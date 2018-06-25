Киев – плацдарм наступления БЮТ на Нашу Украину и Виктора Ющенко?

Эта статья – не просто ответ на опубликованный на сайте УНИАН материал моего коллеги и союзника из объединения „Демократический Киев” Александра Бригинца. Я должен отреагировать на ту явно сознательную и продуманную «чорнопиарную» атаку, которую ведет в Киеве Блок Юлии Тимошенко против партии „Наша Украина” и ее лидера Виктора Ющенко.

С уважением отношусь к Александру Бригинцу как к депутату с бескомпромиссной гражданской позицией. Но у меня есть четкое впечатление, что в данной ситуации он просто выполняет установки пиарщиков центрального штаба БЮТ. Впрочем, как и сама Юлия Владимировна. Похоже, их действия продиктованы не политическими договоренностями, не обязательствами перед союзниками, а логикой предвыборной кампании. Мол, у БЮТ и „Нашей Украины” есть значительный общий сегмент электората, и бороться за него нужно любыми, даже грязными методами. В том числе пуская стрелы в Президента, ведь рейтинг НУ, и это не секрет, напрямую связан с рейтингом почетного председателя партии. Не удивительно, что именно столица, с ее преимущественно оранжевыми настроениями, стала плацдармом наступления БЮТ на Президента и его партию.

Чем еще объяснить параллельность – и взаимодополняемость – обвинений по адресу „Нашей Украины” и Виктора Ющенко из уст Юлии Тимошенко и Александра Бригинца? Лидер БЮТ на пресс-конференции 29 июня фактически обвинила фракцию „Наша Украина” в Киевраде в том, что она принимает участие в сессионных заседаниях Киеврады и тем самым якобы потвортствует мэру Л.Черновецкому, а Виктор Ющенко не владеет ситуацией в Киеве и даже „не знает, что происходит на киевских улицах”. В свою очередь, А.Бригинец 27 июня пишет, что Президент „пока не занял четкой позиции по отношению к мэру” и связывает это с „личной симпатией к Леониду Михайловичу его друзей и родственников”

Есть такая христианская формула: оставить лицемерные слова на совести тех, кто их сказал. Но в данном случае слова были сказаны публично, их услышали и прочитали много людей. Потому без ответа эти слова оставить невозможно.

Кто дал право деятелям БЮТ бездоказательно рассуждать о личных симпатиях семьи Главы государства и очерчивать его позицию относительно мэра? Неужели они забыли о многочисленных заявлениях Президента с осуждением деятельности Черновецкого, о личном вмешательстве Виктора Ющенко в историю с заоблачным повышением тарифов?

Напоминаю также нашим союзникам (хотелось бы думать, они еще не рассматривают нас как конкурентов на выборах), что фракция „Наша Украина” в Киевраде не проголосовала НИ ЗА ОДНО решение, которое не прошло бы тщательного изучения и экспертизы относительно полезности для киевлян. И это наша принципиальная позиция.

Что же касается участия в пленарных заседаниях, то мы имели на то очень серьезные мотивы. И очень жаль, что БЮТ и Блок Кличко не поддержали нашу инициативу относительно внедрения моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на хлеб в Киеве до конца текущего года. Внести этот проект из-за стен Киеврады было физически невозможно. И промэрское большинство не посмело „провалити” наш проект, понимая, что такой удар по репутации уничтожил бы даже те остатки рейтинга, которые еще остались у Черновецкого. Уверен, если бы мы получили подмогу „ДемКиєва”, то проект решения был бы принят не за основу, а сразу в целом.

Конечно, легче всего прикрывать свою бездеятельность надеждами на то, что цены на хлеб не даст поднять прокуратура (почему не Интерпол?), с видом знатока прочить, что, мол, мораторий на тарифы ничего и внедрять, потому что все равно осенью упразднят. Это напоминает знаменитого гончаровского персонажа Илью Обломова, который не хотел мыть руки, потому что все равно потом испачкаются. Конечно, если сидеть сложа руки, то всякого понаотменяют и понапринимают. Но эти праздные руки чистыми не останутся, поскольку бывают ситуации, когда громкий локаут граничит с дезертирством.

Заинтересовал меня и иезуитский тезис о том, что чем больше депутатов повыходят из фракций определенных политических сил, тем более эти силы „очистяться”. Одно „но”. Если бы ж силы очищались, а „очистки” пропадали с глаз долой где-то в „серых далях”. Но на практике „очистки” переходят в ряды наших политических оппонентов. Потому „очищение” превращается в действительности в усиление противника. Потому то и стали возможными позорные и вредные для киевлян голосования в Киевраде, что 15 депутатов БЮТ и 5 – Блока Кличко – гарантировали Черновецкому стойкое большинство. Голосования теперь не зависят от фракции „Наша Украина”.

И если Олег Антипов, Инга Вершинина, Дмитрий Выдрин, Елена Витенко, Михаил Гладий, Алексей Данилов, Александр Един, Константин Жеваго, Николай Замковенко, Александр Ковтуненко, Дмитрий Крючков, Владимир Куренной, Павел Лебедев, Максим Луцкий, Олег Надоша, Владимир Олийнык, Святослав Олийнык, Сергей Полищук, Сергей Потимков, Сергей Синченко, Любовь Стасив, Владимир Ткаченко, Василий Хмельницкий, Валерий Чичков идут из БЮТ (формально в нем оставаясь), то они не аннигилируются, а фактически пополняют парламентское большинство имени Мороза–Януковича.

А почитаешь некоторые тексты – и окажется, что это большой грех для фракции „Наша Украина” в Киевраде, что у нее лишь один перебежчик к Черновецкому. Понятное дело, это не ложь. Это – пропаганда.

И именно рассуждениями пропаганды продиктован тезис о том, что, мол, мы применим в Киевраде тот же механизм, что и в Верховной Раде – и добъемся успеха. Похоже, авторы этого тезиса сознательно не хотят видеть того, что ситуации - кардинально разные. Верховная Рада распущена Президентом Украины на основаниях, предусмотренных Конституцией. Коллизия с Киеврадой лежит в области судебной волокиты, которая, к сожалению, может затянуться на неопределенное время. Потому в ближайшем будущем все разговоры о переформатировании или роспуске Киеврады, об отставке мэра (откуда голоса возьмутся?) являются не чем иным, как не основанным на политических и законодательных реалиях предвыборным пиаром.

Мы, нашеукраинцы, не меньше, чем наши союзники из БЮТ и Блока Кличко, стремимся избавить Киев от коррумпированных мэра и большинства Киеврады. Но, будучи реалистами, ожидаем досрочных выборов городского председателя и Киевского городского совета ориентировочно весной следующего года, когда они могут быть назначены новоизбранной Верховной Радой в результате политических договоренностей.

Надеемся, что на этот период наши политические союзники откажутся от чрезвычайно опасной практики „чорного пиара” относительно других дружеских, демократических сил, будут придерживаться политических договоренностей и правил добросовестной политической конкуренции.

Неужели нас ничему не научили уроки 2005–2006 лет?

Зорян Шкиряк, депутат Киевского городского совета