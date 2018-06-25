Кучма в Ялте не знал, ”куда тикать” (фоторепортаж)

Украину от вступления в Евросоюз отделяет 13 лет? На Ялтинском саммите была определена оптимальная дата вступления Украины в ЕС - 2020 год. Главным тестом на соответствие европейским стандартам, по мнению участников саммита, станет Евро-2012.

По итогам четвертого саммита Ялтинской Европейской Стратегии основатель саммита Виктор Пинчук сказал, что мероприятие было весьма продуктивным: «Теперь дорога из Киева в Брюссель лежит через Ялту»…

Нынешний Президент Украины Виктор Ющенко приветствовал участников саммита, который в неофициальной обстановке еще называют “Клубом любителей Украины”. Однако этим и ограничился, видно решив, что действующему главе государства мешать степенному общению “политических пенсионеров” – не с руки.

42-ой президент США Билл Клинтон сверкал галстуком лимонного цвета, был улыбчив и разговорчив. Но не слишком стремился позировать перед журналистами. Фотографы жаловались на неуловимого экс-президента и охрану. Якобы, кое-кого из фотожурналистов, ухитрившихся запечатлеть Клинтона в не предусмотренные протоколом моменты, бодигарды просили стереть снимки…

«В Европе отношение к перспективе вступления Украины и Турции (в Евросоюз) абсолютно разное, убеждал собравшихся Пинчук. - Общественное мнение тотально на стороне Украины». А экс-канцлер Германии Герхард Шредер осторожно не согласился с мнением, что старые члены Европейского Союза лоббируют интересы России, а новые – интересы Украины. Просто политика России, по его мнению, стала «тверже», в силу того, что президент Путин использует «нефтегазовый потенциал».

Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин оседлал своего любимого конька: "Я могу сказать: вы все будете говорить по-русски. Вы сами все сделаете, и мы для этого все делаем и этому способствуем", – заявил Черномырдин. Присутствующие от души веселились.

Лидер российского "Союза правых сил" Борис Немцов парировал своей излюбленной темой: Кремль не заинтересован в успехах Украины на пути к ЕС, тем более, в самом вступлении в Евросоюз. Мол, это может стать примером для российских граждан, что невыгодно нынешней российской власти.

Экс-президент Украины Леонид Кучма, сидевший часть саммита возле Черномырдина, вступился за российского соседа. "Если в Европе хотят видеть свои экономические интересы в России – а они там огромные…, – надо знать русский язык", – заявил Кучма. Для Украины. По мнению экс-президента, это также – жизненно важно. "Посмотрите, как возрастает наш объем торговли с Россией! Если мы в школе будем изучать только украинский язык, то что, наши детки поедут в Россию и будут там на украинском языке говорить с россиянами? Я думаю, что россияне не будут на украинском говорить. Потому что это нам нужно, а не им – они без нас обойдутся".

Коммерсант-Украина приводит такой разговор, свидетелем которого стал корреспондент издания:

– Не дают чаю попить,– жаловался Кучме на корреспондентов Виктор Черномырдин.

– Куда тикать? – спросил в ответ господин Кучма, отвлекаясь от беседы с Немцовым.

Сбежать никуда не удавалось – представители СМИ плотным кольцом окружали собеседников и подслушивали их разговоры...

– Согласно украинской Конституции, разговоры нельзя подслушивать,– возмутился господин Немцов.

- Особенно учитывая мой опыт,– добавил Кучма...

Больше о том, как прошел саммит «Ялтинская европейская стратегия», читайте тут