Что происходит в БЮТ?

То, что власть хотела бы нейтрализовать до парламентских выборов не только лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, но и всю партию – совершенно очевидно. А то, каким образом она пытается это сделать, можно судить по последним информповодам, которые создают спикеры регионалов. Время от времени на контролируемых властью ресурсах появляются небезынтересные материалы... Так, одно издание преподносит текст, «исследовав», в какой зоне будет сидеть ЮВТ и как ее там встретят. В этом же номере появился текст, где журналист со ссылкой на «источники» утверждает, что Тимошенко предрекает предательство и будущий захват ее партии одним из ее нынешних соратников. (Якобы возглавить партию намеревается Наталья Королевская). Любопытно, что материал перепечатали десятки Интернет-СМИ. А такая мощная реаппликация никогда не бывает бесплатной.

Ссылка на «источники» для добросовестного журналиста - возможность обнародовать полученную анонимно достоверную информацию, но для не очень щепетильного в профессиональном плане -прекрасная возможность запаковать в текст обычные слухи, сплетни, и свои собственные чаяния. Или чаяния Администрации Президента.

Дальше. Не далее как вчера нардеп-регионал Елена Бондаренко объявила, что глава оппозиционного правительства Сергей Соболев отдыхает со своими пятью детьми в Париже. Как бы главный ее вопрос: где тумбочка, откуда берутся такие деньги? Но регионалка при этом размышляет еще об отношениях Соболева и Тимошенко. Мол, устал, наверное, Соболев от этого шоу, устраиваемого в суде их лидером, вот и сидит четвертую неделю где-то на Елисейских полях... А, может, и не так совсем... Может просто жена "загрызла"...

В тот же день к теме "Соболев против Тимошенко" подключился коллегаБондаренко - нардеп Олийнык. Или, скажем так, его подключили - и вытянули из архива цитату Сергея Соболева десятилетней давности, о том, что неправильно было назначать вице-премьером Юлию Тимошенко (речь идет о периоде ее первого вице-премьерства в 2000 году в правительстве Ющенко). Напомним, что это был один из самых светлых политических периодов Тимошенко, когда были отменены бартерные расчеты и погашены многомиллионные задолженности по зарплатам. После сказанного Соболевым произошло много событий: в РФ были закрыты все дела по ЮВТ, Ющенко не без помощи Тимошенко стал президентом и уже не без своей "помощи" - перестал им быть. Сам Сергей Владимирович стал депутатом по списку БЮТ. Да и главой оппозиционного правительства по желанию ЮВТ.

Одним словом, Соболева вчера вспоминали часто... Поездку в Париж народный депутат Украины может себе позволить. А что касается его молчания - он пообещал на следующей неделе после приезда их Парижа ответить на все вопросы УНИАН.

Члены БЮТ убеждены, что те, кого хотели купить и те, кому ломали хребты, уже давно ушли из фракции. Сейчас БЮТ осталась со своим основным закаленным составом.

Теперь о Наталье Королевской, которой приписывают то, что она нацелилась на кресло Тимошенко. Насколько известно автору этих строк, Наталья Королевская встречается с Тимошенко. В начале следующей недели она выступит с заявлением по поводу «публичной ссоры», которую считает абсолютной политтехнологией. Сама Королевская категорически отрицает сотрудничество с властью, и утверждает, что как член бютовской команды делает все, чтоб ЮВТ принимала участие в будущей избирательной кампании. Бютовцы тоже конфликт отрицают. Подобный публичный конфликт выгоден власти: для «распиаривания» темы раскола Батькивщины и для создания иллюзии, что грядет скорый переход «Батькивщины» под контроль власти. Но, наверное, он выгоден и отдельным соратникам ЮВТ. Внутрипартийная конкуренция за внимание и признание лидера в Украине иногда принимает самые уродливые формы. Имидж самых преданных, самых верных соратников Тимошенко (тем более подсудимой и гонимой властью) - тоже плюсы к рейтингу и дает кое-какие рычаги партийного управления.

Но является ли «молчание» Соболева и якобы ссора Тимошенко с Королевской показателем яростной внутрипартийной борьбы и готовностью к массовому исходу и «продаже» партии? Напомним, что сейчас во фракции БЮТ чуть больше ста народных депутатов. Они поделены на две группы, каждая из которых по две недели дежурит в суде. Дежурство в суде предполагает не только слушание дела, но и риск получить травмы от «Грифона», способность мгновенно мобилизоваться и принимать решения, как было перед вероятным арестом Тимошенко, и быстро давать комментарии прессе. Кроме того, это откровенная заявка власти: мы не боимся. И каждый раз в Печерском суде полный зал народных депутатов, среди которых заместители руководителя фракции. Более того, в зал за час до заседания приходят и журналисты, и помощники нардепов, которые пытаются занять места в зале для самих нардепов. Нередко журналистам даже приходится конфликтовать с помощниками за места в зале суда. Конечно, единство фракции, демонстрируемое в суде, - это лишь витрина парламентско-партийной жизни фракции. Но состояние витрины хоть и косвенно может служить сигналом того, что происходит в самом "здании".

