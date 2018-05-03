Александра Кужель: слияние нашей партии с Регионами закроет Тигипко президентство

Вчера стало известно о решении Сергея Тигипко влить свою партию в Регионы. Сегодня - о том, что его партийная соратница и давний друг Александра Кужель не последует за ним. Об этом и наш разговор

Александра Владимировна, насколько перспективно решение Тигипко о слиянии партии лично для его карьеры?

Каждый выбирает для себя - женщину, религию, свободу. Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает для себя. Я никого не буду уговаривать, никого не буду осуждать. Я хочу только сказать... Все региональные партийные организации создавались за деньги людей на местах. В эти организации пришли люди, которые хотели серьезных идеологических изменений в этой стране. Многое им решать. Но однозначно, что такой ход закроет для Сергея перспективу президентства.

Разве не странно, что Сергей Леонидович решил сообщить о таком партийном соитии еще до того, как было решение съезда?

Ну нет. У нас прошло заседание политбюро партии. Тигипко объявил о своем решении. Люди стали высказываться, и высказывания иногда были очень резкими. Но у нас очень интеллигентная команда. Руководители организаций разъехались обсуждать это в регионы. В конце концов, я не исключаю самых разных вариантов. Возможно, съезд примет решение лидера, может быть, кто-то уйдет, а возможно, партия расколется. Может быть как угодно. А вы не допускаете, что Партия регионов откажется от такого слияния?

Не допускаю. Партия регионов переварит вас, и не поперхнется…

А вдруг? (смеется) Представляете, они тут все порешали, а съезд не поддержал. Ну я свое решение давно приняла. Я не могу строить Украину, не представляю, как это сделать, в рамках этой команды. Эти люди строят диктатуру.

Политтехнологи, которые сделали Тигипко результат 13% на президентских выборах, потом советовали ему идти работать во власть?

Советы тогда звучали очень разные. Но лидеры обычно сами принимают такие решения. Сергей Леонидович сам принимал решение.

А вы сами-то к Януковичу почему не хотите идти? - Вас бы в список взяли... Не можете простить ему, что он уволил вас после прихода?

Ну что вы? Вы знаете, что я верующий человек. Я когда Янукович стал Президентом, уже после увольнения свечку за него в Иерусалиме поставила. В той команде есть люди, к которым я очень хорошо отношусь. У меня есть мои задачи в политике, в которой я восемнадцать лет, и в жизни. Для чего-то Господь мне дал силы и возможности, для чего-то я писала единые налоги, занималась дерегуляцией, по стране ездила. Это все потому, что я хотела изменений, у меня за восемнадцать лет - ни дома, ни участка.

Что, земельного участка никакого нет?

Пять соток, которые я купила сама себе на Вышгороде. Вчера сын прислал мне смс-ку шутливую: пресса пишет, что ты хозяйка Санаханта (дорогого магазина в центре Киева - авт), где бабло?

Я потом читаю, что муж у меня - главный контрабандист.

Муж на самом деле работает в страховой компании «Просто». Возвращаясь к вопросу Януковича, - я не хочу идти в эту власть. Для меня «честь» - не пустое слово. Я не приемлю диктатуру. Я все-таки говорила, что реформы, провозглашенные Януковичем, делать нужно. Я была готова брать на себя массу негатива. Но те звонки, которые поступают от предпринимателей, не дают мне права вступать в Партию регионов. Они не дадут мне возможности делать то, что я могу и хочу. Пока единственный позитив, который происходит, - это то, что начали строить дороги. Ну не будем уточнять, за какие цены, и за какие откаты строятся. Но тем не менее. А все остальное, какую сферу не возьми – везде ухудшения. Один из самых плохих показателей – выросла преступность. Человек чувствует себя еще более незащищенным. А все остальное: суды, бизнес, медицина? Чем тут хвалиться?

Вы не пытались объяснить Сергею Леонидовичу, что у этого вероятного партийного слияния, кроме политического или политтехнологического аспектов, есть еще и моральная сторона? За него голосовали, как за альтернативу Януковича, а не как за его младшего товарища...

Я не хочу давать оценок. Но то, что сделали с ожиданиями народа помаранчевые вожди, - это еще более безнравственно. Им бы собрать чемоданы и уехать отсюда.

А Сергей Леонидович искренне хочет реформ. Он много делает в правительстве, с тендерными схемами борется, хотя и немного об этом говорит. Все его заработанные деньги он заработал сам.

Регионалы говорят, что вы портите им имидж. Сергей Леонидович простит вам такое несогласие?

А я что, нуждаюсь в чьем-либо прощении?! Я не хочу быть всем хорошей - это верный признак отсутствие хребта...

Записала Маша Мищенко