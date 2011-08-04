Богомолец говорит, что дифирамбов Януковичу не пела

Известный врач и общественный деятель Ольга БОГОМОЛЕЦ подтверждает, что действительно направила письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но при этом заявляет, что его содержание несколько отличается от того, что распространяется СМИ.

Как пишет “Український тиждень”, свои оригиналы писем врач предоставила редакции издания.

О.БОГОМОЛЕЦ утверждает, что послала В.ЯНУКОВИЧУ открытое письмо-благодарность в связи с разрешением проблемы незаконной застройки Александровской больницы, а также письмо о разбойном нападении на Музей домашней иконы в г. Радомышле Житомирской области.

В частности, в одном из своих писем от 25 июля О.БОГОМОЛЕЦ пишет: "Довожу до вашего сведения вопиющую ситуацию, которая сложилась вокруг расследования нападения на музей "Замок Радомысль", которое произошло в ночь с 14 на 15 мая 2011 года в г. Радомышле (Житомирская область)".

Дальше врач описывает весь конфликт и заканчивает просьбой разобраться в этой ситуации.

"Между тем, за последнее время мы все убедились, что Вы, господин Президент, заботитесь об исторических и культурных памятниках Украины, в частности, защитив от уничтожения Александровскую больницу и парк Богомольца в Киеве. Мы верим, что и в этом случае, еще раз взяв вопрос под свой личный контроль, Вы сможете дать отпор коррупционерам и восстановить справедливость", - говорится в письме.

Второе письмо касается конфликта вокруг Александровской больницы, в котором автор выражает благодарность за разрешение проблемы.

"Поэтому мы искренне благодарны Вам, господин Президент, за то, что Вы в течение короткого времени смогли решить проблему в интересах общества. Ведь именно благодаря Вашему личному контролю за конфликтной ситуацией Киевсовет на последней сессии отменил собственное решение от 2003 года о выделении 0,45 га земли компании "Житлобуд" для строительства многоэтажки на склонах парка Богомольца. От имени общины г. Киева хочу еще раз выразить Вам, господин Президент, глубокую благодарность и уважение за Вашу принципиальную позицию, последовательность в борьбе с коррупционной системой в Украине и за то, что учтено мнение граждан”, - говорится в письме.

Далее О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что “подобные противостояния между людьми и коррупционной системой, в которой срослись интересы власти и крупного бизнеса, приводят к возникновению в обществе очагов сопротивления, которых с каждым днем становится в Украине все больше. Именно активное сопротивление граждан, защита ими своих прав является предпосылкой рождения в нашем государстве цивилизованных общественных отношений и будущего гражданского общества”.

“И Ваша роль, господин Президент, в этом процессе является ключевой. Ведь во многом именно от Вас зависит, кто победит в противостоянии – общество и его интересы или же существующая коррупционная система. И я верю, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сопротивление коррупционеров и защитить права людей", – говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 3 августа пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил представителей украинской интеллигенции за поддержку его курса на борьбу с коррупцией.

При этом на официальном сайте Президента было размещено открытое письмо представителей интеллигенции на имя В.ЯНУКОВИЧА в поддержку борьбы с коррупцией.

В частности, в этом письме говорится, что "когда мы видим реальные конкретные шаги по преодолению коррупции, которые Вы делаете, мы осознанно и уверенно поддерживаем Вас на этом пути".

“Український тиждень” отмечает, что письмо представителей украинской интеллигенции к Президенту был якобы инициирован О.БОГОМОЛЕЦ.