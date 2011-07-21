Макаренко рассказал, что он стал носить в карманах

Адвокат Игорь СТЕПАНОВ заявляет, что председательствующая на судебном заседании Печерского районного суда Киева судья Оксана ЦАРЕВИЧ на законных основаниях объявила трехдневный перерыв в заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.СТЕПАНОВ сообщил сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«Есть недостатки в обвинительном заключении, я не знаю, кто их нашел – или прокуроры, или судьи - были не все страницы. Поэтому новое обвинение, невозможна замена страниц, поскольку это новое обвинительное заключение. А на ознакомление с новым обвинительным заключением по УПК нужно трое суток», - сказал И.СТЕПАНОВ.

Адвокат рассчитывает, что в новом обвинительном заключении будут исправлены все ошибки и недочеты.

В то же время, И.СТЕПАНОВ отметил, что его подзащитному не понравилось объявление перерыва в судебном заседании. «Он воспринял это не очень правильно, потому что это трое лишних суток за решеткой», - сказал он.

В свою очередь, экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО заявил, что понимает недовольство И.ДИДЕНКО. «Если бы я был в клетке, мне было бы очень тяжело, потому что каждая минута, проведенная в тюрьме – это минута, которая вычеркивается из жизни», - объяснил он.

Экс-председатель Государственной таможенной службы также сообщил, что сейчас после длительного срока содержания в СИЗО вынужден лечиться. «Я нахожусь на лечении, у меня в правом кармане лекарства – нитроглицерин от сердца, а в левом – очки, которые я год назад не носил», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом ШЕПИТЬКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством уважаемых людей об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

Сегодня председательствующая в судебном заседании Печерского районного суда Киева судья О.ЦАРЕВИЧ объявила перерыв до 11.00 25 июля в рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении И.ДИДЕНКО, А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО.