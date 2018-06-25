Как СМС поддержала политические штаны Мороза (фоторепортаж)
Молодые социалисты встречали своего “шефа” не просто пафосно, а чрезвычайно пафосно. Рядом с барабанами – большой портрет... нет, не Мороза и даже не Цушко – Че Гевары...
Новая символика Союза молодых социалистов (СМС) похожа на рекламную кампанию мобильного оператора, который предлагает бесплатную отправку сообщений. А знак на обновленном СМС-флаге указывает не левое идеологическое направление партии, а правое. Правда, сами идеологи называют это знаком “вперед”.
|Твердой поступью – к социализму. И - к выборам
|Лидеру СМС Денису Волошину тоже пришлось пройти через это... через барабанную дробь
Так или иначе, на праздновании 5-летия СМС молодые социалисты встречали своего “шефа” не просто пафосно, а чрезвычайно пафосно. Конечно, это начало празднования должно было быть посвящено именно партии молодых социалистов, но гром оркестровых барабанов и сотни красных флагов выглядели как чествование Мороза ради поддержки политических штанов.
|Было не пафосно, а очень пафосно
В помещении – тоже оркестр и тоже с барабанами. Тот же, кстати, что совсем недавно играл на майданной сцене, где выступал Юрий Луценко. Чувствуется общее прошлое. Или, может, революционные нотки барабанов до сих пор греют душу Александру Александровичу?
|Похоже, старшие товарищи мыслями уплыли далеко
Рядом с барабанами – большой портрет... нет, не Мороза и даже не Цушко – Че Гевары. Его образ настолько же затаскан украинскими молодежными партиями (причем, не только левого направления), примерно как портрет Георгия Гонгадзе, имя которого эксплуатировали социалисты во время предвыборных кампаний.
На катке, где проходил праздник, ни Мороз, ни его последователи из молодежи не катались. Вместо этого слушали приветствия первых социалистов, социалистов-политических пенсионеров и социалистов-любителей.
Квинтэссенция выступлений старших “товарищей” такова: “Кто-то скажет, что 5 лет – это срок, мы скажем: 5 лет – это возраст”. Младшие “товарищи” заговорились о чем-то своем, в частности о том, что нужно, мол, судиться с товарищами из телекоммуникационных компаний, которые используют название “смс” и с Ахметовым, который использовал в названии концерна аббревиатуру “SCM”, намекая на то, что созвучное сокращение СКМ (Социалистический конгресс молодежи) появилось значительно раньше.
|Виталий Шибко: А материальчик-то, Сан Саныч, буржуйский...
|Александр Мороз – СМС №1
Смс-ники вспомнили свое героическое прошлое, то, как они “первой колонной шли во время акции “Украина без Кучмы” (при этом на экране, где транслировались видеохроника, замелькал силуэт Юрия Луценко) и вручили Морозу футболку с почетным званием “СМС №1”.
|С размером немного не угадали – тесновата
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Решив, что, начиная с 1 августа СМС-ники “покажут, что они умеют делать” (здесь, вероятно, без вариантов), молодежь в красных футболках ринулась “к неформальному общению” – к столам с едой.
|Креатив Мороза позабавил...
Стоп! Перед этим все, словно вечернюю молитву, торжественно спели “Интернационал”.
Дмитрий Стаховский