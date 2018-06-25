Ющенко проверил свои чувства к украинским девушкам (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор Ющенко вместе с женой Екатериной Ющенко в Государственном музее народной архитектуры и быта Украины НАН Украины в с. Пироговом принял участие в праздновании Ивана Купала.

Президентская чета приняла участие в традиционных купальських забавах – прыжках через костер и пускании огненного колеса.

Напомним, что день Ивана Купала был одним из главных языческих праздников у славян – праздником огня и воды. А традиции прыгать через костер дал начало обычай “очищения огнем”, который является частью культа Ярилы, – бога света, плодовитости и сексуальной силы у давних славян. Поэтому парни и девушки, взявшись за руки, прыгали через огонь не только ради очистки от “внутренней скверны”, но и еще для того, чтобы получить от бога подтверждение “ярых” чувств и благословение на крепкий брак.

Если паре удавалось перепрыгнуть высокое пламя, не разжав рук, жрецы подтверждали согласие божества на супружескую жизнь.

Фото Михаила Маркова / УНИАН