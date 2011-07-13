Эксперт: Дело Тимошенко - лакмусовая бумажка для общества

Какой бы приговор ни вынес судья Киреев по делу Тимошенко, после откровенного и циничного игнорирования им требований УПК Украины, врядли можно будет считать решение этого судьи законным и обоснованным.

Об этом заявил председатель Украинского юридического общества Олег Березюк в своей публикации на «Украинской правде».

По его словам, если приговор будет обвинительным, и общество вынудят воспринять его как должное, то власть включит зеленый свет для запуска репрессивной машины и фальсификации уголовных дел.

Березюк считает, что сегодня в деле Тимошенко нужно поставить опытного и авторитетного судью, который примет законное и обоснованное решение, которое должно снять политическое напряжение в обществе.

Березюк также отметил, что во время рассмотрения уголовного дела по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко ярко продемонстрированы все изъяны и недостатки нашей системы правосудия.

В частности, по его словам, статья 22-я УПК обязывает органы досудебного следствия и суд провести всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела.

«Учитывая то, что Тимошенко обвиняется в совершении преступления, и там фигурирует несколько лиц, относительно которых также возбуждены уголовные дела, то вполне логично было бы объединить эти дела в одно – и таким образом обеспечить всесторонность и полноту расследования этого дела. Тем более, что статья 26 прямо указывает на возможность объединения уголовных дел, когда речь идет об обвинении нескольких лиц в совершении одного и того же преступления», - убежден юрист.

По его словам, это можно бы было сделать постановлением суда, но судья отказал защитникам Тимошенко в удовлетворении такого ходатайства.

«Понятно, что без исследования роли других фигурантов сделать это будет очень тяжело», - убежден Березюк.

Кроме того, юрист возмущен, что судья дает адвокату Тимошенко лишь один день на ознакомление с несколькими томами уголовного дела: «в этом случае, защитника можно сравнить с хирургом, которому дали скальпель и вынудили делать операцию, не предоставив ему возможности ознакомиться с диагнозом больного».

«Очевидно, что такое решение судьи носит явно противоправный характер и является прямым нарушением шестого пункта части 3 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает, что каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения должен иметь время и возможности, необходимые для подготовки своей защиты. Нарушение этой статьи Конвенции является основанием для отмены приговора в Европейском суде по правам человека», - заявляет председатель Украинского юридического общества.

По его словам, и национальное законодательство, и Европейская конвенция по правам человека предусматривают открытость судебных процессов. И потому все разговоры относительно запрещения прямой трансляции судебного процесса над Тимошенко являются безосновательными. Напротив, трансляция этого процесса полезна для всего общества. Ведь каждый гражданин Украины благодаря телевидению имеет уникальную возможность самостоятельно оценить аргументы сторон и сделать собственные выводы.

«Дело Юлии Тимошенко - лакмусовая бумажка для украинского общества», - убежден юрист.