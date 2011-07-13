Киреев написал жалобу на адвоката Тимошенко

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области получила представление судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА о невыполнении адвокатом Николаем ТИТАРЕНКО его обязанностей в полном объеме по защите экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

В то же время собеседник не смог уточнить, на какой стадии находится это представление в дисциплинарной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 11 июля судья Р.КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство лидера партии "Батьківщина", экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно адвоката Н.ТИТАРЕНКО.

Согласно решению, суд принял во внимание расторжение деловых отношений между Ю.ТИМОШЕНКО и Н.ТИТАРЕНКО. В то же время, как отмечалось в решении суда, у адвоката было достаточно времени для ознакомления с материалами дела, однако он этого не делал.

Судья Р.КИРЕЕВ также принял решение об обращении в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области по поводу невыполнения Н.ТИТАРЕНКО его обязанностей в полном объеме и с просьбой принять меры реагирования на эту ситуацию.

Справка УНИАН. Согласно законодательству Украины, квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры выдает свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, принимает Присягу адвоката Украины, прекращает адвокатскую деятельность, аннулирует свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и решение аттестационной палаты о выдаче такого свидетельства.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры осуществляет контроль над соблюдением адвокатами обязательств, вытекающих из Присяги адвоката Украины, актов законодательства Украины и Правил адвокатской этики, выявляет причины и условия, которые способствовали совершению адвокатами дисциплинарных проступков, предоставлению правовой помощи на низком профессиональном уровне, и разрабатывает рекомендации по мероприятиям для устранения этих причин и условий.

Согласно Закону "Об адвокатуре", в случае грубого нарушения адвокатом требований закона, других актов законодательства и Присяги адвоката Украины квалификационно-дисциплинарная комиссия принимает решение о прекращении адвокатской деятельности и об аннулировании свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Но соответствующее решение должно приниматься на основании решения дисциплинарной палаты той же комиссии о наложении соответствующего дисциплинарного взыскания. Если комиссия не согласится с решением палаты, она может его отменить и возвратить дело на новое рассмотрение в дисциплинарную палату с возобновлением срока рассмотрения дела или своим решением закрыть дисциплинарное дело.