВП к уровню кризисного 2009 года, даже не потребуется ее падения на 15%, как тогда. Поскольку за 2010 и 2011 год не произойдет восстановления экономики до докризисных параметров. В прошлом году ВВП вырос на 4,2%, в нынешнем году рост будет, в лучшем случае, на 4-4,5% - следовательно, за два года прирост ВВП составит не более 9%. В этом случае для возврата к 2008 году в следующем году будет достаточно падения «всего» на 8%.

И такое, а то и хуже, вполне может случиться, если вторая волна мирового кризиса таки грянет в полную силу в конце этого года и в следующем году. Показной же оптимизм руководителей Нацбанка и правительства вызван желанием ввести в заблуждение украинцев, а также МВФ, приезд миссии которого ожидается в ближайшее время.

Александр Бескоровайный