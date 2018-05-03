Суд над Тимошенко: без допроса Путина и Миллера не обойтись?

“Явится ли Виктор Ющенко?” Сегодня этот вопрос с самого утра живо обсуждали в душных коридорах Печерского суда журналисты и депутаты. Народные избранники говорили, что у Ющенко как у экс-президента есть определенная неприкосновенность, поэтому силой привести его в суд, как Богдана Соколовского, не смогут - остается надеяться на его добрую волю.

Через несколько минут в том же забитом коридоре появился Соколовский, потом пришел и Ющенко.

Юлия Тимошенко выглядела бодро. Кроме депутатов и дипломатов, сегодня ее пришел поддержать писатель Василий Шкляр.

- Держитесь, Юлия Владимировна! Мы победим! - обращается к ней писатель, чей последний роман “Черный ворон” экс-премьер просила передать ей в СИЗО.

Ющенко рассказал, как от него скрывали цену газа

Начинается допрос. Судья Родион Киреев вызывает первого свидетеля - Ющенко.

“Ганьба!” - раздается в зале, когда заходит экс-президент.

Вряд ли, стоя на Майдане в 2004 году, и Ющенко, и Тимошенко могли представить, что им придется вот так встретиться в зале суда, когда один из них будет свидетельствовать против другого.

Виктор Андреевич вдается в обширные повествования, на которые уходит больше часа. Обвиняет Тимошенко в срыве подписания газовых контрактов в 2009 году по приемлемой цене. Рассказывает, что после очередного раунда переговоров между руководителями Нафтогаза и Газпрома в декабре 2008 года глава Нафтогаза Олег Дубина звонит Богдану Соколовскому и просит о встрече с президентом. Ющенко соглашается.

- Его (Дубины. - Авт.) впечатление - российская сторона действовала неуступчиво в вопросе цены на транзит, - отмечает экс-президент. - По его мнению, цену в 250 долларов можно было снизить до 235 долларов. Это цена, которая Миллером (Алексей Миллер - глава Газпрома. - Авт.) была не согласована с Путиным. На что я ему говорю: если чувствуешь, что можешь оптимизировать переговоры и способствовать уценке на газ - попробуй это сделать. Дубина идет докладывать премьер и вылетает в Москву. Я никого не отзывал. У меня нет полномочий на отзыв делегаций. Это не моя компетенция. Была настоятельная просьба со мной встретиться.

(Дубина во время допроса говорил полностью противоположное - как Ющенко ему запрещал подписывать контракты по цене в 235 долларов за кубометр).

Ющенко отмечает, что в конце декабря 2008 года российская сторона “в первый и последний раз на официальном уровне” согласилась дать Украине право на реэкспорт газа.

- Я привожу слова Путина: “Я лично предложил премьер-министру Украины. Приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубометров, и мы дадим вам право реэкспорта. Хрен с вами. Та отказалась”.

После этого, по словам экс-президента, договоренности на уровне премьеров были отменены, и Дубина сам вернулся с переговоров, "потому что два дня ходил по коридорам Газпрома, а переговоров не было".

- Экономически обосновать цену в 250 долларов ни премьер, ни Дубина, ни Господь Бог не могли, - отмечает экс-президент.

По мнению Ющенко, цена на российский газ на 2009 год для Украины должна была составлять 201 доллар, а ставка транзита - не менее 2 долларов.

- У нас в запасах были 24 миллиарда кубических метров газа. Достаточно, чтобы хватило до мая, - убежден он.

В середине января 2009 года, в разгар “газовой войны” с Россией, Ющенко, по его словам, просит Тимошенко не ехать на саммит, который должен был состояться в Москве.

- Юлию Владимировну не пришлось долго уговаривать, она сказала, что не поедет, - отмечает он. - Сажусь в самолет и отправляюсь к премьеру Великобритании на переговоры. Утром выхожу на работу, и мне докладывают: Юлия Владимировна поехала в Москву. Сказать, что это была неожиданность - это ничего не сказать. Я почувствовал нож в спину.

На следующий день Ющенко встретился с Тимошенко.

- Юлия Владимировна докладывала о так сказать договоренностях, - продолжает экс-президент. - Что поражает - не называется цена. Я 3-4 раза обращаюсь: Юлия Владимировна, так какая договорена цена? “Виктор Андреевич, цена будет хорошей”... Или “прекрасной” она сказала... Это какая-то игра. Все время повторяет, что цена будет хорошей, а к ней еще скидка будет - 20%. У меня ощущение, что и Господь Бог не мог такого подарить: и хорошая цена, и скидка.

Ющенко говорит, что попросил проекты контрактов, но Тимошенко на предоставила, пообещав сделать это позже.

Через несколько дней контракт на поставки газа был подписан. При этом, по словам экс-президента, 19 января 2009 года в Секретариат президента поступил загадочный факс с российскими исходными данными, и в нем вроде бы содержался проект контракта на поставки газа.

- Мы, конечно же, в это не поверили, подумали, что это фальшивка, - говорит Ющенко. - Я 19 января по телевидению слышу сообщение, что подписано соглашение. Ни один (ни Тимошенко, ни Путин. - Авт.) не говорит о базовой цене... Харьковское соглашение - это ребенок, порожденный московским соглашением. Я думаю, что она (Тимошенко. - Авт.) заинтересована была политически. Потому что соглашение 2009 года 19 января экономически объяснить невозможно. Аргументов вы не найдете. Почему асимметрично повышается цена на газ - самая большая в Европе, почему не трогают, например, тарифную ставку? А директивами премьер-министра и президента предусмотрено было обратное - симметрично повышать, повышается цена на газ... Почему так сделано, не знаю. И этих деталей очень много.

