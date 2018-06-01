Юрий Шухевич: Решение суда о моем отце - это попытка шапкой заслонить солнце

Вчера Высший Административный суд оставил в силе решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения Роману Шухевичу звания Герой Украины.

Решение суда не вызывало шока. Оно было предсказуемым. Власть, похоже, моделирует историю по образцам советской историографии. Но мы воспользовались случаем, чтобы поговорить о Романе Шухевиче, которого советская власть боялась так, что даже убив его, тело его не похоронили, а сожгли и развеяли пепел, - с его сыном Юрием, приехвшим на суд.

С вашей точки зрения, судья Штульман проявлял интерес к вашему отцу как исторической фигуре или ему просто надлежало выполнить процессуальную часть в снятии звания Героя, что он и сделал?

Никто из них не хотел видеть тех личностей, с которых они снимали звание Героя (вчера ВАСУ оставил без звания Героя и Бандеру - Ред.). Там были много нарушений в суде первой инстанции. Мы обращали внимание на юридические ошибки, которые были допущены донецкими судами в снятии звания Героя с Шухевича и Бандеры. Но на это никто не обратил внимание. Они, как я думаю, вынесли заказное решение. И заказ, похоже, был из другого государства.

Если бы вы, как истцы, привели в суд перед ясные очи судьи Штульмана родственников Ирины Райхенберг, которую от гестапо еще девочкой спас Роман Шухевич, они стали бы свидетельствовать в интересах вашего отца, может, это изменило бы сценарий судебного разбирательства?

Ну что вы? Да, в Киеве живет сын упомянутой вами Ирины. Но для чего? Об этом не было речи. Была речь лишь о том, что Ющенко издал незаконный указ. Вопрос шел лишь вокруг этого. И каков механизм последующей отмены президентского указа, неизвестно. Да, Ющенко издал указ. Но на момент рассмотрения кассационных жалоб президентом стал Янукович. Поэтому, интересно, как будет действовать дальше Янукович.

Кстати, о Ющенко. Он поиздавал указы о звании Героев Шухевичу и Бандере, но не объяснил обществу, половина которого мозгами застряла в СССР, свое решение. Где при этом детальная, и даже переведенная на русский, подробная биография Шухевича или Бандеры? Где художественные фильмы? Где большая разъяснительная кампания?

Согласен, что потеряно много времени. Но это не означает, что нынешняя власть может так безответственно относиться к этим вопросам. Не забывайте, что Украина едина. Есть миллионы людей, которые совсем иначе смотрят на фигуру Шухевича и Бандеры, чем украинскую суды. Нужно считаться с этим. Нашим руководителям следует хотя бы для себя выучить эту историю и соответственно реагировать. Потому что значительная часть украинцев не являются совками и немного иначе смотрят на нашу историю. Решение судов - это попытка шапкой заслонить солнце. А это не удастся, потому что все больше людей осознают себя украинцами, понимая, что мы имеем свою историю. Она не писана в Москве. Не писана в Варшаве. Она написана кровью и страданиями миллионов людей, среди которых Бандера и Шухевич. А сейчас лишь продолжаются попытки ее фальсифицировать.

Я сравнила, что написано о вашем отце в российской Википедии и в украинской. А именно, как подают период сотрудничества с немцами русские составители и украинские. Разница ощутимая. Вам не кажется, что следует дать ясное толкование этого периода - сотрудничества с немцами?

Согласен.

Ваш отец сотрудничал с Абвером еще до 1940 года? Да. Он не мог не быть на стороне Германии (не имеет значения какой - гитлеровской или кайзеровской), потому что это был наш естественной союзник в той сложившейся ситуации. Ни Польша, ни Франция не могли нас поддержать. Волей-неволей, других союзников нам не было дано. Союзников не выбирают, союзников Бог дает.

Отец принимал участие в создании и обучении батальонов «Нахтигаль» и «Роланд»? Да. Их были восемьсот человек. Но отмечу при этом, что российские военные формирования, которые сотрудничали с немцами, насчитывали свыше двух миллионов. Их в России не предают анафеме. Потому что понимают, что они воевали не против России, а на стороне немцев против Союза.

Вот мы с вами говорим о Бандере, Шухевиче... В Рангуне (ныне Янгон, бывшая столица Бирмы. - Авт.) стоит мавзолей Аун Сана, который формировал на стороне японцев части, воевавшие с британцами. То есть на стороне гитлеровской колиции. Аун Сан погиб в 1947 году, а в 1948 году, благодаря армии, основанной им, Бирма была провозглашена независимой. И бирманцы построили ему мавзолей.

Идем дальше. Чандра Босс, лидер индийского освободительного движения, тоже формировал части, которые на стороне японцев воевали с англичанами. Он погиб в автокатастрофе в 1946 году... Он считается национальным героем Индии. В Ираке в Багдаде одна из центральных улиц названа именем Рашида Гайлани, он поднял восстание против британцев, которое было подавлено. Гайлани сумел добраться из Турции в Европу, из арабов сформировались части для корпуса F, которые на Северном Кавказе готовились к тому, что когда немцы преодолеют Кавказский хребет, то пойдут на Ближний Восток воевать с ними против британцев. Наконец, вспомним: Гамаль Абдель Насер сотрудничал с итальянцами, предлагал услуги Гитлеру. Прошло время - Насер стал президентом Египта и Героем Советского Союза. Эти люди воевали за независимость своих государств, не брезгуя таким союзником как Германия, и это не мешает им быть героями своих государств, а некоторым и героем СССР. Об этом молчат.

Он хорошо играл на фортепиано. Ему пророчили большую карьеру пианиста. Он не был жестоким, но был твердым и дисциплинированным человеком.

А Роман Шухевич не был бабником?

Простите?

Ну он же нравился женщинам?..

Времени у него на это совсем не было...

Теперь вопрос о вас. В 1948 году вас, 15-летнего, схватили, когда вы хотели похитить родную сестру из интерната в Донецке. Вы хотели забрать сестру, потому что ваш отец боялся, чтобы интернат не испортил ей мозги?

Да. Я уже сам сбежал из интерната из Чернобыля, приехал во Львов, подполье было сильным, я нашел отца. Он был очень рад, и попросил меня с его связной забрать сестру. Потому что сестра не уехала бы из интерната с незнакомым человеком. Сестра дальше ехала бы со связной. А я бы добирался на крышах вагонов. Там меня и схватили. Дали десять лет лагерей.

Но сестра вернулась после техникума во Львову и побеги советской пропаганды выветрились из нее очень быстро.

Где вы встретили новость об убийстве отца?

В лагере. Меня привезли на опознание.

Это вопрос я задавала всем воинам УПА, которые остались в живых. СССР во времена УПА уже был сверхмощным государством с атомной бомбой. На что рассчитывали ребята из крыивок?

Атомная бомба не поможет, когда страна идет к внутреннему распаду. Мой отец всегда верил, что СССР распадется. Он никогда не сомневался, что Украина будет независимой. Иначе он бы не отдал свою жизнь этой борьбе.

Беседовала Маша Мищенко