А.Фельдман: Выборы нужны, чтобы восстановить равновесие после плевка из ВР в общество

«Почему я должен уподобляться кому-то и перестраивать себя в свои 99 лет?», – говорит Фельдман. На самом деле ему 47. Сегодня – он руководитель БЮТ в Харьковском регионе и ответственный за избирательную кампанию в Харькове и области. Александр Фельдман не скрывает своего бизнесового прошлого, многомиллионных капиталов и жизненной позиции. Основа его бизнеса – девелопмент и крупные торговые центры, на которых работают тысячи жителей региона. Среди его общественно-политических «активов» – пост президента одноименного Благотворительного фонда (за 10 лет на благотворительность фондом было потрачено около 50 млн. грн.); президента Еврейского фонда Украины и Ассоциации национально-культурных объединений Украины; вице-президента Международного совета еврейских парламентариев, членство в британском Королевском институте международных отношений и др.

Последняя смена городской власти принесла Фельдману проблемы, инициатором которых он называет секретаря харьковского горсовета «регионала» Геннадия Кернеса. Главный харьковский бютовец считает, что административным давлением на бизнес местные власти Харькова ведут политическую борьбу против него и его политической силы в регионе.

Выплеснувшийся за пределы области конфликт уже давно обсуждается в Киеве. С него и начнем…

У НАС НЕТ НИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, НИ ПРОКУРАТУРЫ, НИ СБУ, А ЕСТЬ СЛОЖНАЯ СИСТЕМА «БАРТЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Александр Борисович, не так давно на харьковский офис БЮТ было совершено нападение, нашли хулиганов?

Ваш вопрос уже можно считать риторическим. До этого, кстати, был поджог автомобиля депутата горсовета от БЮТ, поджог торговых объектов, принадлежащих «нашеукраинцам», нападения на активистов общественных организаций и многие другие дикие вещи, которые до сих пор не расследованы на должном уровне.

Лично мне трудно кого-то искать, потому что я – не следователь...

Вообще-то вопрос о правоохранительных органах…

А у нас нет сегодня в Харькове ни следователей, ни прокуратуры, ни СБУ. У нас есть перепуганный город и сложная система «бартерных отношений», которую выстроила городская власть. А как может быть иначе, если одному и тому же человеку надо искать разбойника-хулигана и ему же надо пойти в мэрию подписать своей тете продление бизнесового договора и т.п. Все это взаимозавязано и выстроено под определенную группку авторитетов-чиновников.

Знаете, глядя на действия городских властей, я сначала долго молчал, потом долго пытался убеждать. Прошел год, как новая команда пришла к власти, и стало понятно, что все это не случайные ошибки, а целенаправленная политика. И на каком-то этапе просто по-мужски взорвался: я не могу на это смотреть!

И суть не в конфликте по поводу бизнеса – как городская власть пытается это представить, мол, мы им не подписали бумаги по рынку и они начали нас критиковать. Это глупости. Все гораздо серьезней – методами середины 90-х годов харьковская власть создала нездоровый и непригодный для нормальной жизни климат, атмосферу страха и шантажа, систему поборов и давления на бизнес. Разве можно людей запугивать – мол, в угоду политическим разборкам мы разрушим все, что имеет отношение к лидеру от БЮТ, а вас разгоним… Почему я должен соглашаться с этими методами в своем родном городе?...

ЕСЛИ БОГ ПОМОЖЕТ, ТО БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРАХ МЭРА

Перед прошлыми выборами БЮТ не поддерживал никого из кандидатов на пост мэра Харькова. Вы будете так же поступать и на следующих выборах?

Это была наша большая ошибка. Теперь мы, конечно, будем выставлять своего мэра и бороться за победу.

А самому стать мэром Харькова не было бы интересно?

