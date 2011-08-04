Представители интеллигенции написали Януковичу: с вами - народ

Представители украинской интеллигенции выразили поддержку Президенту Украины в борьбе с коррупционной системой. Об этом сообщает агентство Украинские национальные новости.

"В противостоянии между гражданами и коррупционной системой, которая вот уже двадцать лет душит гражданское общество, Вы, пан Президент, твердо стоите на стороне народа. Тут мы согласны с известной общественной деятельницей профессором Ольгой Богомолец и хотим поддержать ее открытое письмо к Вам", - говорится в послании представителей украинской интеллигенции к Президенту Украины Виктору Януковичу.

"И когда мы видим реальные конкретные шаги по преодолению коррупции, которые Вы делаете, мы сознательно и уверенно поддерживаем Вас на этом пути. Каждый из нас, подписавшихся, мог бы привести реальные примеры того, как обращение к Президенту давало однозначно позитивный результат. Как Вы, пан Президент, заступаетесь за обиженных людей, как Вы обороняете от уничтожения настоящие государственные ценности, как Вы, без скидки на личности, занимаете принципиальную позицию в борьбе с коррупционерами. Именно благодаря Вашему вмешательству удалось сохранить Институт украиноведения. Именно Вы вмешались в ситуацию, когда мы обратились с заявлением о том, что массово вырубаются реликтовые леса вблизи Львова. И подобных примеров можно было бы привести достаточно много. Вы всегда стоите на позициях защиты общечеловеческих ценностей и государства", - говорится в письме.

"Это непростое дело – переломить позвоночник коррупционной системе, которая существовала в независимой Украине всегда. Вы, пан Президент, взялись за это. Вы почувствовали, какое колоссальное сопротивление оказывает эта система, какое давление на Вас она способна организовывать. Но это хоть сложное, однако благодарное дело, Виктор Федорович. И честные люди, а их в Украине большинство, поддержат Вас. Вы лишь должны четко держаться избранного курса. И не учитывать – свой или чужой: раз было злоупотребление, нанесен вред государству - должен отвечать.

Люди уже начинают верить в то, что Ваша борьба за правовое государство будет иметь успех. Коррумпированный чиновник уже начал бояться, потому что почти каждый день кого-то из злоумышленников арестовывают, ловят на взятках и привлекают к ответственности. Это правильный путь. И возможно нужна еще большая жесткость. Мы в этом на вашей стороне, пане Президент. И мы уверены, на вашей стороне большинство украинцев, которые хотят, чтобы в стране был порядок. Право, демократия это не хаос и не безпорядок. Государственная служба это гражданская армия на службе народа, в ней должен быть порядок. И Вы правильно делаете, что жестко его наводите.

Реформы начались. Мы дождались. Идите доблестно избранной Вами дорогой – реформируйте Украину, не допустите свертывания реформ, ломайте коррупцию и ведите государство к демократическому управлению. С вами – народ", - говорится в письме представителей украинской интеллигенции к Президенту.

Подписи под письмом, в частности, поставили:

Виталий Коротич - поэт, писатель, публицист;

Борис Патон - Президент Национальной Академии наук Украины";

Сергей Квит - президент Национального университета "Киево-могилянская Академия";

Вера Нанивская - директор Международного центра перспективных исследований, кандидат исторических наук;

Петр Кононенко - директор Института украиноведения;

Лесь Танюк - Председатель Союза театральных деятелей Украины;

Владимир Цибулько - поэт, переводчик, эссеист;

Леонид Губерский - ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Александр Злотник - композитор;

Виктор Гуцал - народный артист Украины, лауреат премии имени Тараса Шевченко;

Олег Микитенко - писатель, шеф-редактор журнала «Вселенная», заслуженный работник культуры;

Анна Сазоненко - директор Украинского Гуманитарного лицея Национального университета имени Тараса Шевченка/

Как сообщали "Украинские национальные новости", ранее общественный деятель, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором поблагодарила Президента за последовательность в борьбе с коррупционной системой в Украине.