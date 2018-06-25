Кучма в Ялте не знал, ”куда тикать” (фоторепортаж)
"Согласно украинской Конституции, разговоры нельзя подслушивать",– возмутился господин Немцов. "Особенно, учитывая мой опыт", – добавил Кучма...
Украину от вступления в Евросоюз отделяет 13 лет? На Ялтинском саммите была определена оптимальная дата вступления Украины в ЕС - 2020 год. Главным тестом на соответствие европейским стандартам, по мнению участников саммита, станет Евро-2012.
|Высокие гости сфоторгафировались на память
По итогам четвертого саммита Ялтинской Европейской Стратегии основатель саммита Виктор Пинчук сказал, что мероприятие было весьма продуктивным: «Теперь дорога из Киева в Брюссель лежит через Ялту»…
|Участие Ющенко в саммите ограничилось приветственной речью
Нынешний Президент Украины Виктор Ющенко приветствовал участников саммита, который в неофициальной обстановке еще называют “Клубом любителей Украины”. Однако этим и ограничился, видно решив, что действующему главе государства мешать степенному общению “политических пенсионеров” – не с руки.
|Экс-президент США то и дело отгораживался от фотографов. Вешалками, спинами охраны, а то и просто руками
|Но, поддавшись очарованию супруги Президента Украины, один раз не уберегся...
42-ой президент США Билл Клинтон сверкал галстуком лимонного цвета, был улыбчив и разговорчив. Но не слишком стремился позировать перед журналистами. Фотографы жаловались на неуловимого экс-президента и охрану. Якобы, кое-кого из фотожурналистов, ухитрившихся запечатлеть Клинтона в не предусмотренные протоколом моменты, бодигарды просили стереть снимки…
|И еще раз - по ”вине” Яценюка...
|Ну, а тут вообще ничьей вины не было. Рядом с Кличко не только Клинтон забывает обо всем на свете
|А в музее Рузвельта в Ливадии Клинтон и вовсе разошелся так, что.. оставил недопитую бутылку воды. Директор музея тут же прибрала новый «экспонат»
«В Европе отношение к перспективе вступления Украины и Турции (в Евросоюз) абсолютно разное, убеждал собравшихся Пинчук. - Общественное мнение тотально на стороне Украины». А экс-канцлер Германии Герхард Шредер осторожно не согласился с мнением, что старые члены Европейского Союза лоббируют интересы России, а новые – интересы Украины. Просто политика России, по его мнению, стала «тверже», в силу того, что президент Путин использует «нефтегазовый потенциал».
|Экс-канцлер Германии Герхард Шредер по своему обыкновению использовал обтекаемые оценки
Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин оседлал своего любимого конька: "Я могу сказать: вы все будете говорить по-русски. Вы сами все сделаете, и мы для этого все делаем и этому способствуем", – заявил Черномырдин. Присутствующие от души веселились.
Лидер российского "Союза правых сил" Борис Немцов парировал своей излюбленной темой: Кремль не заинтересован в успехах Украины на пути к ЕС, тем более, в самом вступлении в Евросоюз. Мол, это может стать примером для российских граждан, что невыгодно нынешней российской власти.
|Немцов убеждал, Кучма пропускал мимо ушей, а Черномырдин контролировал
|Высокие гости хотели удалиться для спокойного чаепития,но не тут-то было...
Коммерсант-Украина приводит такой разговор, свидетелем которого стал корреспондент издания:
– Не дают чаю попить,– жаловался Кучме на корреспондентов Виктор Черномырдин.
– Куда тикать? – спросил в ответ господин Кучма, отвлекаясь от беседы с Немцовым.
Сбежать никуда не удавалось – представители СМИ плотным кольцом окружали собеседников и подслушивали их разговоры...
– Согласно украинской Конституции, разговоры нельзя подслушивать,– возмутился господин Немцов.
- Особенно учитывая мой опыт,– добавил Кучма...
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