Я никогда раньше об этом не думал. Я понимал, что у меня другая национальность, я – не этнический украинец, я – еврей, а люди, наверное, больше поддержат своего. К тому же я занимался знакомой мне правозащитной проблематикой, правами нацменьшинств, борьбой с ксенофобией и дискриминацией – мне работы хватало. А сегодня экономические и политические права людей нарушаются в моем родном городе, который я люблю больше любого другого города на свете! Я что, должен мириться с этим и закрывать глаза?!

Если бы в Харькове сегодня все было бы нормально – я бы дал однозначный ответ на ваш вопрос. А так я только думаю. Но скажу откровенно – склоняюсь к мысли, что если Бог поможет, то буду участвовать в следующих выборах мэра. Я просто вижу, к чему все это идет…

И к чему, по Вашему мнению, все идет?

К тому, что будет монополизирована и отдана под контроль оффшорных компаний вся стратегическая инфраструктура города, жилищно-коммунальный комплекс и все, что может приносить деньги городу. Будут доведены до банкротства и распроданы по частям крупные промышленные предприятия и исследовательские институты. Сегодня это идет полным ходом. Осталось «отжать» предпринимателей, и любая независимая сила потеряет в городе экономический базис.

Параллельно сейчас происходит зачистка в общественно-политической сфере: городская община окончательно потеряет рычаги контроля над властью, оппозицию сведут до уровня маргиналов, власть в городе возьмет околовластные криминальные группировки. Харьков превратиться во что-то среднее между Мукачево-2003 и Северодонецком-2005.

После нескольких лет под «криминально-бюрократическим иго» городу будет уже чрезвычайно трудно подняться и возрождаться.

Вы рассчитываете на то, что будут досрочные выборы мэра города?

Я в этом практически уверен. И на счет досрочных выборов горсовета – тоже.

НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ИЗ-ЗА ОДНОГО МОЕГО ОППОНЕНТА ВО ВЛАСТИ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: ВСЕ ЕВРЕИ ТАКИЕ

Возможно ли мирное разрешение конфликта с харьковскими местными властями?

Лично мне не надо мировых соглашений. Мы требуем одного: наказать коррупционеров, отправить в отставку дискредитировавших себя чиновников, изменить формат отношений между харьковчанами, властью и бизнесом, сделать действия городских властей прозрачными и открытыми для контроля громады.

Договариваться с кем-то под столом я не хочу и не буду! Я хочу, чтобы люди поверили в себя, чтобы город предоставил им возможность для самореализации, чтобы они не ходили и не стонали, что не могут подписать свои договора, что у них забирают площадку или 50% бизнеса.

В конце концов, я воспринимаю процессы в Харькове глубже и не хочу, чтобы из-за одного моего оппонента люди говорили: «все евреи такие», – потому что он той же национальности, что и я.

А в Харькове вокруг БЮТ можно объединить силы, которые называют себя демократическими?

Уметь дружить – высочайшее искусство, а воевать и спорить – это самое примитивное и самое легкое. Сможем ли перебороть в себе чувство соперничества и зависти друг к другу, удастся ли до конца выстоять – большой вопрос. Но я точно первым договор не нарушу.

СКОРЕЕ ВСЕГО В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ НЕ БУДЕТ СОЦИАЛИСТОВ, ДИСКРЕДИТИРОВАВШИХ СЕБЯ ПОЛИТИКОВ

Давайте о большой политике. На Ваш взгляд, зачем нужны внеочередные парламентские выборы? Ведь главные причины политического кризиса не разрешены, и эксперты сомневаются в существенном изменении состава ВР. А то же двоевластие и тот же паралич судебной системы никуда с выборами не денутся.

Выборы необходимы. Важно понимать, что как бы парадоксально это ни прозвучало, но досрочные выборы нужны не политикам, а в первую очередь самим людям. Они нужны для того, чтобы восстановить равновесие после «плевка» из Верховной Рады в общество, после унижения, связанного с поступком Мороза, Кинаха, с предательствами депутатов. Хотя это и касается только людей с достаточно высоким уровнем политической культуры и самоуважения. Но ради этих людей – выборы оправданы.

Я также не согласен, что не будет изменений в парламенте. Какой бы ни был результат – моральные принципы работы депутатов уже однозначно будут другие. Уверен, что будет стыд перед предательством, страх перед враньем. Это даст абсолютно иную расстановку сил. К тому же, в следующем парламенте, скорее всего, не будет социалистов, не будет дискредитировавших себя политиков.

БЮТ и «Наша Украина» уже договорились, что не будут создавать коалицию с Партией регионов. А что будет, если они не смогут создать коалицию и между собой?

Человек, который идет просить дождя и не берет с собой зонтик – даром идет и ничего не получит. Мы уверены, что у нас получится блок с «Нашей Украиной». Во всяком случае, мы к этому стремимся. Но все зависит от того, как люди отработают эти выборы.

БЮТ, например, очень серьезно почистил свой избирательный список. У нас не было ни скандалов, ни торговли местами, ни теневых договоров. Юлия Владимировна сказала: кто наберет большее количество голосов – тот и будет, кто меньшее – с тем попрощаемся. И критерием будет только одно – конкретное дело.

А когда после выборов соберутся те, которые прошли, они уже не смогут так цинично врать и так цинично переступить через обязательства, взятые перед избирателями, не смогут изменить свой политический вектор на 180 градусов.

«КОЛБАСНО-БАКАЛЕЙНЫХ» ИЗБИРАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ НЕ БЕЗРАЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО

Повлияет ли на результат выборов последние повышения пенсий и зарплат от имени правительства Януковича?

Я думаю, нет. Все-таки «колбасно-бакалейных» избирателей в Украине не безразмерное количество, и они уже определились. Если мы говорим о людях, которые думают о современной стране, о европейском векторе развития, о том, что мы сами себя уважаем, – то нет.

Если говорить о Харькове, который я представляю, то это центр интеллигенции, студенчества, молодежи, это люди, совершенно другой культуры, и их нельзя купить пакетом гречки. Они смотрят на качество жизни, на перспективу, которая открывается.

И сколько из этих людей проголосует на выборах за БЮТ?

На прошлых выборах мы практически с нуля сделали 13%. Думаю, что в этот раз будет 25%. Думаю. Хочу. И буду стараться.

Чтобы набрать желаемые 25%, наверное, вам нужно будет использовать какие-то особые приемы, чтобы повысить личную привлекательность и Юлии Тимошенко, и БЮТ в целом в таком непростом восточном регионе, как Харьковщина?

С личной привлекательностью у Юлии Тимошенко и так все хорошо. А у БЮТ есть серьезный ресурс для роста – это глубинка, это разочаровавшиеся, это те, кто не ходит на выборы. Мы дойдем до каждого, и будем строить кампанию на позитиве и на уже сделанных конкретных делах.

Ну и, конечно, городские власти нам помогают и еще ни раз помогут своими абсурдными действиями.

ПРИЯТНЕЕ ТЫСЯЧУ ПОТРАТИТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ, ПЕНСИОНЕРУ ИЛИ ИНВАЛИДУ, ЧЕМ МИЛЛИОН – НА ПОЛИТИКУ

Скажите, сколько процентов денег от Вашего бизнеса идет на политику?

Точных цифр я даже не знаю, попытаюсь ответить по-другому. Мы тратим серьезные деньги на благотворительность, на помощь людям, на возрождение Харькова. Это происходит в независимости от выборов и перевыборов. За десять лет работы нами потрачено около 50 млн. грн., по самым средним, приблизительным подсчетам.

Есть также расходы, связанные с организацией избирательной кампании, о которых могу сказать одно – они немалые, и лучше было бы все эти деньги потратить на непосредственную помощь людям.

