Власенко расскажет, почему не ходит на суд над Тимошенко
09:41, 13 июля 2011Политика
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Состоится пресс-конференция
Сегодня в 12.00 состоится пресс-конференция народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО на тему: "Причины отсутствия защитника Ю.ТИМОШЕНКО С.ВЛАСЕНКО на судебных заседаниях и результаты его командировок".
Как сообщает пресс-служба партии «Батьківщина», пресс-конференция состоится в офисе партии по адресу: ул. Туровская, 13.
Телефоны для аккредитации: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-323-60-44.
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