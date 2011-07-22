Перебинтованных противников Тимошенко милиция пропустила под суд

Участники Гражданской кампании «Тимошенко – к ответственности!» проводят возле Печерского районного суда города Киева флеш-моб, цель которого - опровергнуть вчерашнее заявление одного из своих координаторов Павла ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА о запланированных провокациях.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции находятся перед входом в здание суда, куда могут попасть только журналисты на основании удостоверения представителя средства массовой информации.

Двое из участников акции перебинтовали по одной руке, а еще у одного – перебинтовано тело.

На вопрос УНИАН, как они попали во двор суда, они ответили, что правоохранители пропустили их на основании паспорта. Участники акции отказались продемонстрировать документы, по которым они попали на территорию суда.

За акцией наблюдали два представителя милиции, которые обычно находятся перед металлической оградой, установленной на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, 21 июля один из координаторов кампании «Тимошенко - к ответственности!» Павел ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ заявил о подготовленных властью провокациях во время судебных заседаний по рассмотрению дел экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

«На будущей неделе планируется провокационное мероприятие. Была дана команда найти человека, который получил увечье буквально за день до этого мероприятия, или будет устроена потасовка с депутатами, выведены депутаты БЮТ на драку. Организовано все это будет нашими провокаторами», - сказал П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.

По его словам, эта провокация организуется для дискредитации оппозиционной партии «Батькивщина» и ее лидера Ю.ТИМОШЕНКО, и для дальнейшего уголовного преследования.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что кампания «Тимошенко - к ответственности!» координируется одним из бывших членов организации «Желтая Пора» Дмитрием Олеговичем МИРОШНИЧЕНКО.

«Сейчас я знаю, что он (Д.О.МИРОШНИЧЕНКО) напрямую контактирует с КЛЮЕВЫМ и офисом на Липках. Именно он был нашим кассиром и именно он был нашим координатором», - добавил он.

По его словам, участники кампании «Тимошенко - к ответственности!» за свою провокационную деятельность получают от 500 до 1000 грн. в день на основании отчетов о своей деятельности.

«В организации свыше 30 человек, отдельно разбитые группы на тех, кто работает в зале суда, а также на ночные мобильные бригады, которые занимаются расклеиванием листовок, вывешиванием баннеров, написанием лозунгов «За Киреева!», - уточнил он.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что, осознав свою деструктивную деятельность, он решил обнародовать документы, которые подтверждают причастность власти к организации и финансированию их деятельности. По его словам, участники кампании «Тимошенко - к ответственности» проходили в здание Печерского районного суда на основании фальсифицированных удостоверений представителей СМИ.

В то же время он подчеркнул, что их организация не имеет никакого отношения к «Общевойсковому союзу» Олега КАЛАШНИКОВА, который проводит акции перед Печерским райсудом.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что обратился к помощнику народного депутата Юрия ГРЫМЧАКА за помощью в организации обнародования этих фактов.

По его словам, по образованию он является программистом, и согласился на участие в гражданской кампании «Тимошенко - к ответственности!» только из-за отсутствия работы.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил о своем выходе из этой организации и призвал всех своих коллег следовать его примеру.