Сын Януковича не мог найти дорогу домой? (видео)

Виктор Янукович-младший средь бела дня опозорился на глазах журналистки. Как пересказывает ТаблоID со слов журналистки Анны Грабарной, пьяный народный депутат не смог найти дорогу к себе домой.

Итак, это событие произошло 12 июля на улице Кропивницкого, что в самом центре Киева, возле Бесарабки.

Качаясь и едва передвигая ноги, домой идет Виктор Янукович-младший - народный депутат и сын президента Украины.

Все поведение народного избранника указывает на то, что Янукович-младший находится в нетрезвом состоянии.

Это видео было снято журналисткой Анной Грабарной из гражданского партнерства «Новый гражданин», которая была поражена поведением президентского потомка.

На видео понятно, что Янукович пытается найти двери своего дома. Он живет на улице Кропивницкого, 10.

Но обычно сын гаранта заезжает прямо на подземный паркинг, откуда в лифте поднимается к квартире.

Потому неудивительно, что "под градусом" Янукович-младший не смог идентифицировать свой дом.

Как зафиксировано на видео, сын президента по очереди заходит в двери разных домов по улице Кропивницкого, до тех пор, пока не попадает в свой.

Януковича сопровождает его друг (в черной футболке с золотыми часами) и помощник (в белой футболке). Мужчина в пиджаке - это, очевидно, охранник Януковича-младшего.

Все они по очереди пытаются помочь Януковичу, когда он падает на стену дома. Охранник поддерживает сына президента, чтобы тот не свалился на землю. При этом Виктор Янукович еще и грубо ругается.

По расписанию Верховной Рады, во вторник депутаты включая и президентского сына должны были работать "в комитетах и фракциях".

Сам президент Янукович недавно похвастался воспитанием своих потомков.

"Я вас заверяю, что мне не стыдно за моих детей и внуков. Я хочу, чтобы ваши дети были не хуже, чем мои", - сказал глава государства, обращаясь к журналистам на пресс-конференции четыре дня назад.

Видео Анны Грабарной из гражданского партнерства "Новый Гражданин"