Из-за Ландика созвали внеочередную сессию

Депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА исключили из фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 48 депутатов, трое воздержались.

Кроме того, по предложению Луганского городского председателя Сергея КРАВЧЕНКО был переизбран председатель постоянной комиссии по вопросам инфраструктуры города, транспорта и связи. Вместо Р.ЛАНДИКА эту комиссию возглавил Василий ВАКУЛЕНКО. За это решение тоже проголосовали 48 депутатов из 51 присутствующего.

Внеочередная сессия длилась всего 40 минут с 10-минутным перерывом на обсуждение вопроса в комиссиях.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре (Россия).

12 июля Р.ЛАНДИКА исключили из Партии регионов.