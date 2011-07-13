Пустить Ющенко в список партии может только съезд

Решение об участии Виктора Ющенко в парламентских выборах по партийному списку "Нашей Украины" должен принимать съезд.

Об этом сообщил глава политсовета партии "Наша Украина" Валентин Наливайченко в эфире 5 канала.

"Было решение политсовета. Мы действительно такой принцип для себя сформировали и опубликовали", - отметил он.

По его словам, партийцы должны "отчитаться и понять, кто же пользуется мандатом доверия".

"Политсовет 8 июля решил, что такой принцип является важным периодом подготовки к выборам. Что касается лидера партии, или других каких-либо фамилий, не решал ни политсовет, ни другие органы. Поскольку, решает съезд, в соответствии с законодательством и нашим уставом", - уточнил Наливайченко.

Как известно, ранее сообщалось, что экс-президент не пойдет на парламентские выборы по партийному списку.

Потом появилась информация, что Ющенко пойдет на выборы по одному из мажоритарных округов на Львовщине.

Украинская правда