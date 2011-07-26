У Тимошенко предлагают Януковичу прийти в Печерский суд с поп-корном

«Действия членов движения «Тимошенко - к ответственности» координирует непосредственно Партия регионов при поддержке Министерства внутренних дел». Об этом заявляет пресс-служба «Батькивщины», комментируя сегодняшнее публичное поедание поп-корна «фанатами» судьи Киреева под стенами Печерского райсуда столицы.

«Мы целиком и полностью разделяем мнение, что судилище над Юлией Тимошенко – это цирк. Цирк, устроенный Януковичем, Фирташем, Хорошковским», - заявляют в «Батькивщине».

«Вот пусть они сами приходят под суд и жуют поп-корн за те 5,5 млрд долларов, которые они украли у государства. И Могилев пусть сидит вместе с ними в первом ряду. И не нужно платить наемникам по 1000 гривен в день», - идет речь в заявлении.

У пресс-службы вызывает возмущение то, что все черные акции «фанатов» Киреева проходят при активном содействии милиции.

«То, что милиция под Печерским судом едва ли не подносит провокаторам поп-корн, лишний раз свидетельствует о политической подоплеке дела Юлии Тимошенко и использовании правоохранительных органов для борьбы с оппозицией», - заявили в партии «Батькивщина».

В «Батькивщине» напомнили, что милиция предоставляет «зеленый коридор» именно активистам движения «Тимошенко - к ответственности». Их беспрепятственно запускают во двор суда несмотря на то, что туда сложно попасть даже журналистам, а помощников народных депутатов и сторонников прежнего премьер-министра вообще не пускают.

Как известно, ранее один из бывших активистов этой организации Павел Целовальников обнародовал факты того, что деятельность движения «Тимошенко – к ответственности» координируется из офиса Партии регионов на Липской. За свою деятельность, которая, по словам Целовальника, направлена на дискредитацию лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко - провокаторы получают от 500 до 1000 грн. в день.