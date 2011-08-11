Азаров: за угрозы шахтеру ответят губернатор и директор

Судьба горняка шахты «Суходольская-Восточная» Игоря СМЕТАНИНА, рассказавшего после взрыва правду о уровне техники безопасности на предприятии, находится под личным контролем премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заяивл сегодня в Запорожье.

По словам Н.АЗАРОВА, накануне губернатор Луганской области лично заверил его в том, что шахтер трудоустроен.

Кроме того, премьер подчеркнул, что если к нему поступит информация, что это не так, и что действительно, как заявляют профсоюзы, И.СМЕТАНИНУ угрожают, то и губернатор, и директор шахты будут за это отвечать.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область) произошла авария, унесшая жизни 28 горняков.

И.СМЕТАНИН был уволен после того, как в Интернет попало видео, где он рассказывает о тяжелых условиях труда на шахте, о том, что настоящая причина аварии – «потогонная система труда» на шахте.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Трудового движения «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО, И.СМЕТАНИН, который рассказал в интервью СМИ правду о реальных условиях труда в шахте, “скрывается”.

“Я с ним разговаривал. Он дал согласие принять участие сегодня (11 августа) в нашей пресс-конференции. Но после этого разговора с ним говорили милиционеры, с ним вели беседу бандиты и пообещали ему, что его найдут в посадке и никто и пальцем не пошевелит. И человек испугался. Так живут люди в Луганской области”, - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.