- Известно ли вам, что РУЭ на 50% состояло из собственности Газпрома? - спрашивает защитник Юрий Сухов у Ющенко.

- “РосУкрЭнерго”, по моему убеждению, является дочерней компанией Газпрому и проводит политику этой корпорации, - отвечает экс-президент. - Мотивы, миссия, функции этой структуры, начиная с 2004 года, регулировались исключительно межправительственными и межкорпоративным документами. Я как президент ни в 2004 году не имел отношения к образованию компании, ни после.

Все время, пока допрашивают Ющенко, Тимошенко сдержанно молчит. Когда доходит ее очередь задавать вопросы, Юлия Владимировна отказывается.

- Я не буду задавать вопросы, потому что не хочу, чтобы в этом суде судили Оранжевую революцию, - говорит экс-премьер. - Я не хочу, чтобы здесь были склоки, выяснение отношений между бывщими президентом и премьер-министром. То, что сказал Ющенко, пусть останется на его совести. Бог ему судья, а не я. Я не буду задавать вопроса. Я не хочу радовать Банковую.

Шаг, нужно сказать, мудрый. Хотя что за этим стоит, мы в действительности не знаем...

Ющенко продолжает... Опять критикует соглашение Тимошенко, которое “каждый день отнимает десятки миллионов гривен национального достатка”. А в конце просит Киреева допросить Миллера и Путина.

- Привлечение этих людей позволит лучше изучить все обстоятельства соглашения, - резюмирует экс-президент.

После брифинга во дворе Печерского суда, Ющенко возвращается в помещение, чтобы воспользоваться “черным ходом”. Но сторонникам Тимошенко уже сообщили, что Виктор Андреевич выедет из соседней арки на мерседесе. В машину летят яйца и бутылки, Ющенко сопровождают криками “Ганьба!”

Соколовский возмутился сталинским правосудием

Следующий свидетель - Соколовский. Его возмущает, что его вызывали силой. Еще до начала заседания Богдан Иванович заверял журналистов, что никогда не уклонялся от визита в суд.

- Я приходил, меня вызывали на 10 часов, например, 8-го числа. Простоял до обеда - и никому до меня дела не было, - рассказывает бывший уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности. - Сказали: наверное, не будет (допроса). Я ушел. 10-го числа пришел, написал заявление, что я уезжаю из Киева, чтобы продолжить лечение. Никто не сказал, что будут вызывать... Я находился в санатории «Подолье» Хмельницкой области. Вчера меня фактически задерживает милиция прямо с процедур. Я не понимаю, куда мы идем с такими порядками.

Соколовский солидарен с Ющенко - по газовому делу против Тимошенко нужно допросить Миллера и Путина.

- В этой ситуации сам Бог велел допрашивать российскую сторону. Есть не только Путин. К контрактам причастны и Путин, и Миллер, и его заместители, и многие другие, кто бы внес ясность. Никто не говорит, что мы должны их обвинять или нет. Но получить информацию для правосудия - по-видимому, это святое дело. Но, к величайшему сожалению, украинское правосудие преобразовано в сталинское правосудие, как я вижу.

На вопрос журналистов после допроса, имела ли право Тимошенко давать указания тогдашнему руководителю НАК «Нафтогаз» Дубине для проведения газовых переговоров с Россией, Соколовский говорит:

- Я не знаю законных или подзаконных актов, которые бы запрещали Тимошенко давать личные указания Дубине или любому другому гражданину, например, Ахметову... Мне не известны нормативные акты, которые бы не давали оснований Дубине как главе правления хозяйствующего субъекта не подписывать какие-либо контракты.

После допроса Соколовского Киреев объявляет перерыв.

Прокуроры не хотят свидетелей из России

К камерам во двор суда уже традиционно выходит и обвинение. Прокурора спрашивают, будут ли вызывать в суд Путина и Миллера?

- В суд вызываются свидетели, которые могут дать те или иные показания о происходивших событиях, - рассказывает прокурор Михаил Шорин. - Согласно перечню свидетелей, никто от российской стороны не вызывался. Тимошенко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и власти, поэтому сторона обвинения не намерена допрашивать представителей из России.

Киреев спешит...

По окончании перерыва в зал заседаний вызывают свидетеля защиты - руководителя службы "Батькивщины", тогдашнего руководитель аппарата премьера Михаила Ливинского. Он просит привлечь Сергея Власенко в качестве своего защитника. Киреев отказывает и предлагает Ливинскому дать “свободные показания по делу”.

Свидетель - против допроса без защитника.

- Если у меня нет защитника, подскажите, как я могу воспользоваться своим правом на защиту? - спрашивает он Киреева.

Возникает долгая словесная перепалка.

- Суд не может привести вам за ручку определенного адвоката, - возмущается Киреев.

Сухов время от времени делает ходатайства на действии председателя, пытаясь защитить права свидетеля.

- Путем обращений с заявлениями вы фактически затягиваете рассмотрение дела! - опять вспыхивает Киреев.

В конце концов Ливинский заявляет, что в отсутствие защитника не сможет сегодня свидетельствовать.

Киреев берется за Тимошенко - решает начать ее допрос.

- Учитывая ненормальный ритм работы суда, я не имела возможности изучить показания свидетелей и подготовиться к допросу. На эту минуту я не могу давать показания, - говорит Тимошенко и просит суд перенести ее допрос на 22 августа.

Киреев решает сделать паузу лишь до завтра.

Анна Ященко