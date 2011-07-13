Власенко расскажет, почему не ходит на суд над Тимошенко

Сегодня в 12.00 состоится пресс-конференция народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО на тему: "Причины отсутствия защитника Ю.ТИМОШЕНКО С.ВЛАСЕНКО на судебных заседаниях и результаты его командировок".

Как сообщает пресс-служба партии «Батьківщина», пресс-конференция состоится в офисе партии по адресу: ул. Туровская, 13.

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