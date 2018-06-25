Как СМС поддержала политические штаны Мороза (фоторепортаж)

Новая символика Союза молодых социалистов (СМС) похожа на рекламную кампанию мобильного оператора, который предлагает бесплатную отправку сообщений. А знак на обновленном СМС-флаге указывает не левое идеологическое направление партии, а правое. Правда, сами идеологи называют это знаком “вперед”.

Так или иначе, на праздновании 5-летия СМС молодые социалисты встречали своего “шефа” не просто пафосно, а чрезвычайно пафосно. Конечно, это начало празднования должно было быть посвящено именно партии молодых социалистов, но гром оркестровых барабанов и сотни красных флагов выглядели как чествование Мороза ради поддержки политических штанов.

В помещении – тоже оркестр и тоже с барабанами. Тот же, кстати, что совсем недавно играл на майданной сцене, где выступал Юрий Луценко. Чувствуется общее прошлое. Или, может, революционные нотки барабанов до сих пор греют душу Александру Александровичу?

Рядом с барабанами – большой портрет... нет, не Мороза и даже не Цушко – Че Гевары. Его образ настолько же затаскан украинскими молодежными партиями (причем, не только левого направления), примерно как портрет Георгия Гонгадзе, имя которого эксплуатировали социалисты во время предвыборных кампаний.

На катке, где проходил праздник, ни Мороз, ни его последователи из молодежи не катались. Вместо этого слушали приветствия первых социалистов, социалистов-политических пенсионеров и социалистов-любителей.

Квинтэссенция выступлений старших “товарищей” такова: “Кто-то скажет, что 5 лет – это срок, мы скажем: 5 лет – это возраст”. Младшие “товарищи” заговорились о чем-то своем, в частности о том, что нужно, мол, судиться с товарищами из телекоммуникационных компаний, которые используют название “смс” и с Ахметовым, который использовал в названии концерна аббревиатуру “SCM”, намекая на то, что созвучное сокращение СКМ (Социалистический конгресс молодежи) появилось значительно раньше.

Смс-ники вспомнили свое героическое прошлое, то, как они “первой колонной шли во время акции “Украина без Кучмы” (при этом на экране, где транслировались видеохроника, замелькал силуэт Юрия Луценко) и вручили Морозу футболку с почетным званием “СМС №1”.

Решив, что, начиная с 1 августа СМС-ники “покажут, что они умеют делать” (здесь, вероятно, без вариантов), молодежь в красных футболках ринулась “к неформальному общению” – к столам с едой.

Стоп! Перед этим все, словно вечернюю молитву, торжественно спели “Интернационал”.

Дмитрий Стаховский