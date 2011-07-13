Депутат Европарламента дает личное поручительство Луценко

Депутат Европейского парламента Марек СИВЕЦ обратился с письмом к Печерскому районному суду г. Киева, в котором дает личное поручительство экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», в письме евродепутат просит суд пересмотреть решение относительно задержания Ю.ЛУЦЕНКО.

«Убежден, что арест является исключительной мерой пресечения, которая должна применяться к подозреваемому исключительно в случае реальной угрозы. Кажется, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, чье состояние здоровья оставляет желать лучшего, можно было бы избрать более мягкую меру пресечения», - отмечает М.СИВЕЦ.

«Европейский суд по правам человека в своих неединичных решениях по соответствующему вопросу (Ягчи и Сархин против Турции, 1995; Шиссер против Швейцарии, 1979; Ирландия против Великобритании, 1978) однозначно указывает, что длительное удержание под стражей является часто нарушением прав подозреваемого», - говорится в письме.

«При этом хотел бы отметить, что не намерен вмешиваться в дела национальной юрисдикции, однако не могу не выразить своей обеспокоенности ситуацией вокруг дела Ю.ЛУЦЕНКО, и поэтому даю личное поручительство за Ю.ЛУЦЕНКО в случае, если суд посчитает возможным удовлетворить мое обращение относительно избрания другой меры пресечения в отношении подозреваемого», - отмечает М.СИВЕЦ в своем письме.