Среди народных депутатов, активно работающих на процессе, Роман Забзалюк. Он руководитель Центральной ревизионной комиссии партии. То есть фактически он держит руку на пульсе региональных организаций партии.

В комментарии УНИАН он, в частности, сказал:

- Слухи о якобы «страстях, кипящих в партии» генерируются в Администрации Президента Украины. Это лишь одна из попыток расправиться с представителями национально-демократически сил Украины, начиная с лидера и заканчивая партией Батькивщина, которая является стержнем, которая консолидирует граждан. Поэтому, комментируя провокационные заявления в отдельных СМИ, могу провести аналогию с такими же провокациями, которые устраивала власть во время избирательной кампании на местных выборах 2010 года во Львовской, Киевской, Тернопольской областных организациях, где режим Януковича брутально пытался путем вживления подготовленных провокаторов нейтрализовать и снять с избирательной гонки наши партийные организации. Аналогичным образом можно и нужно рассматривать провокации вокруг партии «Батькивщины». Что касается конкретных обвинений конкретных нардепов, то я рекомендую СМИ на эту тему пообщаться с самой Натальей Королевской, которая даст обоснованный исчерпывающий ответ. Но в целом, сценаристам таких пьес, которые живут в Межигорье, хотелося б подчеркнуть, что партия Батькивщина состоит из огромного количества территориальных парторганизаций. Это более чем 600 000 граждан Украины (членов партии), которые осознают угрозы от уголовной олигархии и исповедуют принцип демократического централизма, это значит, что стратегические решения для партии принимает не фракция, не областная отдельная организация, а съезд партии. И народные депутаты члены фракции БЮТ-Батькивщина - неотъемлемая часть огромного партийного коллектива. Даже теоретически невозможно представить, что кто-то проведет фальшивый партийный съезд. Я как председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии утверждаю, что несмотря на запугивания лидера и активистов, партия, как никогда консолидируется и монолитно работает. Более того, наведу статистику. За последний месяц в Батькивщину вступило вдвое больше людей, чем за тот же месяц прошлого года. А это 68 тысяч людей.

А это 68 тысяч людей.

Это же мнение разделяют и другие члены команды БЮТ.

– Разброд и шатание в партии - это мечта регионалов, – говорит в комментарии УНИАН народный депутат Украины Юрий Прокопчук. – Наша партия сплоченная, сильная и настроенная на борьбу. Сценарии расколов партии плодят регионы. Это понятно, их рейтинг падает. Целые ячейки ПР выходят из партии. Мы даже не рассматриваем сценарий заключения Тимошенко под стражей.

Игорь Грынив, народный депутат Украины, один из политтехнологов БЮТ, тоже охотно дал комментарий на эту тему:

- Что касается сообщений относительно непорядка в партии, которые плодят спикеры ПР, то совершенно очевидно, что они начали избирательную кампанию. Заметим, что все нардепы-регионалы в отпусках, остались лишь Олийнык и Бондаренко, люди из штата пропагандистского блока и спикеры самых грязных заявлений.

Ситуация во фракции БЮТ - стабильна и понятна. Хотя слово "стабильная" не совсем уместно, когда лидера политсилы судят ни за что. Преследования Тимошенко отложили все былые политические дискуссии и разногласия, происходит все большая консолидация вокруг персоны Тимошенко и готовность защищать лидера. Более того, такие судебные процессы консолидируют не только политсилу, но и общество. Люди все больше понимают, что осуществляются несправедливость, их хотят запугать, а потом они в любой момент могут оказаться на месте Тимошенко. Уверяю: никаких дискуссий, кто завтра будет лидером в блоке, не происходит. Лидером есть и будет Тимошенко. Она и будет лидером списка. Учитывая циничность и беспринципность власти, мы не исключаем дальнейших попыток ее посадить. Но ни в управлении БЮТ, ни в самой партии ничего не изменится. Половина населения не знает, есть или нет Тимошенко в парламенте. У нее есть позиция и ее местонахождение не меняет конфигурацию. Она первый номер в головах людей, которые придут на выборы. А что касается искусственных формул «захвата партии», мне жаль тратить время на абсурдность сценариев. Это исключительно политтехнологическая компании.

Елена Мигачева