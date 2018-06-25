Салий: ”Над нами смеется даже Клинтон. Я не знаю, какого мнения о нас Моника...”

Во вторник и. о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам транспорта Иван Салий устроил в здании городского управления ГАИ брифинг. Впрочем, официальное мероприятие, посвященное возобновлению шести стационарных постов ГАИ на въездах в город, было больше похоже на шоу. Иван Салий возмущался происходящим на дорогах, ссылаясь на публикации в прессе и не стесняясь в выражениях. «Крепкий хозяйственник» распекал гаишных начальников, начальственно «тыкал» им, а одному из них сказал: «Как ты работаешь?.. Я тебе говорил: похудей!» «Ты скажи, как думаешь, а я скажу, как правильно», – бросил он другому. Слово «кошмар» чаще других звучало из уст чиновника.

А началось все банально. Иван Салий сравнил жертвы на столичных дорогах с потерями в афганской войне, где, по словам чиновника, погибло четырнадцать тысяч человек. «На дорогах Украины за год гибнет семь с половиной тысяч здоровых молодых женщин и мужчин, которые могут рожать и быть хорошими родителями», – сказал Салий. По словам главного столичного транспортника, в Киеве гибнет триста тридцать человек в год. «Каждый день в среднем по одному человеку».

Так дальше жить и умирать нельзя, считает чиновник. «Когда приехали министры европейских стран по транспорту, они ужаснулись этим цифрам и поставили задание до Евро-2112 уменьшить как минимум вдвое травм на наших дорогах», – поделился он информацией с журналистами. В качестве положительного примера поведения на дорогах Салий чаще всего приводил любимые Хельсинки. «Там сидят за большим экраном девочки и офицеры ГАИ и смотрят, что происходит на дорогах. Помогают водителям, говорят им по рации, что делать», – сказал он и пообещал, что будет воплощать подобную систему в украинской столице. Правда, этому мешает отсутствие соответствующей законодательной базы. Так, чтобы установить такую систему наблюдения, необходимо провести тендер. У нас же существует глупое условие: в тендере должны принять участие три участника. «А их в природе не существует. Потом каждая бабушка Параска может в суд подать и остановить тендер… Все смеются над нами, даже Клинтон. Я не знаю, какого мнения о нас Моника… Даже марсиане уже смеются», – Салий был в ударе.

По делу. Итак, уже с августа или с сентября движение в столице будет подвержено большему регулированию. По центральным улицам ограничат передвижение маршрутных такси малой вместимости (до 19 особ). Кроме того, жестко будет регулироваться въезд грузовых автомобилей в сердце столицы. А вообще, как сказал Салий, «маршруточников надо поэтизировать, а то у нас герои в сериалах одни бандиты. «Убивают с такой романтикой на экране».

Кроме того, на некоторых центральных улицах уже установлены видеокамеры, они зафиксировали «машины-нелегалы» – автомобили, у которых не было разрешений для проезда по центру города. Соответствующие пропуска стоят немало: 173 гривни разовые, 1650 – годичные.

Ну, и самое главное. До конца 2007 года в Киеве восстановят стационарные посты ГАИ, которые будут «фильтровать» въезд в город. Министерство внутренних дел Украины примет решение о возобновлении работы шести таких стационарных постов на основных въездах в город. Это Обуховская, Одесская, Житомирская, Броварская, Бориспольская и Вышгородская трассы. На постах ГАИ, которые были ликвидированы в 2005 году, будет установлено видеонаблюдение. Планируется также создать транспортные терминалы, состоящие из объектов сервиса, технического обслуживания и заправочных станций. Стоимость установления одного терминала составляет 100 млн. грн. Правда, есть тут серьезная проблема. Землю, на которой будут установлены КП, по словам Салия, «давно раздерибанили», и придется их делать прямо на зеленых насаждениях, «там, где кепку кинешь».

Словом, все эти меры, по словам транспортников, должны облегчить движение в столице. Кроме того, по их мнению, столице необходимы еще два моста. («Делаем мост на Троещину. Тридцать пять лет обсуждаем тему», – сказал Салий). Город также нуждается в окружной дороге и современных развязках, а у нас пока только одна такая – на станции Выдубичи.

В заключении Салий посетовал на несоблюдение законов на дорогах. «Водитель должен быть ударником коммунистического труда и отличником дорожного движения», – заключил начальник. При этом тактично умолчал о том, что количество пробок на трассах увеличилось, в частности, благодаря упразднению трамвайных и троллейбусных маршрутов. Также одна из причин дорожного беспредела – беспредел строительный, когда на одном пятачке возводится десяток «свечек». При этом не учитывается тот факт, что эти дома также требуют соответствующих развязок. Интересно то, что и транспортный, и строительный беспредел набирал свою силу, когда Салий занимал не последние посты в столичной власти. Так чего теперь ему возмущаться беззаконием на дорогах? В связи с этим вспоминается роман «Двенадцать стульев»:

«Паша Эмильевич проявил в розысках стула большое упорство. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:

– Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже».

Антон Зикора