Суд отказался отпускать Иващенко

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Как отмечается в документе, суд признал безосновательными приведенные адвокатами аргументы для изменения подсудимому меры пресечения, поэтому ходатайство не подлежит удовлетворению.

В то же время, своим постановлением суд обязал Управление Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в г. Киеве и Киевской области провести необходимое медицинское обследование В.ИВАЩЕНКО, возложив контроль за его выполнением на прокуратуру столицы.

Следующее судебное заседание по делу состоится 25 июля в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 12 июля адвокаты В.ИВАЩЕНКО, который уже почти 11 месяцев находится в СИЗО, в который раз просили суд освободить его из-под ареста из-за резкого ухудшения состояния здоровья и невозможности лечиться в условиях следственного изолятора.

Прокуроры выступили против удовлетворения этого ходатайства.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.