Знаете, у денег, потраченных на политику, пиар, анти-пиар и прочее – есть одна особенность: они не приносят удовлетворения. Гораздо приятнее и, если хотите, более правильно – тысячу потратить на то, чтобы помочь конкретному ребенку, пенсионеру или инвалиду, чем миллион – на политику.

Как Вы относитесь к старой-новой теме отделения власти от бизнеса?

Пока это слова. У нас сегодня нет такого понятия, как чистая политика. Чистой политика будет тогда, когда закончится приватизация, установятся нормальные законы, очистится от коррупции судебная и правоохранительная система. Тогда в политику незачем будет идти бизнесменам. Незачем и некогда будет!

ДЕРЖАТЬСЯ ВСЕ ВРЕМЯ ЗА ЮБКУ ТИМОШЕНКО, А ПОТОМ ГОВОРИТЬ О СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОСТИ – НЕЧЕСТНО

Вам было легко принимать для себя решение о сложении депутатских полномочий? Правду ли говорят, что фракция БЮТ чуть ли не строем писала эти заявления?

У нас действительно не было проблем. А у меня не было никакого дискомфорта. Нам объяснили ситуацию. Раз ты прошел по спискам блока, не продался, не ушел, то как ты можешь сказать, что у тебя другое мнение? Тогда это уже не команда, а сброд. А если ты команда – то изволь выполнять волю большинства.

Вы что, думаете, я не хочу спокойно жить? Но я не хочу жизни загнанного третьесортного человека, не хо-чу! И я готов за это не только заявления писать, но и бороться.

Но среди тех, кто остался в так называемом БЮТ-2, есть достаточно интеллигентные и свободные люди. Почему они не поддержали решение фракции?

Каждый выбирает для себя и делает свое дело. Но я считаю: если ты пришел по спискам этой партии, если ты там не засланный казачок с целью сделать «козью морду» и уйти – то ты должен остаться с партией. Держаться все время «за юбку» Тимошенко, въехать на спине лидера в парламент, а потом говорить о независимости и собственной уникальности – это нечестно и непорядочно.

А всем тем, кто написал заявления о выходе из фракции, места в новом списке обещаны?

Каждый получил свой фронт работ, и если успешно справится, – то да. Сегодня нет истерии, нет внутренней грызни, зато есть понимание, что результата можно добиться только вместе.

А что делать с чистотой списков на местах?

То же самое. Сегодня на местах – от района до области – у каждого человека будет свой фронт работ и количество избирателей, которых он приведет. Никаких знакомых, договоренностей, команд из Киева. Наш лидер придумала очень хорошую схему: количество избирателей – это количество очков, сколько очков – такой у тебя рейтинг и такой твой номер в списке. Все чисто, прозрачно и просто.

Я, например, сказал своим ребятам в Харькове: «Если кто-то хочет уйти, у кого-то проблемы с бизнесом – честно уйдите. Не надо вставать и делать заявлений, просто не приходите на следующую встречу. Я никого не буду преследовать и говорить, что он предатель. Но сделайте выбор сейчас».

Останется у меня четыре человека? Я наберу людей, которые хотят работать, и в зависимости от результата они будут в местном списке. Не блатные, а те, кто это заработал трудом.

Если в Харькове вас так достают местные власти, не было ли мысли свернуть там свою деятельность?

Да при чем тут простые харьковчане к «временщикам»? Сколько их было при мне – мэров, губернаторов или других деятелей с неправильным пониманием жизни!

Разве можно из-за них менять свои внутренние убеждения? Разве можно бросать свой город только из-за того, что кто-то создает трудности?..

Почему я должен уподобляться кому-то и перестраивать себя в свои 99 лет?..

Чем больше будут создавать трудностей, тем больше мы будем вкладывать в город и делать для людей. Это мое отношение к жизни, а оно закладывается родителями и остается навсегда. Меня таким Бог создал, я таким и буду.

Беседовала Елена Милосердова