ФПУ идет пикетировать Януковича

Активисты Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) 15 июля проведут пикет под стенами Администрации Президента в поддержку обращения федерации к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно применения им права вето к принятому Верховной Радой Закону «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Об этом УНИАН сообщили в ФПУ.

Во время акции участники пройдут от ул. Институтской по ул. Банковой к зданию Администрации Президента, где проведут пикет.

Начало мероприятия - в 10.00, пикет будет проходить с 11.00 до 12.00.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Федерация профсоюзов Украины призывает Президента применить право вето к Закону "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

В письме федерации к В.ЯНУКОВИЧУ подчеркивается, что принятый Верховной Радой закон не отвечает основным направлениям пенсионной реформы в Украине. Также, по мнению ФПУ, он не отвечает согласованным позициям между социальными партнерами в Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.